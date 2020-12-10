先輸諾基亞再輸夏普 汽車巨頭戴姆勒為誰敲響通訊專利警鐘？

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

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擁有賓士等頂尖品牌的汽車巨頭戴姆勒（Daimler）接連輸掉兩場與通訊技術相關的專利訴訟，警鐘為誰而鳴？

2020年9月，就夏普訴戴姆勒車載通訊設備專利侵權一案，德國慕尼黑地方法院作出夏普勝訴的一審判決。

而這已是戴姆勒繼今年8月敗訴諾基亞之後，第二次在通訊技術專利訴訟交鋒中落敗。

對戴姆勒來說，這固然是令人沮喪的，但是，對其他汽車廠商來說，這或許已經敲響了行業警鐘。

簡單說，強大或知名如戴姆勒，在通訊技術專利訴訟中也難有勝算。

那麼，對於其他配備車載通訊設備但未獲得授權的，如果不能與相關廠商達成專利許可合作，不排除後續也會遭遇類似諾基亞、夏普揮出的專利「大棒」拷問。

對決諾基亞：戴姆勒不敵，被判構成專利侵權

說起諾基亞和戴姆勒，一個曾是全球最大的手機廠商，一個是著名的汽車廠商。

由於所處行業或領域涇渭分明，雖都是「行業翹楚」，但按照一般人理解，它們兩家公司應該是典型的「八竿子打不著」的關係。

但是，伴隨通訊的技術發展，尤其車聯網等技術的不斷升級和應用場景拓展，汽車車載工具及汽車本身的通訊聯網需求不斷擴張，從最初的導航到如今的無人駕駛，使得汽車與通訊技術之間的聯繫越來越緊密。

正是在這樣的背景，諾基亞與戴姆勒因旗下業務還曾傳出一段「佳話」。

2015年8月，德國汽車製造商奧迪、寶馬和戴姆勒以約28億歐元的價格收購了諾基亞Here數字地圖業務。

可以說，數字化和無人駕駛被越來越多汽車廠商納入戰略佈局，使得類似Here數字地圖業務的高精度地圖成為汽車廠商角逐的熱點。

與此同時，基於4G或5G等通訊技術的應用，也自然會成為汽車廠商全面邁向「無人駕駛」階段不可逾越的門檻。

2019年，因涉嫌專利侵權，諾基亞將戴姆勒訴至德國曼海姆地方法院。

對此，戴姆勒頗為不認同。

2019年3月，戴姆勒以諾基亞在汽車通訊相關專利授權領域涉嫌壟斷，向歐盟反壟斷監管機構進行投訴。

據稱，諾基亞從2015年就開始和汽車製造商商討授權一事。

對於戴姆勒的反應，諾基亞給出的回應稱，「對於已經在使用的專利技術，戴姆勒拒絕獲得授權。戴姆勒向歐盟委員會提出訴訟，不過是長期以來規避專利技術授權的最新動作罷了。」

2020年8月18日，就諾基亞訴戴姆勒專利侵權一案，德國曼海姆地方法院判決戴姆勒敗訴，認為戴姆勒侵犯了諾基亞的專利，戴姆勒為此應支付罰金。

至此，諾基亞與戴姆勒之間的專利許可糾紛有了初步結果。

而包括戴姆勒、大眾以及長城、吉利等大陸外汽車廠商可能面臨的通訊技術許可問題，則已從「潛在風險」變成「現實影響」。





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