快訊

央行子彈所剩不多 新台幣明年可能突破「彭淮南防線」

單親媽勒斃子女遭判死 隋棠痛斥法官高高在上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《東協十國商標註冊系列》－ 3 東南亞商標註冊要件與特殊規定介紹：馬來西亞和緬甸篇

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：wikipedia）
（圖片來源：wikipedia）

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

繼上一期介紹「印尼和寮國商標註冊要件與特殊規定介紹」之後，本篇繼續介紹東南亞國協中的馬來西亞與緬甸的商標註冊要件與特殊規定。馬來西亞經濟商業活動發達，其有完整的商標審查手冊與案例，但屬於回教國家，故仍然較為保守。而緬甸屬於低度開發國家，在商標法中雖然區分絕對不得註冊與相對不得註冊事由，但東南亞國家協會（ASEAN）秘書處的「商標實質性審查通用指引」第二版中，卻看不到緬甸所提供的任何案例。

馬來西亞

馬來西亞商標法，主要為1976年商標法，最近一次修正為2006年1月。

具有識別性之商標

首先，馬來西亞也承認各種類型的商標，包括顏色、立體形狀商標。不過，純粹的顏色本身必須取得識別性，才得註冊為商標。

馬來西亞曾經對於下列的顏色商標註冊案，認為其只是單純的海水顏色，本身不具備識別性，而拒絕其註冊。

圖一、馬來西亞顏色商標 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 48 (2ed edition, 2020).）
圖一、馬來西亞顏色商標 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 48 (2ed edition, 2020).）

若是色塊的排列組合，屬於產品表面的花紋，只要具要識別性（包括後天識別性），即可接受註冊。下面案例中，馬來西亞智財局同意LV和Burberry的產品表面花紋具備識別性，而准予註冊。

圖二、LV和Burberry之花紋 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 73 (2ed edition, 2020).）
圖二、LV和Burberry之花紋 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 73 (2ed edition, 2020).）

如果是一個標籤的外框，是否具備識別性？馬來西亞在下述案例中，認為一個標籤的框架，只要夠獨特，也可以具備識別性而准予註冊。

圖三、標籤的外框 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 75 (2ed edition, 2020).）
圖三、標籤的外框 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 75 (2ed edition, 2020).）

雖然立體形狀可註冊為商標，但以商品容器的形狀本身註冊，仍須具備識別性。下列案例中，馬來西亞智財局認為，該商品容器形狀本身不具備識別性，且為該類飲料常見的容器形狀。

圖四、馬來西亞容器形狀商標 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 59 (2ed edition, 2020).）
圖四、馬來西亞容器形狀商標 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 59 (2ed edition, 2020).）

產品本身的形狀也可註冊為商標，但仍然需具備識別性。下列案例中，有人將巧克力的形狀本身申請註冊商標，但馬來西亞智財局認為，該形狀本身不具備先天識別性，且為一般常見的巧克力造型。

圖五、產品本身的形狀 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 63 (2ed edition, 2020).）
圖五、產品本身的形狀 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 63 (2ed edition, 2020).）

一般不得註冊事由

馬來西亞商標法對商標不得註冊事由，分散在不同的條文。首先第一條是商標法第14條，包括下列事項：

  1. 如果商標之使用，可能有欺騙公眾，會造成公眾混淆，或者違反法令；
  2. 如果商標包含或含有 任何可恥造謠（scandalous）或冒犯性事項（offensive matter）或者其他不會受任何法院給予保護之內容；
  3. 如果其包含之事項，以智財局長之意見來看，可能會有害於國家利益或國家安全；
  4. 如果其相同或高度近似於一在馬來西亞境內他人就相同產品或服務之著名商標；
  5. 如果其商標內容相同於馬來西亞已註冊之著名商標，但其申請指定之產品服務類別與該已註冊著名商標不相同：假設就那些商品服務上使用商標，會讓人產生這些商品服務與該著名商標之權利人有所關連，且該著名商標權利人之利益很可能會受到該使用之損害；
  6. 如果其包含或含有地理標示，用於非來自該區域的產品，而使用該產品商標中的標示，會讓公眾誤導該產品的真實產地；
  7. 如果其屬於葡萄酒商標，其包含或含有一指示葡萄酒之地理標示，或者其屬於一烈酒之商標，其包含或含有指示烈酒之地理標示，且該產品並非來自於該地理標示所指示之地區。

注意，馬來西亞也是回教國家，任何商標用語中使用宗教用語可能會對民眾產生冒犯，也不得註冊。另外商標法第19條，乃規定所申請商標及其指定之商品或服務，與一在先申請之商標所指定之商品或服務，有相同或近似，或產生消費者混淆誤認之虞者，不得註冊。


【詳細內容請見《北美智權報》273期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

延伸閱讀

智慧局發布近二年之專利權管理行政爭訟案例：魔鬼藏在細節裡

房貸建築放款比率 居高不下

太陽光電融資 免計入30%

一讀通過成年18歲 法務部：青年權益及法制上重大變革

相關新聞

醫療專題報導／台灣的醫衛新南向契機

台灣從2018年開始啟動「醫衛新南向政策」，與新南向國家的醫衛合作是新南向政策五大旗艦計畫之一。過去台灣醫衛產品的主要外銷對象為美國、歐盟、大陸、日本，但從2020年新冠肺炎疫情爆發以來，台灣對新南向國家的醫衛產品出口大幅成長，台灣廠商可思考從藥品及醫材領域進軍新南向市場。

