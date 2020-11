《東協十國商標註冊系列》－ 3 東南亞商標註冊要件與特殊規定介紹：馬來西亞和緬甸篇

【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

繼上一期介紹「印尼和寮國商標註冊要件與特殊規定介紹」之後,本篇繼續介紹東南亞國協中的馬來西亞與緬甸的商標註冊要件與特殊規定。馬來西亞經濟商業活動發達,其有完整的商標審查手冊與案例,但屬於回教國家,故仍然較為保守。而緬甸屬於低度開發國家,在商標法中雖然區分絕對不得註冊與相對不得註冊事由,但東南亞國家協會(ASEAN)秘書處的「商標實質性審查通用指引」第二版中,卻看不到緬甸所提供的任何案例。

馬來西亞

馬來西亞商標法,主要為1976年商標法,最近一次修正為2006年1月。

具有識別性之商標

首先,馬來西亞也承認各種類型的商標,包括顏色、立體形狀商標。不過,純粹的顏色本身必須取得識別性,才得註冊為商標。

馬來西亞曾經對於下列的顏色商標註冊案,認為其只是單純的海水顏色,本身不具備識別性,而拒絕其註冊。

圖一、馬來西亞顏色商標 (資料來源:The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 48 (2ed edition, 2020).)

若是色塊的排列組合,屬於產品表面的花紋,只要具要識別性(包括後天識別性),即可接受註冊。下面案例中,馬來西亞智財局同意LV和Burberry的產品表面花紋具備識別性,而准予註冊。

圖二、LV和Burberry之花紋 (資料來源:The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 73 (2ed edition, 2020).)

如果是一個標籤的外框,是否具備識別性?馬來西亞在下述案例中,認為一個標籤的框架,只要夠獨特,也可以具備識別性而准予註冊。

圖三、標籤的外框 (資料來源:The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 75 (2ed edition, 2020).)

雖然立體形狀可註冊為商標,但以商品容器的形狀本身註冊,仍須具備識別性。下列案例中,馬來西亞智財局認為,該商品容器形狀本身不具備識別性,且為該類飲料常見的容器形狀。

圖四、馬來西亞容器形狀商標 (資料來源:The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 59 (2ed edition, 2020).)

產品本身的形狀也可註冊為商標,但仍然需具備識別性。下列案例中,有人將巧克力的形狀本身申請註冊商標,但馬來西亞智財局認為,該形狀本身不具備先天識別性,且為一般常見的巧克力造型。

圖五、產品本身的形狀 (資料來源:The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 63 (2ed edition, 2020).)

一般不得註冊事由

馬來西亞商標法對商標不得註冊事由,分散在不同的條文。首先第一條是商標法第14條,包括下列事項:

如果商標之使用,可能有欺騙公眾,會造成公眾混淆,或者違反法令; 如果商標包含或含有 任何可恥造謠(scandalous)或冒犯性事項(offensive matter)或者其他不會受任何法院給予保護之內容; 如果其包含之事項,以智財局長之意見來看,可能會有害於國家利益或國家安全; 如果其相同或高度近似於一在馬來西亞境內他人就相同產品或服務之著名商標; 如果其商標內容相同於馬來西亞已註冊之著名商標,但其申請指定之產品服務類別與該已註冊著名商標不相同:假設就那些商品服務上使用商標,會讓人產生這些商品服務與該著名商標之權利人有所關連,且該著名商標權利人之利益很可能會受到該使用之損害; 如果其包含或含有地理標示,用於非來自該區域的產品,而使用該產品商標中的標示,會讓公眾誤導該產品的真實產地; 如果其屬於葡萄酒商標,其包含或含有一指示葡萄酒之地理標示,或者其屬於一烈酒之商標,其包含或含有指示烈酒之地理標示,且該產品並非來自於該地理標示所指示之地區。

注意,馬來西亞也是回教國家,任何商標用語中使用宗教用語可能會對民眾產生冒犯,也不得註冊。另外商標法第19條,乃規定所申請商標及其指定之商品或服務,與一在先申請之商標所指定之商品或服務,有相同或近似,或產生消費者混淆誤認之虞者,不得註冊。





【詳細內容請見《北美智權報》273期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報】