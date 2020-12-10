快訊

國家警報又響！ 02:15規模5.6地震 最大震度宜蘭4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東南亞商標註冊要件與特殊規定介紹：菲律賓和新加坡篇

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Wikipedia）
（圖片來源：Wikipedia）

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

繼上一期介紹「馬來西亞和緬甸商標註冊要件與特殊規定介紹」之後，本篇繼續介紹東南亞國協中的菲律賓與新加坡的商標註冊要件與特殊規定。菲律賓商標法規定與台灣略微相同，而新加坡屬於先進法治國家，法條規定非常仔細明確，也提供許多爭議案例供東南亞國協秘書處參考。

菲律賓智慧財產權法

菲律賓的商標法，乃規定於《智慧財產法》（Intellectual Property Code），最近一次修正為2013年。將各種智慧財產權都整合到同一部智慧財產法中，雖然可以發揮條文整合的效果，但是某程度也反映了，菲律賓的智財相關法規相對比較簡陋。

得註冊之商標

菲律賓智慧財產法第121條規定，得註冊之商標為：「任何可觀看之符號，可以區別一事業之一商品或服務，並且應包含商品之有蓋章或標記之容器。」

從上述簡單條文來看，應包括顏色商標與立體商標。例如，下述案例中，菲律賓商標審查指引中就說明，此一電池的銀、銅、黑顏色與其位置、且使用在特定產品（電池）上的比例等，使其具有識別性，得以註冊為商標。

圖一、顏色與位置商標 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 24(2ed edition, 2020).）
圖一、顏色與位置商標 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 24(2ed edition, 2020).）

同樣地，對於商品之容器，只要具有識別性，得以註冊為商標。菲律賓提供一則案例，下面案例的商品容器形狀非常獨特，得以註冊為該容器內含商品之商標。

圖二、商品之容器形狀 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 28(2ed edition, 2020).）
圖二、商品之容器形狀 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 28(2ed edition, 2020).）

對於某一產品特定位置的裝飾，菲律賓提出愛迪達的案例，認為將三條線的裝飾線條，限定於產品的特定位置上，屬於「位置商標」（position mark），准予註冊。

圖三、愛迪達的位置商標 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 35(2ed edition, 2020).）
圖三、愛迪達的位置商標 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 35(2ed edition, 2020).）

商標不得註冊事由

菲律賓智慧財產法第123條，乃規定商標註冊要件，其在法條中並未區分「絕對不得註冊事由」與「相對不得註冊事由」。由於其內容與一般條文大同小異，以下僅列出條文中比較屬於絕對不得註冊事由的幾款：「下列情形商標不得註冊：

  1. 包含不道德、欺罔或造謠中傷之事項， 或者可能貶低個人（生存或死亡）、機關、信念、國家象徵，或虛假暗示與其有關，或藐視之，或破壞其名譽等；
  2. 包含一軍事旗幟或外觀，或者菲律賓或其他任何政治部門、或任何其他國家之標誌，或其近似圖案； ......
  3. 可能會誤導公眾，特別是關於該商品或服務之性質、品質、特性或產地來源；
  4. 僅由商標所欲使用之商品或服務之通用詞所構成；
  5. 僅由符號或指示所構成，其已經在日常語言或出於善意及已建立之交易慣例中，成為慣常或常見指示該商品或服務之符號或指示；
  6. 僅由符號或指示所構成，其在交易上乃指示該商品或服務之種類、品質、數量、用途、價值、產地來源、日期、商品之製造或服務之提供方式，或者該商品或服務之其他特性；
  7. 由形狀所構成，該形狀乃為科技功能面向、商品本身性質、或會影響商品內在價值之因素所必要；
  8. 僅由顏色構成，除非由特定形狀或界定；或者
  9. 違反公共秩序或善良風俗。」

對於「僅由商品本身性質所常見、通用特性所構成」這一點，菲律賓提供了下面這個有趣案例。這個案例中，申請人想要將娛樂場所的正面外觀，註冊為立體商標。但菲律賓認為，此申請案中的正面建築外觀設計包含了各種形狀與顏色，雖然可增加其視覺上的吸引力，但因為是娛樂場所常用的顏色與形狀設計，不具識別性而不准予註冊。

圖四、娛樂場所商店的正面設計 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 64(2ed edition, 2020).）
圖四、娛樂場所商店的正面設計 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 64(2ed edition, 2020).）

同樣地，在下面案例中，菲律賓認為理髮店招牌立體形狀屬於理髮店常用的招牌，而不准予註冊。

圖五、理髮店招牌立體形狀商標 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 84(2ed edition, 2020).）
圖五、理髮店招牌立體形狀商標 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 84(2ed edition, 2020).）


【詳細內容請見《北美智權報》274期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

大陸手機性價比之戰：各類新品牌圍堵 誰能打敗小米？

「性價比」號稱是小米的三大鐵律，但是，在各類新品牌的圍追堵截下，誰更具性價比，可能就存疑了。

台灣社會民情並不適合亞洲金融中心

科技島和金融中心，各有其優點和缺點，很多台灣人抱怨高房價，但曾經身為亞洲金融中心的香港，比台灣更低的稅賦，房價可是比台灣還要高出一截，為了吸引大量國際資本前來投資，那樣的社會環境，未必會適合台灣人，走科技和製造業路線的台灣，改走金融中心路線，未必是更好的選擇。

