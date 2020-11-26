2021資訊硬體市場前景：5G手機與伺服器為新商機

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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今年因為在家工作（WFH）的緣故，使得筆記型電腦出貨大為暢旺，但這波需求要持續到明年恐怕十分不易；相對地，在今年表現不佳的智慧型手機，到了明年可望重回成長軌道，而在資料中心不斷成長的趨勢下，伺服器產業未來也十分值得期待。

今（2020）年資訊硬體市場的發展呈現兩樣情：伺服器、筆記型電腦的出貨量，各有約3%以及9%的成長，但智慧型手機以及桌上型電腦卻呈現嚴重衰退，幅度分別達到15.9%和9.9%（圖1）。而不論成長或衰退，都跟新冠肺炎疫情脫不了關係。

舉例來說，為了防止肺炎疫情的擴散，許多國家實施了在家上班、上課的規定，以減少病毒傳播的風險。因此，為了能在家順利學習和工作，消費者上就對平板電腦、筆記型電腦產生了龐大需求，使得出貨量大增；但也是因為肺炎疫情，實體經濟大幅萎縮，手機的5G換機潮也不明顯，出貨量也因此嚴重衰退。

圖1：2019~2024年全球主要資訊產品市場成長率預測（2020年起為預估值） （資料來源：MIC，2020年9月）

展望未來幾年，若肺炎疫情能夠逐步緩解，而且5G在世界各國的營運也都步上正軌，資訊硬體市場將會呈現出一幅新景象。首先，伺服器的出貨量可望維持穩定成長，而智慧型手機在今年的嚴重打擊後，但明年開始有機會回到正軌，至於筆記型電腦、桌上型電腦的普及率已經相當高，換機周期也長，就算筆記型電腦今年的出貨受惠於疫情，但長期來看，已經不容易出現爆發式成長。

智慧型手機：5G換機潮可期

MIC估計，2021年全球智慧型手機出貨量可望達到13.5億台，成長率則為9%；其中絕大部分的動能，就是5G商轉所引發的換機潮。資策會市場情報研究所（MIC）資深產業顧問兼主任張奇表示，2020年全球5G手機出貨量僅有2.3億台，5G占全球行動電話用戶數的比例也只有3%。不過，2021年時5G手機的出貨量就可望翻倍成長至5.4億台，並且在2023年時達到出貨量10億台的目標（圖2）。

圖2：2019~2024年全球5G智慧型手機出貨量預估（2020年起為預估值） （資料來源：MIC，2020年9月）

值得注意的是，經過這幾年的中美貿易戰後，智慧型手機的全球供應鏈體系已經發生改變。以最典型的iPhone為例，張奇指出，蘋果公司正積極扶持陸系供應鏈，一方面尋求更低廉的製造成本，同時也避免中國大陸政府可能的貿易制裁，可能對台系廠商有潛在的負面影響。不過，張奇也認為，台灣廠商在其中仍然有不可取代性，「像是以代工低階機種為主的立訊就專攻中國大陸市場，但部分關鍵零組件，尤其是IC處理器這部分，陸廠仍然難以跨入。」

伺服器：資料中心商機發酵中

在今年8月12日的法人說明會上，鴻海精密董事長劉揚偉花了不少時間，說明鴻海在伺服器相關產品的出貨量不但在2019年是全台灣第一，對鴻海2020年的營收貢獻更可能達到1兆元，希望外界在討論伺服器市場時，不要忽視鴻海的存在。由此就可看出，鴻海乃至於台灣科技製造業，對於伺服器市場的重視程度。

資策會市場情報研究所（MIC）資深產業顧問兼主任楊中傑指出，由於工作型態改變以及5G應用開發，促使資料中心持續升級，對伺服器的需求也將長期成長。根據MIC統計，直接出貨給雲端服務/資料中心業者的ODM Direct在全球伺服器產業的占比已經站穩22%（圖3），而傳統的美系品牌市佔率，整體看起來反而還呈現市占率下滑的現象。

圖3：2020年全球伺服器主要品牌市佔率（%） （資料來源：MIC，2020年9月）

未來，伺服器的市場需求除了雲端服務產業外，更得再加上廣大的邊緣運算（Edge Computing）產業。楊中傑認為，2021年後，可望實現真正去中心化的智慧運算基礎建設，也就是在無雲端運算支持的前提下，靠著本地的資料中心和AI運算架構，依然能達成智慧預測的目標。楊中傑認為，屆時伺服器的需求將來自各國的電信商，設備也會更加貼近消費者，結果就是ODM Direct的需求將再往上推升。

硬體製造一直是台灣科技業的強項，就算2020年因為肺炎疫情表現不佳，但只要能掌握住這波5G帶來的智慧型手機升級以及資料中心新需求，未來仍然大有可為。





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