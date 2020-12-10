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2020年美國專利法規相關事件回顧

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：https://unsplash.com/@kellysikkema）
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【黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

日後回溯2020年重大事件，應該免不了要提到延燒整年的疫情及美國總統大選，而年底要回顧今年美國專利法規變化，也繞不開這兩項議題。

時值2020年底，按例盤點這一年美國專利法規重要事件。延燒全球的疫情當是其中一項，包括USPTO在內，許多美國司法及行政機關驟然面對封城、半封城、郵務系統大亂、財務資源緊縮等問題，原先排定的各項計畫時程必須重新規畫，勉力維持基本運作。而美國總統改選結果大勢底定，由中長期看，其影響可能更為深遠，經歷歐巴馬時代力主的「變革」、川普政府推動的「讓美國再次偉大」，拜登上台後，美國政策面及專利制度又將奏出什麼樣的主旋律？相信很多人都有疑慮及期待。

選後情勢

根據媒體報導，此次美國國會改選，近年較積極參與智權事務修法的參眾議員多能連任，比方現任美國參議院司法委員會智權事務次級委員會主席Thom Tillis即已確定勝選，相關修法計畫預料還將繼續推進。Tillis是少數較深入了解專利制度問題的美國國會議員，選前曾正式致函USPTO，敦促USPTO修法要求專利申請人區分實際實驗數據及假設性的實驗數據，並訂定規則讓專利所有權人以更透明、標準化的方式揭露其持分訊息。不過Tillis這兩年落力最多的修法項目當屬美國專利適格性問題，數次與同僚提出修法框架試圖整合各方意見，奈何不同陣營的意見歧異過大，35 U.S.C. 101修法至今進展有限。

其實選前還有一段插曲，USPTO社群網站官方帳號在2020年10月29日貼出訊息：「『就提個醒，在川普總統的領導下，美國智權制度依2020國際IP指數在全球排名第一。』 ─ USPTO局長Andrei Iancu」公眾對USPTO政策的評價常反映不同產業背景的觀點，但政治上USPTO向來不具特別的黨派色彩，而這樣的行政機關卻在選前倒數5天貼出這樣的訊息，USPTO頓時成了箭靶，客氣一點的只說貼文不妥，嚴厲一些的直指貼文違法，未遵守公務人員行政中立原則。各路留言中，甚至有人提及，自美國商會2012年開始編製發布這項指數排名，美國一連拿了好幾年的第一名，直到川普上任後的2017年才掉到第10名，2018年再掉到第12名。

不過若再追究美國榜單名次在2017、2018年急跌的主因，其中一項是美國最高法院Alice等案宣判後，專利適格性判斷標準在各級法院訴訟及USPTO審查實踐中愈辯愈不明，加以歐巴馬時代通過AIA新法導入IPR等程序，眾多授權專利走入這些程序後非死即殘，致使發明人、所有權人對美國專利制度的信心陡降。在等不到司法及立法面解決辦法的情況下，2019年USPTO更新35 U.S.C. 101專利適格性指南（2019 PEG）、35 U.S.C. 112電腦實施發明（CII）審查指南，且改變IPR等程序專利範圍解釋標準、更新PTAB公告後審理程序實務指南、調整SOP，雖然不免遭遇阻力及負評，但發明人、權利人認為近年情況確有改善。

USPTO是否把美國智權制度排名回升灌水給執政當局美化政績，站在美國專利業界人士的立場來說，這類政治口水其實無關宏旨，爭議總會隨大選落幕逐漸平息。重要的是，歐巴馬主政時期導入IPR等程序，用意是提供相對實惠的無效管道好對付Patent Troll劣質專利。如今歐巴馬前朝舊臣隨拜登重返白宮，Patent Troll危害論會否再度成為輿情主流？美國專利制度的天平會否重新往質疑專利品質，甚至是質疑專利制度的一端傾斜？這才是美國專利業界人士現在關心的焦點。

