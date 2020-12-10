快訊

國家警報又響！ 02:15規模5.6地震 最大震度宜蘭4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從設計專利侵權訴訟不近似認定來談迴避設計

聯合新聞網 / 北美智權報

【葉雪美╱北美智權報　專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

本文以台美的設計專利侵權訴訟為例，說明解讀設計專利權範圍的原則、分析觀察比對原則及影響實質不近似判斷因素，解析實質不近似的判斷以及尋找可迴避的設計空間，希望能提供給國內廠商、產業、法律界與專利業界作為參考。

※本文摘錄自[從設計專利侵權訴訟不近似認定來談迴避設計]

這幾年，很多企業將產品外觀，以設計專利作為獨占市場的手段，將其產品外觀或部分設計特徵申請專利，以嚴密的佈局取得市場競爭的優勢（圖1）。然而，不夠周密的布局就會有破口（圖2），在激烈的市場競爭下，若能對於熱銷產品或市場壽命較長的產品進行迴避設計，可使企業在市場上不會失去競爭優勢。

圖1：Apple在台灣申請的連接器相關設計專利
圖1：Apple在台灣申請的連接器相關設計專利

圖2：Apple的平板電腦設計與Samsung的平板電腦之比對
圖2：Apple的平板電腦設計與Samsung的平板電腦之比對

設計專利的迴避設計概念

設計專利制度是保護實施或應用於製品的設計，而不是保護設計概念。CCPA在In re Laverne案件說明：在一個商業領域中，有人創造出一個新款設計，並不能阻止同ㄧ商業領域的其他業者發展相同設計風格的設計。對一般觀察者而言，兩個設計之間的差異是明顯的（圖3），可產生不同的視覺印象，後申請的設計仍可獲得保護。

專利迴避設計是一種合法競爭商業行為，競爭對手要發展有相同設計風格的產品，而需避免侵害某一特定設計專利權範圍。對於設計專利而言，兩個設計間明顯的差異點（特徵）可產生不同的整體視覺印象，就是設計專利中迴避設計的基本觀念。

圖3：Laveme的椅子設計與Saarinen的先前技藝之比對
圖3：Laveme的椅子設計與Saarinen的先前技藝之比對

設計專利侵權訴訟的侵害認定

Whitman Saddle案例中，美國最高法院清楚說明：不能只依賴侵害鑑定分析報告就決定設計之間是否構成近似，如果設計之間些微的差異就能讓一般觀察者產生不同的視覺印象，不會有誤認之虞，就不構成侵權。

法院確定設計專利是否侵權的兩個步驟（two-step process）：首先，解讀設計專利的權利範圍。第二步驟是事實發現者去「比較系爭專利與被告設計」，以確定是否實質近似。比對判斷時，使用「一般觀察者」檢測，是以一般觀察者的觀點施予通常注意，如果兩個設計之間的近似之處欺騙觀察者，誘導他購買一個誤認是另一個有專利保護的設計，那麼兩個設計實質相同。

設計專利權範圍解讀的原則

專利權範圍（claim）是專利制度的核心，設計專利的靈魂是其圖式中所揭露之實質內容。CAFC建議：審判法院的工作是提供陪審團適當的引導，應將專利權範圍相關的事項告知陪審團，例如：（1）實線及虛線在設計專利圖式中所象徵的意義；（2）申請歷史檔案對設計專利權解讀的影響；（3）區分設計專利圖式所揭露的功能性特徵及裝飾性特徵。

圖式中實線揭露的設計元件都是重要元素

在設計專利中，其權利範圍是如圖之物品之裝飾性設計，任何以實線揭示於圖面中的設計元件（what is shown）都是申請專利範圍的重要元素，每一設計元件對該設計的可專利性及所產生視覺效果的貢獻程度是一樣的，沒有一個設計元件是不重要或不必要的。

Elmer v. ICC Fabricating, Inc.案例中，原告Elmer公司擁有USD 290,620專利（620專利）是一個三角形體的車頂招牌，下方有一個略大三角形各角以圓弧角修飾之底板，招牌縱向稜邊有細長三角形突肋，頂面中央有一小圓形凸出物。被告ICC公司指出，620專利與先前技藝（圖4左側）只有兩個差異處，（1）招牌縱向稜邊有細長三角形長突肋，（2）頂面中央有一圓形小凸物（圖4中間），這是620專利的新穎特徵，而被告產品（圖4右側）沒有這兩項特徵