大陸手機性價比之戰：各類新品牌圍堵 誰能打敗小米？

「性價比」號稱是小米的三大鐵律，但是，在各類新品牌的圍追堵截下，誰更具性價比，可能就存疑了。

台灣社會民情並不適合亞洲金融中心

科技島和金融中心，各有其優點和缺點，很多台灣人抱怨高房價，但曾經身為亞洲金融中心的香港，比台灣更低的稅賦，房價可是比台灣還要高出一截，為了吸引大量國際資本前來投資，那樣的社會環境，未必會適合台灣人，走科技和製造業路線的台灣，改走金融中心路線，未必是更好的選擇。

《東協十國商標註冊系列》－ 3 東南亞商標註冊要件與特殊規定介紹：馬來西亞和緬甸篇

繼上一期介紹「印尼和寮國商標註冊要件與特殊規定介紹」之後，本篇繼續介紹東南亞國協中的馬來西亞與緬甸的商標註冊要件與特殊規定。馬來西亞經濟商業活動發達，其有完整的商標審查手冊與案例，但屬於回教國家，故仍然較為保守。而緬甸屬於低度開發國家，在商標法中雖然區分絕對不得註冊與相對不得註冊事由，但東南亞國家協會（ASEAN）秘書處的「商標實質性審查通用指引」第二版中，卻看不到緬甸所提供的任何案例。

「法定期間」的眉角

經濟部智慧財產局 (智慧局) 於2020年10月21日於該局「專利主題網」上發布其選錄自2019年6月至2020年6月間，經行政爭訟確定有關專利程序審查及專利權管理的5則案例，本刊期《智慧局發布近二年之專利權管理行政爭訟案例：魔鬼藏在細節裡》一文已簡介了5案例，此文「法定期間之末日」一案例深入解說。

醫療專題報導／專利與生命的拔河：專利行使與強制授權的兩難

專利權獲證後本應用來行使，但因COVID-19疫情快速爆發後，呼吸器、疫苗、檢測、藥物的專利都和生命息息相關，專利權人若在非常時期堅持行使專利，反而像是在阻礙救災，可能會讓公司的商譽受傷害；而救命的研發人員一方面要跟時間賽跑、一方面要應付專利訴訟，如此一來公眾難以早日取得防疫、治療相關用品，那麼強制授權是否可以解決此一困境？

姍姍來遲的商標侵權主張：A.I.G Agency Inc. v. American International Group

本篇講述密蘇里州地方法院為A.I.G Agency v. AIG一案做出的裁決（memorandum and order），主要爭議在於原告是否過晚主張商標侵權，導致無法排除他人使用。本案法院針對懈怠理論之適用提供相當詳盡的論述，頗值得讀者參考。

2020雙十一盤點：成交創新高、直播帶貨成主流、定金不退吐槽多？

伴隨時鐘上的指針劃過23點59分59秒，預示著一年一度的「雙十一」購物狂歡季就告一段落了。

化學結構之專利檢索 - Ⅰ

專利申請案事前檢索的重要性已是老生常談，然而專利檢索有其侷限性，除去一般性關鍵字精確度、檢索工時與檢索強度的權衡等等障礙，特定技術領域的檢索也會出現不同的疑難雜症，化學領域即為一適例。首先，化學物質的表示至少有IUPAC命名以及化學式兩種，前者雖可利用文字描述化學物質，但其使用與解讀卻異常繁雜，導致各國專利行政上傾向以化學式作為專利文件記載化學物質的標準。然而，不論化學式的類型，其在專利文件中均以圖形的方式存在，一般官方提供的檢索系統無法針對這些化學式圖形進行檢索。商業資料庫囿於各種收費機制，則使得從業人員難以長時間透過實作來熟悉資料庫運作的方式、鍛鍊檢索的技巧。

談專利法先使用權能否委託或授權他人行使

專利法規定在申請日前，如果「已在國內實施，或已完成必須之準備者」，其行為乃專利權效力所不及，此稱「先使用權」，在原有目的事業範圍內得繼續利用系爭專利發明。相同制度亦適用於專利消滅至復權公告前期間之相同行為。但該先使用權得否委託或授權他人行使，有下列議題待釐清。

智慧局發布近二年之專利權管理行政爭訟案例：魔鬼藏在細節裡

台灣經濟部智慧財產局 (智慧局) 於2020年10月21日於該局「專利主題網」上發布其選錄自2019年6月至2020年6月間經行政爭訟確定有關專利程序審查及專利權管理的5則案例。本次案例彙編涵蓋「國際優先權」、「申請回復原狀」、「申請回復原狀遲誤再審查申請期間」和「送達」等議題，本文依序擷取案例重點介紹。

2021資訊硬體市場前景：5G手機與伺服器為新商機

今年因為在家工作（WFH）的緣故，使得筆記型電腦出貨大為暢旺，但這波需求要持續到明年恐怕十分不易；相對地，在今年表現不佳的智慧型手機，到了明年可望重回成長軌道，而在資料中心不斷成長的趨勢下，伺服器產業未來也十分值得期待。

熱門新聞

人口負債 台灣未來無可避免的重大危機

醫療專題報導／台灣的醫衛新南向契機

2021資訊硬體市場前景：5G手機與伺服器為新商機

善用設計專利 防範「被致敬」的服務表徵抄襲風險

2020雙十一盤點：成交創新高、直播帶貨成主流、定金不退吐槽多？

智慧局發布近二年之專利權管理行政爭訟案例：魔鬼藏在細節裡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。