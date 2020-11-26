2019 PCT 申請中國獨佔鰲頭 受理量及申請量雙料冠軍

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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WIPO於2020年年中發布了《PCT Yearly Review 2020: The International Patent System》統計報告，揭露了2019年PCT專利的申請數據。回顧2019，中國成為PCT申請案的最大戶，不僅中國國家知識產權局（CNIPA）成為收到PCT專利申請案數理最多的受理局；同時 中國PCT案件的申請人也於2019年首次超越美國申請人的數量，成為雙冠王。

根據WIPO《專利合作條約》（Patent Cooperation Treaty, PCT）的統計數據，2019年全球共提交了265,800件PCT申請案，比2018年增長了5.2％，且已是連續第十年的成長。自1978年引入PCT體系以來，全球已提交了近400萬件PCT申請。當中除了2009年時候因為全球金融危機而經濟下滑，間接導致PCT申請量較前一年下降外，PCT申請量每年都在成長 (見圖1)。

圖1. PCT申請案成長趨勢 （圖片來源: WIPO (2020), PCT Yearly Review 2020: The International Patent System. Geneva: WIPO）

中國成為雙冠王：受理及申請量同居冠

在2019年，全球共有153個PCT會員國，當中來自127個國家的申請人在87個受理局 （Receiving Office, RO）提交了PCT申請。儘管地理範圍分佈廣泛，但大多數申請活動都集中在少數的幾個經濟體。總的來說，排名前10位的受理局占2019年收到的PCT申請近94％。其中中國國家知識產權局（CNIPA）共收到60,993件PCT申請案，是受理PCT申請數量最多的國家。緊隨其後的是美國專利商標局（USPTO）、日本專利局（JPO）、歐洲專利局（EPO）、韓國知識產權局（KIPO）和WIPO國際局（IB）（請參見圖2）。

圖2. 2019年前20大受理局之PCT案件申請量 （圖片來源: WIPO (2020), PCT Yearly Review 2020: The International Patent System. Geneva: WIPO.）

如果從PCT申請人的來源國來看，來自中國的申請人於2019年共遞交了58,990件PCT申請案，乃PCT體系自1978年開始運作以來，首度超越來自美國申請人的案量。來自美國的申請人於2019年共遞交了57,840件PCT申請案，屈居第二。接下來是日本、德國及韓國（請參見圖3）。以上五個國家合計共占了2019年所有PCT申請案的78.2％。主要是因為來自中國、日本、韓國和美國的申請人的申請量迅速增加。

圖3. 前五大地區PCT申請趨勢 (1979~2019) （數據來源：WIPO統計資料庫, 2020年3月。註：2019年之數據為WIPO預估數據。 圖片來源: WIPO (2020), PCT Yearly Review 2020: The International Patent System. Geneva: WIPO.）

華為連續第五年奪冠

中國的華為技術 (Huawei Technologies ) 是2019年PCT案申請量最多的企業，自2014年以來已是第五年蟬聯。不過，華為於2019年僅有4,411件已公布的PCT申請案，與2018年的5,405件相比，公佈的申請數量下降了近一千件。此外，日本的三菱電機（Mitsubishi Electric Corporation）則有2,661件已公佈的PCT申請案，位居第二。儘管與2018年時的PCT案量相比，三菱電機已發表的申請數量也有所下降，但僅減少了一百多件。接下是是韓國三星電子(Samsung Electronics)和美國高通公司 (Qualcomm)（見表1）。

除了華為於2019年的PCT申請量大大減少之外，中國的中興通訊 (ZTE) 和美國英特爾 (Intel) 的已公布PCT申請案數量也是大幅下降，且降幅與華為差不多，同樣是少了近千件的數量。但另一方面，排名前50的企業中，有34家的申請數量是較2018年增加的，較引人注目的是平安科技（深圳） (Ping An Technology (Shenzhen) Corporation) 和廣東省OPPO移動通信（Guang Dong OPPO Mobile Telecommunications），其已公布的PCT申請數量分別增加了1,355件和885件。此外，武漢華星光電半導體顯示技術（Wuhan China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology）及深圳傳訊通信（Shenzhen Transsion Communication）這兩家中國公司，於2018年才有公布的PCT申請案，在2019年即進入了前50名。

2019年排名前50的企業申請人分別來自8個國家，其中 16家企業申請者來自日本，占最大宗；接下來是中國（13家）、美國（10家），德國（5家）和韓國（3家）。芬蘭、荷蘭及瑞典分別各有一家企業入列。

表1. 前五十大PCT案申請企業 (2017~2019) （數據來源：WIPO統計資料庫, 2020年3月。註：為了保密因素考量，只擷取已公布的申請資料。 圖片來源: WIPO (2020), PCT Yearly Review 2020: The International Patent System. Geneva: WIPO.）





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