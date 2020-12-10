快訊

國家警報又響！ 02:15規模5.6地震 最大震度宜蘭4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

先輸諾基亞再輸夏普 汽車巨頭戴姆勒為誰敲響通訊專利警鐘？

聯合新聞網 / 北美智權報

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

擁有賓士等頂尖品牌的汽車巨頭戴姆勒（Daimler）接連輸掉兩場與通訊技術相關的專利訴訟，警鐘為誰而鳴？

2020年9月，就夏普訴戴姆勒車載通訊設備專利侵權一案，德國慕尼黑地方法院作出夏普勝訴的一審判決。

而這已是戴姆勒繼今年8月敗訴諾基亞之後，第二次在通訊技術專利訴訟交鋒中落敗。

對戴姆勒來說，這固然是令人沮喪的，但是，對其他汽車廠商來說，這或許已經敲響了行業警鐘。

簡單說，強大或知名如戴姆勒，在通訊技術專利訴訟中也難有勝算。

那麼，對於其他配備車載通訊設備但未獲得授權的，如果不能與相關廠商達成專利許可合作，不排除後續也會遭遇類似諾基亞、夏普揮出的專利「大棒」拷問。

對決諾基亞：戴姆勒不敵，被判構成專利侵權

說起諾基亞和戴姆勒，一個曾是全球最大的手機廠商，一個是著名的汽車廠商。

由於所處行業或領域涇渭分明，雖都是「行業翹楚」，但按照一般人理解，它們兩家公司應該是典型的「八竿子打不著」的關係。

但是，伴隨通訊的技術發展，尤其車聯網等技術的不斷升級和應用場景拓展，汽車車載工具及汽車本身的通訊聯網需求不斷擴張，從最初的導航到如今的無人駕駛，使得汽車與通訊技術之間的聯繫越來越緊密。

正是在這樣的背景，諾基亞與戴姆勒因旗下業務還曾傳出一段「佳話」。

2015年8月，德國汽車製造商奧迪、寶馬和戴姆勒以約28億歐元的價格收購了諾基亞Here數字地圖業務。

可以說，數字化和無人駕駛被越來越多汽車廠商納入戰略佈局，使得類似Here數字地圖業務的高精度地圖成為汽車廠商角逐的熱點。

與此同時，基於4G或5G等通訊技術的應用，也自然會成為汽車廠商全面邁向「無人駕駛」階段不可逾越的門檻。

2019年，因涉嫌專利侵權，諾基亞將戴姆勒訴至德國曼海姆地方法院。

對此，戴姆勒頗為不認同。

2019年3月，戴姆勒以諾基亞在汽車通訊相關專利授權領域涉嫌壟斷，向歐盟反壟斷監管機構進行投訴。

據稱，諾基亞從2015年就開始和汽車製造商商討授權一事。

對於戴姆勒的反應，諾基亞給出的回應稱，「對於已經在使用的專利技術，戴姆勒拒絕獲得授權。戴姆勒向歐盟委員會提出訴訟，不過是長期以來規避專利技術授權的最新動作罷了。」

2020年8月18日，就諾基亞訴戴姆勒專利侵權一案，德國曼海姆地方法院判決戴姆勒敗訴，認為戴姆勒侵犯了諾基亞的專利，戴姆勒為此應支付罰金。

至此，諾基亞與戴姆勒之間的專利許可糾紛有了初步結果。

而包括戴姆勒、大眾以及長城、吉利等大陸外汽車廠商可能面臨的通訊技術許可問題，則已從「潛在風險」變成「現實影響」。


【詳細內容請見《北美智權報》274期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

大陸手機性價比之戰：各類新品牌圍堵 誰能打敗小米？

「性價比」號稱是小米的三大鐵律，但是，在各類新品牌的圍追堵截下，誰更具性價比，可能就存疑了。

台灣社會民情並不適合亞洲金融中心

科技島和金融中心，各有其優點和缺點，很多台灣人抱怨高房價，但曾經身為亞洲金融中心的香港，比台灣更低的稅賦，房價可是比台灣還要高出一截，為了吸引大量國際資本前來投資，那樣的社會環境，未必會適合台灣人，走科技和製造業路線的台灣，改走金融中心路線，未必是更好的選擇。

專利說明書作為軟體專利適格審查的重要依據－2020年TecSec, Inc. v. Adobe Inc.案

美國最高法院於2014年Alice案確立採用「Alice / Mayo兩步驟測試法」作為專利適格的審查標準，首先審查的就是系爭專利請求項是否指向抽象概念等不予專利的例外。由於「軟體相關發明」主要以實施該軟體發明的步驟寫成方法專利，據以申請專利；然該等方法即常被爭執是否指向「抽象概念」，因此CAFC以案例發展出針對軟體專利系爭請求項是否「著重於增進實質特定的電腦功能」或「僅是以電腦為工具來執行相當於『抽象概念』階層的步驟或系統」予以檢視的方法論。2020年TecSec, Inc. v. Adobe Inc.案除再次闡釋法院如何審查系爭軟體專利請求項是否指向抽象概念，並著重說明專利說明書的內容如何輔助審查機關或法院認定系爭專利請求項具體技巧解決現有技術問題，屬具體電腦功能上的進步，可取得專利適格。

