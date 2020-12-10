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擺設懷舊看板侵害了誰的權利？淺談109年智易字第11號刑事判決

聯合新聞網 / 北美智權報

【許慈真／北美智權報　專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

社會大眾在日常生活中，極容易觸及著作權侵害或合理使用爭議，尤其是音樂著作及攝影著作。本文透過日前引發熱議的一則案件，簡要說明攝影著作侵權認定之相關問題。

本案被告為小商家負責人，為營造懷舊氣氛，曾委託他人將網路上之「黑松沙士」、「黑松」、「維他露」、「吉利果」等商標圖案轉印成看板，並作為商店佈置。告訴人則曾委託攝影師拍攝前述圖案看板，並將照片收錄成冊出版，嗣後發現被告使用相同圖案之看板，遂提出告訴主張侵害著作權。本案法院最終判定被告無罪，並於判決中仔細比較雙方提交的照片，大致就「同一照片」與「非同一照片」分別處理，並作成兩大理由：

  1. 雙方所有照片經比對後，除「吉利果」外，應屬於不同時間拍攝，既然是不同照片，自無侵害告訴人照片著作權之問題。
  2. 至於被告使用之「吉利果」照片，雖可能為告訴人擁有，但因欠缺原創性，故無法受著作權保護，自然不涉及侵權。

如此處理是否合理妥當，容有討論餘地。本文認為，若分從下列三點探究本案爭議所在，或許較為清楚明瞭。

是否侵害他人攝影著作——「實質近似」之解釋

本案法院在比對雙方照片的過程中，以廣告看板鏽斑位置、有無污痕、孔洞位置及有無穿繩、反光位置及情況等多項細節，認定照片中之「黑松沙士」、「黑松」、「維他露」等看板為同一實物，但雙方所執屬於不同時間拍攝的照片。並一再表示，既然被告聲稱大圖輸出一張僅百元，實無修圖必要，以此反駁檢察官認定為同一照片之質疑。

然而，是否同一照片恐非重點，因為著作權侵害並不要求完全相同，僅需符合接觸實質近似兩者要件即構成侵權。根據實務見解，要件分別解釋如下：

  • 「接觸」：不以證明被告實際接觸著作權人之著作為限，一般而言，只要被告「應有合理機會或合理可能性閱讀或聽聞著作權人之著作」即可。
  • 「實質近似」：包括「量」與「質」之相似。前者係指抄襲部分所占比例程度，後者則是在於抄襲部分是否為重要成分

是以，若屬於同一照片且受著作權保護（參見次點討論），確實構成侵權；但若非屬同一照片，並不因此當然排除侵權可能。

儘管如此，本案法院分就「是否同一照片」討論，或許是出自著作權保護範圍寬窄之考量：智慧財產法院曾指出，現今攝影著作因創作人較仰賴器材內建的攝影功能，自己挹注的攝影技巧較少，故創作程度不高，可受著作權保護之範圍自然較為狹窄；除非以重製、貼上等方式複製照片，否則即使他人曾接觸該攝影著作，只要拍攝角度或取景有些許變化，便不構成抄襲。 這確實是值得考量的論據，同時也牽涉到另一個難題，亦即「模仿他人拍攝角度、構圖而拍攝相同物品或景致」是否構成侵權。不過，此議題尚非本文重點，留待他文再敘。

這確實是值得考量之論據，同時也牽涉到另一個難解問題，亦即「模仿他人拍攝角度、構圖而拍攝相同物品或景致」是否構成侵權。不過，此議題尚非本文重點，留待他文再敘。

是否屬於攝影著作——「原創性」要件之認定

針對「吉利果」看板，本案法院認為雙方照片反光位置吻合，可能因印刷而產生色差，故應屬於同一照片；但由於告訴人照片與原本商標圖樣差異僅在於「反光」，難以認定有何種創意或巧思，因此，該照片不受著作權保護，自無侵權問題。

此部分便是涉及原創性問題。綜合本案判決及先前實務見解，攝影著作之原創性具備下列特點：

  1. 最低限度之創意
    原創性要求之創作程度要求極低，僅需有微量程度之創作，得展現創作人之精神作用及個性即可；亦即，無論作品多簡單明顯，只要有少量創作星火，便受著作權保護。實際上大多數作品均能符合此項標準

  2. 傳統攝影技巧並非重點
    隨著科技進步，無論是單眼相機或智慧型手機，均內置拍攝模式可供選擇，使用者毋須學習光圈、景深、光量、快門等知識及技巧，藉助機器便能拍出專業級的照片。因此，現今認定攝影著作是否具原創性，不再側重傳統技巧上之調整以及藉此呈現之光線、構圖、色彩與情感表達，只要創作人依據拍攝時內心浮現的原創性想法，對拍攝主題、對象、角度及構圖等因素有所選擇及調整，於客觀上展現其獨立創意、思想與感情，便符合原創性要件。

  3. 不得僅為機械式再現
    照片若僅是人或物的機械式再現，並不符合原創性要件。智慧財產法院即曾表示，當事人聲稱受保護的照片尺寸極小、解析度甚差，亦未提出其他證據資料說明個人創意，故無從判斷創作人如何將拍攝當時的創意，透過拍攝對象之選擇、位置安排並運用各項攝影技術加以呈現，故認定該照片單純屬於實體物品的機械式再現。

回到本案。法院雖引述相關判決意見，但僅針對屬於同一照片之「吉利果」看板提及：其勘驗底片時發現，攝影師係將收藏實物放置於紙箱上，並以同一張底片拍攝正立之「黑松汽水玻璃瓶」看板與倒立之「吉利果看板」，顯然是倉促之下想辦法讓兩件物品同時入鏡，故認定未有任何創意。然而，在其他看板部分，卻未論及創作之原創性，僅只比對是否為同一照片而已。


【詳細內容請見《北美智權報》274期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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