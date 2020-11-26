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人口負債 台灣未來無可避免的重大危機

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔡佑駿╱北美智權報　專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

本刊在前期文章（2020年，台灣總人口開始負成長！）曾警示過，喪失人口紅利的台灣社會，將遭遇到前所未有的考驗。從鄰國日本的例子來看，從1995年開始，就長期處於通貨緊縮之中，民間消費跟企業獲利都長期不振；台灣雖然可以靠出口產業支撐，但內需必然會出現萎縮，人民必須「活到老，做到老」恐怕也難以避免。

在第二次世界大戰以後，台灣進入戰後重建期，戰後的新生兒大量出生。1960年代，這些嬰兒陸續長大成人，勞動人口比重轉為長期上升，台灣經濟轉為長期成長，維持了超過50年的人口紅利，而當年的戰後嬰兒潮世代，2015年以後，陸續變成了阿公阿嬤的老人世代，然後，台灣也開始進入，需要被撫養（15歲以下的青幼年族群和65歲以上的老人族群）的人口比重，持續攀升的時代，也就是人口負債結構。

圖1：1990年起台灣各年齡層人口變化（2020年後為預估值） （資料來源：國家發展委員會）
圖1：1990年起台灣各年齡層人口變化（2020年後為預估值） （資料來源：國家發展委員會）

圖2：1990年代起各國工作年齡人口占比 （資料來源：國家發展委員會）
圖2：1990年代起各國工作年齡人口占比 （資料來源：國家發展委員會）

人口負債國，將長期面臨經濟負面影響

其實有些已開發國家早就已經進入人口負債了，例如日本、德國、義大利等國家，早在1990年代就進入人口負債階段，後續緊接著就是國家人口長年邁入減少，例如日本已經連續十年人口持續減少，十年來累積減少的數量超過200萬人，對於進入人口負債結構的國家來說，經濟的長期負面影響會相當大。

圖3：2000年至今日本總人口變化 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）
圖3：2000年至今日本總人口變化 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

在全球化的社會裡，地球上大部分國家的商品需求都可以滿足，自身的產能不足，就透過進口貿易來輔助達成，反而是消費的成長相對有限。從宏觀經濟的角度來看，如果一個國家長期的消費低於生產，就會有長期陷入通貨緊縮的風險。

一個國家的人口長期減少，穩定的消費力成長就不容易產生，另外，人的一生中，消費力在成年以後會快速增加，中年末期可能會達到巔峰，進入老年以後轉為下降。因此，當一個國家的人口主力是中壯年族群，那麼該國家的消費成長力很可能會相對強勁，但是進入人口負債以後，國民老化的比例越來越高，消費成長力很可能就會停滯不前了。

圖4：1980年代至今日本通貨膨脹率 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）
圖4：1980年代至今日本通貨膨脹率 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

日本的例子最明顯。1995年以後的日本，陷入通貨緊縮的頻率越來越長，直到歐債危機後，首相安倍晉三上台，日本央行實施大規模量化寬鬆貨幣政策，透過貨幣政策去輔助國家經濟發展，日本才進入相對弱的通貨膨脹環境，但已經比通貨緊縮理想多了。

在一個通貨緊縮的經濟環境中，物價會長期疲弱，這會讓民眾延遲消費，不願意進行購買耐久財，進而弱化國內企業的營運效益與利潤，然後削弱企業雇用能力，企業內部的晉升制度也會明顯停滯，舉國上下的民間企業薪資成長嚴重弱化，然後影響民眾的消費意願，一直惡性循環下去。這也是為什麼維持2%的通貨膨脹環境，會比通貨緊縮理想許多，更是日本政府的重要目標。

圖5：2010年至今台灣通貨膨脹率變化 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）
圖5：2010年至今台灣通貨膨脹率變化 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

台灣2015年進入人口負債結構以後，到2020年已經兩度出現通貨緊縮環境，不過時間都相當短暫，除了國際經濟不景氣，還有通貨膨脹率相對高基期，所以一年內就恢復溫和的通貨膨脹環境了，只要避免長期進入通貨緊縮環境，那麼貨幣政策加上財政政策，理論上可以讓進入人口負債結構的台灣，景氣熱絡一段時間，至少我們從歐元區和日本的例子，還是能看到貨幣政策加上財政政策，有效延緩人口負債結構衝擊的經驗。

內需型產業衝擊，將比出口型產業更大

以台灣和南韓這種出口貿易比重相對高的國家來說，人口結構弱化，造成的國內消費力轉弱隱憂，或許還可以靠國外的消費力來彌補，也就是國內的製造業和工業必須具備相對強的競爭力，透過外部需求，大量生產和出口，去滿足外國人的需求。這樣一來，國內企業有充足訂單和持續維持產生，才能養活大量員工，廣大的勞工有穩定收入，自然會願意持續消費，維持台灣本土內需消費的成長力。

考量美國FED、歐元區ECB、日本BOJ、英國BOE、中國央行等規模較大的中央銀行，未來很可能都會持續擴大全球金融市場的流動性，這有助於延緩已開發國家集體人口勞動力長期減弱的副作用，台灣也會受惠，減少人口負債結構對台灣經濟的負面影響。

但是很多內需型的消費產業還是很可能會受到負面衝擊，例如教育產業、房地產業，也就是消費主力是來自於台灣本土民眾的產業，長遠來看受到人口負債結構的衝擊會比較大，因為有該商品或服務需求的消費者在持續減少，如果政府無法去延長該產業的衰退速度，該產業的需求萎縮，能養活的勞工自然就會縮減。

例如，少子化使得台灣的幼教和小學教育產業就會難以經營，而且台灣人口過度集中在六大都市，所以都市的負面衝擊可能相對少，但鄉村就會嚴重衰退。實務上來說，因為都市的生活機能和公共資源都遠遠完善許多，政府長期而言，實在很難用財政政策解決鄉村人口加速移動到都市裡的問題。

圖6：2000年/2030年台灣人口金字塔比較（2030年為預估值） （資料來源：國家發展委員會）
圖6：2000年/2030年台灣人口金字塔比較（2030年為預估值） （資料來源：國家發展委員會）

最難處理的應該是各種退休年金制度的衝擊，尤其是那種類似大水庫概念的年金制度，所有用戶在一個帳戶內，而不是個人專戶，未來很可能就會面臨破產風險。因為人口結構呈現倒金字塔，繳錢的人越來越少，領錢的人越來越多，就數學上來說，一定會破產，除非政府進場去接管，彌補虧損。包含軍公教、勞保、健保，基本上都得長期修改，使每年要繳的金額越來越多，再限制領錢的額度，這樣才能有效延緩破產的期限，但這也不是一勞永逸的解法，真正的唯一解就是政府用國家資源去接管。

按照以往的經驗來看，不論在哪個國家，長期的生活費都是年年增加的，扣除台灣相對少數的老一輩公職人員，有相對高替代率的退休金以外（這些族群隨著時間只會越來越少），單純只靠退休金要過生活，那是極度困難的事情。歐洲和日本等已開發國家，解決方式之一就是延後人們的退休年齡，大家繼續上班就業，養活自己，這大概也是台灣的唯一解法。


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