然而也有一說，不尊重甚至侵犯使用者隱私權、不當競爭、干預大選，種種爭議早摘掉了矽谷巨人們Do No Harm的道德光環，拜登政府與Big Tech的關係未必會如歐巴馬時代和諧緊密，且拜登並未如其他同黨總統參選人一般揚言抑制醫藥智權保護，不論新政府上台後由誰出任USPTO局長一職，現任USPTO局長Iancu力推的PTAB程序修法、專利適格性規則辨析，仍會是新政府的關注重點。此外，經過媒體連月報導，很多人都知道美國新當選副總統賀錦麗原有法律背景，經地方檢察體系歷練，目前是美國參議員，且是前述美國參議院司法委員會智權事務次級委員會的一員，挾此背景進入白宮權力核心，對美國智權政策、專利制度會有何影響？也讓人好奇又期待。

USPTO疫情應變

根據USPTO說法，早在疫情爆發前，USPTO即有逾半人力採全遠距模式工作，另有37%的人員一週至少一天在家上班，因此即便3月封城後強制改為全員遠距工作，轉換銜接相對順利。當然，即便USPTO是美國政府機關裡的遠距上班模範生，類似VPN連線暴增75%到13000個的數據，還是對USPTO的IT設備造成極大負擔，偶有局部地區或大範圍零星事故，讓外部使用者、內部審查官無法連進USPTO系統，至於線下作業，譬如優先權證明文件紙本郵寄之類，在這種非常時期裡，嚴重延誤、不知下落，也非罕見。

為因應疫情衝擊，USPTO推出多項緊急措施，例如：

  • 2020年3月13日通告，與審查官面詢、PTAB口審程序、其他預定在USPTO舉行的面對面會晤，即日起改以遠端視訊方式進行。
  • 2020年3月16公告，這波疫情影響甚劇，已可視為37 CPR 1.183法條規範的特殊情況，在專利事務部分，若因疫情未及於官期內回覆導致申請案廢案，而於官方廢案通知寄發日起2個月內或廢案之日起6個月內依37 CFR 1.137(a)提Petition補救，在滿足規定要件的情況下，毋須繳納原應繳交的Petition規費。
  • 2020年3月27日美國頒布疫情援助救濟暨經濟安全法（CARES Act），USPTO同月31日即據以宣布部分專利送件繳費期限展延寬限措施，之後見疫情持續擴大，4月底、5月底、6月底又數度宣布拉長展延期間，將到期日統一延至9月底。
  • 2020年5月4日USPTO開設Patents 4 Partnerships平台，以方便使用者檢索所有權人有授權意願的發明資料，希望加快相關發明的商業化腳步、盡快消弭疫情。
  • 2020年5月8日發布小微實體COVID-19優先審查試辦計畫，釋出500個免繳優先審查費及手續費的優先審查名額，讓小微實體需經FDA核可的COVID-19產品及方法發明，也有機會在這場世界競賽中迅速取得專利、嘉惠更多人群。
  • 2020年9月16日提出COVID-19相關發明暫時案遞延繳費試辦方案，為鼓勵申請人盡早揭露相關發明資訊，參加這項辦法的申請人，其暫時案技術內容將被公開，以此交換暫緩繳費的機會，申請人只需在日後提正式案主張其優先權時後補應繳規費。

一場突如其來的疫情，打得所有人措手不及，美國許多專利從業人員服務的事務所都開始放無薪假、人事凍結、減薪，甚至裁員。USPTO財務狀況自然不免受到衝擊，根據統計，今年3到8月間一連串官期展延措施，USPTO約有600萬美元的專利規費收入遞延入帳，所幸USPTO因先前修法維持有一定的應變準備金，其運作勉能支應，並有餘力延後原定的規費調漲排程。依USPTO 2020年度專利規費調整公告，部分項目如寬限期補繳年費滯納金、設計申請案加速審查請求費、PGR及IPR程序請求費等，漲幅較為顯著，其他項目主要反映2018年以來的物價波動成本，大致有5%上下的調幅。除例外項目，調整後的規費金額自2020年10月2日起生效，較原先排定的實施時間晚了整整一季。


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