《IP小辭典》優先權日

優先權可分為國際優先權及國內優先權二種。以在我國以外之國家或世界貿易組織（WTO）會員提出之申請案為基礎案，據以主張優先權者，稱為國際優先權，以在我國提出之申請案為先申請案，據以主張優先權者，稱為國內優先權。無論是國際優先權或是國內優先權，後申請案皆能以其基礎案或先申請案之申請日為優先權日。

侵害專利行為中必然存在不當得利嗎？

2017年時智慧財產法院曾在105年度民專上字第24號民事判決中做出有爭議的判決，其一方面認為該案專利權人無法獲得專利侵權行為所造成的損害賠償，因為該權利人未能證明被告公司「就侵害系爭專利之行為有何故意或過失可言」，但該判決仍要求被告返還該權利人約10億元的「不當得利」。雖該判決後被最高法院廢棄，後繼的智財法院仍於107年民專上更（一）字第4號民事判決繼續依據民法第179條之不當得利規定，而補償該權利人約4億。

透過專利分析探索石墨烯壓電材料在生醫領域之應用

石墨烯（Graphene）本身並非是壓電的材料，2012年史丹佛大學的材料工程師通過摻雜原子破壞對稱性的方式，從而發現可讓石墨烯產生壓電特性。由於石墨烯本身具有很強的韌性、導電性、導熱性、彈性、敏感度和透明性，因此是可穿戴感測器中最具開發潛力的候選者。本文通過專利檢索的方式找尋石墨烯壓電材料在生醫領域的應用，有鑑於生物醫療技術需要大量的監測感測裝置，石墨烯獨有的特性相當適合應用在生醫領域感測與檢測裝置上，前景相當看好。目前，該技術領域尚未出現巨頭企業，全球專利申請量不高，非常適合企業與科研單位提前進行技術的布局。

台灣冷鍊技術發展現況

東南亞屬熱帶氣候，長年夏天，農作物於產地採收及運送過程中，耗損率高達25％～45％。食品一旦在儲運過程中失溫斷鏈，就失去原有的市場價值。東南亞市場為全球中產階級興起最為快速的區域，預估2025年電子商務產業整體產值將超過1,000 億美元，但東南亞國家目前普遍缺乏完整冷鏈體系和專業城市配送服務，對冷鏈物流的需求殷切，而台灣冷鏈產業具備完整解決方案和技術優勢，除了已經在合作中的越南，下一步將瞄準馬來西亞與印尼的冷鏈物流市場……

2020年美國專利法規相關事件回顧

日後回溯2020年重大事件，應該免不了要提到延燒整年的疫情及美國總統大選，而年底要回顧今年美國專利法規變化，也繞不開這兩項議題。

瞄準專利分析 Google打造專屬演算法模型

各國專利局都正在研究如何使用人工智慧（AI）協助工作，更有許多研究機構與企業，投入使用AI來撰寫專利的可能。在這片風潮之下，Google憑藉著在自然語言處理（NLP）上的技術優勢，推出了為專利分析量身打造的BERT演算法模型。也許初步看起來，BERT能做的不過是「猜單字」而已，但若能吸引更多人投入，假以時日必然不容小覷。

當科技遇上法律：運用鑑識科技打造雙贏局面

隨著科技的快速發展，數位化的進程也是以光速推進，勢不可擋。除了企業致力於無紙化的推動外，就連日常的生活中，數位化的足跡也是無所不在。像是日常的生活記錄，已從紙本照片手寫日誌轉變成數位照片、文字檔、甚至是影音檔案；又像是交易活動，許多人都已經不用接觸實體貨幣，全部以電子支付方式進行。看來我們常說的「讓證據說話」，也應該改成「讓數位證據說話」；要「讓數位證據說話」又有什麼是值得注意的呢？

如何讓商標布局成為企業品牌最堅實的防護盾

註冊商標之於企業品牌，如同電影「復仇者聯盟」中的強力盾牌之於美國隊長，對於美國隊長而言，強大的盾牌，甚至取代了其他槍枝武器。而縝密的商標布局，則可率先將企業品牌先立於不敗之地。

麻省理工科技評論：中國版2020年50家聰明公司出爐！

在2020年11月19日舉辦的EmTech China 2020全球新興科技峰會上，《麻省理工科技評論》發佈了2020年度 中國版「50 家聰明公司」（50 Smartest Companies，TR50）榜單。

熱門新聞

擺設懷舊看板侵害了誰的權利？淺談109年智易字第11號刑事判決

先輸諾基亞再輸夏普 汽車巨頭戴姆勒為誰敲響通訊專利警鐘？

二親等內資金往來 贈與或借貸如何判斷？

如何讓商標布局成為企業品牌最堅實的防護盾

東南亞商標註冊要件與特殊規定介紹：菲律賓和新加坡篇

IFRS 17會計處理解析： 一般衡量模型下獲利性群組之原始認列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。