地方法院判定被告產品沒有侵害620專利。原告不服，上訴主張：620專利三角形招牌縱向稜邊的細長三角形突肋及頂面中央的圓形小凸物都是功能性設計，並非裝飾性特徵，並舉出第5,084,994號發明專利之說明書加以證明。CAFC不接受且說明：如果設計專利圖式中揭露的特徵屬於功能性，申請人應將那些特徵自圖式中刪除或省略；如未刪除或省略，在設計專利權利解讀中，專利權人不得主張該等特徵是功能性。

圖4：原告620專利與先前技藝及被告產品之比對
圖4：原告620專利與先前技藝及被告產品之比對

申請歷史過程中的修正對專利權範圍的影響

2011年，Curver Luxembourg（Curver）提出「家具之部分」的設計專利申請。USPTO發出核駁通知說明：設計專利的名稱必須指定特定物品（particular article），「家具之部分」的名稱是不明確、含糊的。2012年8月，申請人將設計名稱修正為「應用於椅子的花紋」，核准公告為USD 677,946專利（圖5左側，946專利）。

2017年，Curver控告Home Expressions公司所販售置物籃（圖5右側）侵害946專利。地方法院認為，依據申請歷史禁反言原則（prosecution history estoppel），專利權人在修正設計名稱時已放棄「椅子」以外的所有製品，在專利侵權分析時，又要將原先放棄的部分重新取回（recapture）是不被允許的。

圖5：Home Expressions公司的置物籃花紋與946專利之比較
圖5：Home Expressions公司的置物籃花紋與946專利之比較

Curver不服，提起上訴。CAFC說明：權利主張用語可以限制設計專利的範圍，因為該用語提供唯一在圖中沒有出現的製品實例。申請歷史檔案表明，Curver修改了設計名稱、權利主張和圖式說明，以「應用於椅子的花紋」滿足設計專利中「製品」的要件。因此，946專利的範圍應受這些修正的限制。


【詳細內容請見《北美智權報》274期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

大陸手機性價比之戰：各類新品牌圍堵 誰能打敗小米？

「性價比」號稱是小米的三大鐵律，但是，在各類新品牌的圍追堵截下，誰更具性價比，可能就存疑了。

台灣社會民情並不適合亞洲金融中心

科技島和金融中心，各有其優點和缺點，很多台灣人抱怨高房價，但曾經身為亞洲金融中心的香港，比台灣更低的稅賦，房價可是比台灣還要高出一截，為了吸引大量國際資本前來投資，那樣的社會環境，未必會適合台灣人，走科技和製造業路線的台灣，改走金融中心路線，未必是更好的選擇。

專利說明書作為軟體專利適格審查的重要依據－2020年TecSec, Inc. v. Adobe Inc.案

美國最高法院於2014年Alice案確立採用「Alice / Mayo兩步驟測試法」作為專利適格的審查標準，首先審查的就是系爭專利請求項是否指向抽象概念等不予專利的例外。由於「軟體相關發明」主要以實施該軟體發明的步驟寫成方法專利，據以申請專利；然該等方法即常被爭執是否指向「抽象概念」，因此CAFC以案例發展出針對軟體專利系爭請求項是否「著重於增進實質特定的電腦功能」或「僅是以電腦為工具來執行相當於『抽象概念』階層的步驟或系統」予以檢視的方法論。2020年TecSec, Inc. v. Adobe Inc.案除再次闡釋法院如何審查系爭軟體專利請求項是否指向抽象概念，並著重說明專利說明書的內容如何輔助審查機關或法院認定系爭專利請求項具體技巧解決現有技術問題，屬具體電腦功能上的進步，可取得專利適格。

《IP小辭典》優先權日

優先權可分為國際優先權及國內優先權二種。以在我國以外之國家或世界貿易組織（WTO）會員提出之申請案為基礎案，據以主張優先權者，稱為國際優先權，以在我國提出之申請案為先申請案，據以主張優先權者，稱為國內優先權。無論是國際優先權或是國內優先權，後申請案皆能以其基礎案或先申請案之申請日為優先權日。