專利說明書作為軟體專利適格審查的重要依據－2020年TecSec, Inc. v. Adobe Inc.案

美國最高法院於2014年Alice案確立採用「Alice / Mayo兩步驟測試法」作為專利適格的審查標準，首先審查的就是系爭專利請求項是否指向抽象概念等不予專利的例外。由於「軟體相關發明」主要以實施該軟體發明的步驟寫成方法專利，據以申請專利；然該等方法即常被爭執是否指向「抽象概念」，因此CAFC以案例發展出針對軟體專利系爭請求項是否「著重於增進實質特定的電腦功能」或「僅是以電腦為工具來執行相當於『抽象概念』階層的步驟或系統」予以檢視的方法論。2020年TecSec, Inc. v. Adobe Inc.案除再次闡釋法院如何審查系爭軟體專利請求項是否指向抽象概念，並著重說明專利說明書的內容如何輔助審查機關或法院認定系爭專利請求項具體技巧解決現有技術問題，屬具體電腦功能上的進步，可取得專利適格。

《IP小辭典》優先權日

優先權可分為國際優先權及國內優先權二種。以在我國以外之國家或世界貿易組織（WTO）會員提出之申請案為基礎案，據以主張優先權者，稱為國際優先權，以在我國提出之申請案為先申請案，據以主張優先權者，稱為國內優先權。無論是國際優先權或是國內優先權，後申請案皆能以其基礎案或先申請案之申請日為優先權日。

侵害專利行為中必然存在不當得利嗎？

2017年時智慧財產法院曾在105年度民專上字第24號民事判決中做出有爭議的判決，其一方面認為該案專利權人無法獲得專利侵權行為所造成的損害賠償，因為該權利人未能證明被告公司「就侵害系爭專利之行為有何故意或過失可言」，但該判決仍要求被告返還該權利人約10億元的「不當得利」。雖該判決後被最高法院廢棄，後繼的智財法院仍於107年民專上更（一）字第4號民事判決繼續依據民法第179條之不當得利規定，而補償該權利人約4億。

透過專利分析探索石墨烯壓電材料在生醫領域之應用

石墨烯（Graphene）本身並非是壓電的材料，2012年史丹佛大學的材料工程師通過摻雜原子破壞對稱性的方式，從而發現可讓石墨烯產生壓電特性。由於石墨烯本身具有很強的韌性、導電性、導熱性、彈性、敏感度和透明性，因此是可穿戴感測器中最具開發潛力的候選者。本文通過專利檢索的方式找尋石墨烯壓電材料在生醫領域的應用，有鑑於生物醫療技術需要大量的監測感測裝置，石墨烯獨有的特性相當適合應用在生醫領域感測與檢測裝置上，前景相當看好。目前，該技術領域尚未出現巨頭企業，全球專利申請量不高，非常適合企業與科研單位提前進行技術的布局。

台灣冷鍊技術發展現況

東南亞屬熱帶氣候，長年夏天，農作物於產地採收及運送過程中，耗損率高達25％～45％。食品一旦在儲運過程中失溫斷鏈，就失去原有的市場價值。東南亞市場為全球中產階級興起最為快速的區域，預估2025年電子商務產業整體產值將超過1,000 億美元，但東南亞國家目前普遍缺乏完整冷鏈體系和專業城市配送服務，對冷鏈物流的需求殷切，而台灣冷鏈產業具備完整解決方案和技術優勢，除了已經在合作中的越南，下一步將瞄準馬來西亞與印尼的冷鏈物流市場……

2020年美國專利法規相關事件回顧

日後回溯2020年重大事件，應該免不了要提到延燒整年的疫情及美國總統大選，而年底要回顧今年美國專利法規變化，也繞不開這兩項議題。

瞄準專利分析 Google打造專屬演算法模型

各國專利局都正在研究如何使用人工智慧（AI）協助工作，更有許多研究機構與企業，投入使用AI來撰寫專利的可能。在這片風潮之下，Google憑藉著在自然語言處理（NLP）上的技術優勢，推出了為專利分析量身打造的BERT演算法模型。也許初步看起來，BERT能做的不過是「猜單字」而已，但若能吸引更多人投入，假以時日必然不容小覷。

當科技遇上法律：運用鑑識科技打造雙贏局面

隨著科技的快速發展，數位化的進程也是以光速推進，勢不可擋。除了企業致力於無紙化的推動外，就連日常的生活中，數位化的足跡也是無所不在。像是日常的生活記錄，已從紙本照片手寫日誌轉變成數位照片、文字檔、甚至是影音檔案；又像是交易活動，許多人都已經不用接觸實體貨幣，全部以電子支付方式進行。看來我們常說的「讓證據說話」，也應該改成「讓數位證據說話」；要「讓數位證據說話」又有什麼是值得注意的呢？

如何讓商標布局成為企業品牌最堅實的防護盾

註冊商標之於企業品牌，如同電影「復仇者聯盟」中的強力盾牌之於美國隊長，對於美國隊長而言，強大的盾牌，甚至取代了其他槍枝武器。而縝密的商標布局，則可率先將企業品牌先立於不敗之地。

麻省理工科技評論：中國版2020年50家聰明公司出爐！

在2020年11月19日舉辦的EmTech China 2020全球新興科技峰會上，《麻省理工科技評論》發佈了2020年度 中國版「50 家聰明公司」（50 Smartest Companies，TR50）榜單。

熱門新聞

擺設懷舊看板侵害了誰的權利？淺談109年智易字第11號刑事判決

先輸諾基亞再輸夏普 汽車巨頭戴姆勒為誰敲響通訊專利警鐘？

二親等內資金往來 贈與或借貸如何判斷？

如何讓商標布局成為企業品牌最堅實的防護盾

東南亞商標註冊要件與特殊規定介紹：菲律賓和新加坡篇

IFRS 17會計處理解析： 一般衡量模型下獲利性群組之原始認列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。