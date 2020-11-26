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醫療專題報導／台灣的醫衛新南向契機

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：衛福部新南向專案辦公室）
（圖片來源：衛福部新南向專案辦公室）

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

台灣從2018年開始啟動「醫衛新南向政策」，與新南向國家的醫衛合作是新南向政策五大旗艦計畫之一。過去台灣醫衛產品的主要外銷對象為美國、歐盟、大陸、日本，但從2020年新冠肺炎疫情爆發以來，台灣對新南向國家的醫衛產品出口大幅成長，台灣廠商可思考從藥品及醫材領域進軍新南向市場。

醫衛產品成新南向國家出口新亮點

政府從2018年開始啟動「醫衛新南向政策」並成立衛福新南向專案辦公室，醫衛合作與產業鏈發展是政府新南向政策五大旗艦計畫之一。2018年起，衛生福利部透過「一國一中心」計畫，做為與新南向國家交流的先鋒，包含印度、印尼、馬來西亞（及汶萊）、菲律賓、泰國、越南、緬甸，目前共有「七國七中心」，目前看來新南向政策算是超前佈署，符合國際大趨勢。

中經院經濟法制研究中心副主任顏慧欣指出，其實新南向七國並非台灣醫衛產品（包含藥品及醫材）的傳統市場，過去台灣醫衛產品以美國、歐盟、大陸、日本為主要出口大宗，今年疫情雖打亂腳步，但台灣對新南向國家的醫衛產品出口卻呈現大幅成長，觀察2020年上半年，台灣對新南向國家整體出口衰退12.3％，醫衛產品則逆勢成長13.6％。

圖一、台灣醫衛產品出口國別占比 （資料來源： 2020/11/12「創新布局 贏向國際 工業國際合作發表會」，顏慧欣簡報）
圖一、台灣醫衛產品出口國別占比 （資料來源： 2020/11/12「創新布局 贏向國際 工業國際合作發表會」，顏慧欣簡報）

近五年新南向台灣醫衛產品出口概況

從2016年至2020年前二季，台灣醫衛產品對新南向七國出口呈現成長趨勢，2016年總出口金額為2.9億美元，2019年成長至3.74億美元，成長近30%，且2017年至今年前二季皆呈現正成長，其中2017年（+19.9%）和2020年前二季（+13.6%）成長率均達雙位數成長，顯示在醫衛新南向政策下，台灣醫衛產品對新南向七國出口能量持續擴大。

圖二、2016-2020年前二季台灣對新南向七國整體出口及醫衛產品出口成長率比較 （資料來源：中經院整理自ITC Trade Map資料庫，2020/11/12「創新布局 贏向國際 工業國際合作發表會」顏慧欣簡報）
圖二、2016-2020年前二季台灣對新南向七國整體出口及醫衛產品出口成長率比較 （資料來源：中經院整理自ITC Trade Map資料庫，2020/11/12「創新布局 贏向國際 工業國際合作發表會」顏慧欣簡報）

從七國國家個別來看，醫衛新南向政策推動後，2018年到2020年前二季，台灣醫衛產品出口持續正成長的國家為菲律賓，其餘國家亦在單一年度或今年前二季出現明顯提升，如越南（2019年12.5%、2020年前二季64.1%）、馬來西亞（2018年7.3%、2019年7.2%）、印度（2019年12.4%）、泰國（2018年28.5%、2020年前二季10.6%）、印尼（2019年13.5%、2020年前二季17.5%）、緬甸（2018年18.7%、2020年前二季17.4%）。總體來說，台灣醫衛產品方面的出口表現相形出色。

圖三、近五年台灣對新南向七國醫衛產品出口概況 （註：排序依據2020年排名，各歐盟成員國視為個別國家。 資料來源：中經院整理自ITC Trade Map資料庫／衛福部新南向專案辦公室）
圖三、近五年台灣對新南向七國醫衛產品出口概況 （註：排序依據2020年排名，各歐盟成員國視為個別國家。 資料來源：中經院整理自ITC Trade Map資料庫／衛福部新南向專案辦公室）

同一期間，台灣對新南向七國整體出口則是先升後降，先由2016年的372.39億美元增加至2018年438.43億美元，而後出現下滑態勢，2019年和2020年前二季分別下跌12.6%及12.3%。經比較可發現，近年台灣對新南向七國在醫衛產品方面的出口，多優於整體出口表現，顯示醫衛新南向政策從2019年開始逐漸看到成效。

圖四、近五年台灣對新南向七國整體出口概況 （註：排序依據2020年排名，各歐盟成員國視為個別國家。 資料來源：中經院整理自ITC Trade Map資料庫／衛福部新南向專案辦公室）
圖四、近五年台灣對新南向七國整體出口概況 （註：排序依據2020年排名，各歐盟成員國視為個別國家。 資料來源：中經院整理自ITC Trade Map資料庫／衛福部新南向專案辦公室）

近三年台灣新南向前十大醫衛出口產品

就主要出口醫衛產品來看，台灣對新南向七國出口之前10大醫衛產品依序為：HS900190其他未裝配的光學元件（20.75%）、HS300490混合或非混合產品構成的其他醫藥製劑（13.56%）、HS382200診斷或實驗用試劑及配製試劑（8.73%）、HS901890其他內科、外科或獸醫用儀器及用具（3.28%）、HS841869其他冷藏或冷凍設備（3.24%）、HS961900衛生棉塞、嬰兒用尿墊及類似之物品（3.16%）、HS300510粘敷料和其他具有粘層之物品（3.07%）、HS902780曝光計、熱量計、測音器、血糖計（2.7%）、HS940290手術檯、有機械裝置之床及其零件（2.42%）、HS120999其他種植用種子、果實及孢子（2.13%）。觀察2018年到2020年前二季台灣出口表現，持續成長者共有六項（請見紅框處），顯示醫衛新南向政策有助台灣廠商拓銷新南向國家醫衛產品市場。

圖五、近三年台灣對新南向七國前十大醫衛產品出口概況 （資料來源：中經院整理自ITC Trade Map資料庫。）
圖五、近三年台灣對新南向七國前十大醫衛產品出口概況 （資料來源：中經院整理自ITC Trade Map資料庫。）

顏慧欣進一步指出，台灣目前出口新南向的主力產品，具有共通性者如下：

（一）西藥、中藥、生技藥品：以劑量或零售包裝式樣的藥劑，如人用/動物用疫苗、抗生素、中藥製劑、麻醉劑、抗癌劑等；

（二）急救與傷口護理器材：如粘敷料和其他具粘層之物品；

（三）輸液注射及採集設備：如導管、套管及類似品；

（四）內科、外科、牙科等 醫用家具：手術台、手術椅、 醫用病床；醫學插圖器、心臟血管用品、內視鏡等。

開發新南向醫衛市場可打團體戰

顏慧欣認為，台灣醫衛軟實力能量及防疫經驗，是掌握後疫情時代契機的重要基礎，醫衛新南向政策雖已有逐步成效，但台灣醫療形象的「鮮明度」仍需持續推升。在考量供應鏈重組下，台灣可與日本、美國廠商共同開發與經營新南向市場。而台灣廠商若想開發新南向市場，不僅要持續深化「團體戰」機制，加強醫療機構與醫衛產業的連結性，以突破各國保護主義限制，更要特別留意新南向國家因應疫情的法規變動。


【詳細內容請見《北美智權報》273期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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