侵害專利行為中必然存在不當得利嗎？

2017年時智慧財產法院曾在105年度民專上字第24號民事判決中做出有爭議的判決，其一方面認為該案專利權人無法獲得專利侵權行為所造成的損害賠償，因為該權利人未能證明被告公司「就侵害系爭專利之行為有何故意或過失可言」，但該判決仍要求被告返還該權利人約10億元的「不當得利」。雖該判決後被最高法院廢棄，後繼的智財法院仍於107年民專上更（一）字第4號民事判決繼續依據民法第179條之不當得利規定，而補償該權利人約4億。

透過專利分析探索石墨烯壓電材料在生醫領域之應用

石墨烯（Graphene）本身並非是壓電的材料，2012年史丹佛大學的材料工程師通過摻雜原子破壞對稱性的方式，從而發現可讓石墨烯產生壓電特性。由於石墨烯本身具有很強的韌性、導電性、導熱性、彈性、敏感度和透明性，因此是可穿戴感測器中最具開發潛力的候選者。本文通過專利檢索的方式找尋石墨烯壓電材料在生醫領域的應用，有鑑於生物醫療技術需要大量的監測感測裝置，石墨烯獨有的特性相當適合應用在生醫領域感測與檢測裝置上，前景相當看好。目前，該技術領域尚未出現巨頭企業，全球專利申請量不高，非常適合企業與科研單位提前進行技術的布局。

台灣冷鍊技術發展現況

東南亞屬熱帶氣候，長年夏天，農作物於產地採收及運送過程中，耗損率高達25％～45％。食品一旦在儲運過程中失溫斷鏈，就失去原有的市場價值。東南亞市場為全球中產階級興起最為快速的區域，預估2025年電子商務產業整體產值將超過1,000 億美元，但東南亞國家目前普遍缺乏完整冷鏈體系和專業城市配送服務，對冷鏈物流的需求殷切，而台灣冷鏈產業具備完整解決方案和技術優勢，除了已經在合作中的越南，下一步將瞄準馬來西亞與印尼的冷鏈物流市場……

2020年美國專利法規相關事件回顧

日後回溯2020年重大事件，應該免不了要提到延燒整年的疫情及美國總統大選，而年底要回顧今年美國專利法規變化，也繞不開這兩項議題。

瞄準專利分析 Google打造專屬演算法模型

各國專利局都正在研究如何使用人工智慧（AI）協助工作，更有許多研究機構與企業，投入使用AI來撰寫專利的可能。在這片風潮之下，Google憑藉著在自然語言處理（NLP）上的技術優勢，推出了為專利分析量身打造的BERT演算法模型。也許初步看起來，BERT能做的不過是「猜單字」而已，但若能吸引更多人投入，假以時日必然不容小覷。

當科技遇上法律：運用鑑識科技打造雙贏局面

隨著科技的快速發展，數位化的進程也是以光速推進，勢不可擋。除了企業致力於無紙化的推動外，就連日常的生活中，數位化的足跡也是無所不在。像是日常的生活記錄，已從紙本照片手寫日誌轉變成數位照片、文字檔、甚至是影音檔案；又像是交易活動，許多人都已經不用接觸實體貨幣，全部以電子支付方式進行。看來我們常說的「讓證據說話」，也應該改成「讓數位證據說話」；要「讓數位證據說話」又有什麼是值得注意的呢？

如何讓商標布局成為企業品牌最堅實的防護盾

註冊商標之於企業品牌，如同電影「復仇者聯盟」中的強力盾牌之於美國隊長，對於美國隊長而言，強大的盾牌，甚至取代了其他槍枝武器。而縝密的商標布局，則可率先將企業品牌先立於不敗之地。

麻省理工科技評論：中國版2020年50家聰明公司出爐！

在2020年11月19日舉辦的EmTech China 2020全球新興科技峰會上，《麻省理工科技評論》發佈了2020年度 中國版「50 家聰明公司」（50 Smartest Companies，TR50）榜單。

熱門新聞

擺設懷舊看板侵害了誰的權利？淺談109年智易字第11號刑事判決

先輸諾基亞再輸夏普 汽車巨頭戴姆勒為誰敲響通訊專利警鐘？

二親等內資金往來 贈與或借貸如何判斷？

如何讓商標布局成為企業品牌最堅實的防護盾

東南亞商標註冊要件與特殊規定介紹：菲律賓和新加坡篇

IFRS 17會計處理解析： 一般衡量模型下獲利性群組之原始認列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。