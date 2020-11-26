化學結構之專利檢索 - Ⅰ

【喻韜／北美智權 專利工程研究員】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

專利申請案事前檢索的重要性已是老生常談，然而專利檢索有其侷限性，除去一般性關鍵字精確度、檢索工時與檢索強度的權衡等等障礙，特定技術領域的檢索也會出現不同的疑難雜症，化學領域即為一適例。首先，化學物質的表示至少有IUPAC命名以及化學式兩種，前者雖可利用文字描述化學物質，但其使用與解讀卻異常繁雜，導致各國專利行政上傾向以化學式作為專利文件記載化學物質的標準。然而，不論化學式的類型，其在專利文件中均以圖形的方式存在，一般官方提供的檢索系統無法針對這些化學式圖形進行檢索。商業資料庫囿於各種收費機制，則使得從業人員難以長時間透過實作來熟悉資料庫運作的方式、鍛鍊檢索的技巧。

1. PATENTSCOPE

早在2016年，世界智慧財產權組織(WIPO)就已經在原有的PATENTSCOPE下推出了專門針對化學領域的免費檢索工具，然而在當時僅能進行整體結構精準比對，由於對官能基的修飾與替換經常被認為是本技術領域中具有一般知識者之能力所及，因此，當時這項功能立意雖美，用處卻有限。當時這套工具最實用的功能在於，號稱能夠對同一化學物質，以多種不同的命名方式來進行檢索。

（圖片來源：https://www.wipo.int/patentscope/zh/news/pctdb/2016/news_0008.html）

WIPO於2019年9月對這項服務推出了更新版本，該版本改變了原先的檢索方式，允許將輸入的結構定義為部分結構 (亞結構)，而檢索出包含出該部分結構的化學物質。這個功能上的改進消除了前一版本最大的遺憾，使得檢索類似結構變為可行。本文接下來將簡單介紹此服務的使用方式，並對此服務進行簡單的實測。

（圖片來源：https://www.wipo.int/portal/zh/news/2019/article_0032.html）

2. 以文字進行檢索

進入PATENTSCOPE之後，點選「檢索▼」以顯示下拉式選單，即可見到「化合物」這個選項。

點選後，系統將會切換到化合物檢索的專屬畫面。

當游標停在「檢索類型」的下拉式選單時，會跳出註解標籤，以簡略呈現不同檢索類型的釋例。

進入檢索類型的下拉式選單後則出現四種可選類型，以「化合物名稱」進行檢索時，可以接受的關鍵字類型較多，一般的俗稱、商品名稱、CAS名稱以及IUPAC名稱；INN則是世界衛生組織給每種藥品的一個官方的非專利性名稱；InChI為國際化合物標識，是由國際純粹與應用化學聯合會和國家標準技術研究所聯合制定的，用來標識化合物IUPAC名稱的字符串；SMILES代表簡化分子線性輸入規範，是一種用ASCII字符串明確描述分子結構的規範。各種名稱的詳細內涵並非本文重點，暫且不表。

本文先以阿托品為例以說明該界面的操作。選定檢索類型後，輸入化合物名稱(上圖中1.)；「檢索骨架」這個選項的註解標籤說明是「檢索限定在化合物的一個固定部分，不包含立體化學與質子位置等訊息」(上圖中2.)，而官方說明僅有指出檢索將根據化合物的原子種類及其連接方式，如此說來，勾選此選項理當使得檢索結果擴大，因為只要與關鍵字化合物具有相同的原子種類及其連接方式，即便另外連接其他官能基團，都會被認為是與關鍵字化合物相符；利用下拉式選單則可以選擇查詢的專利資料庫 (上圖中3.)；另外在這個階段，檢索者就可先選擇「在編輯器中顯示」(上圖中4.)，系統將呈現關鍵字化合物的結構，檢索者利用這個功能可以預先確認關鍵字是否發生錯誤(如下圖) (尤其是以IUPAC名稱、InChI或SMILES進行檢索時，因為這種系統化的科學命名方式雖然準確，但相對複雜)；最後就是按下「精確結構檢索」，讓系統呈現結果，但如果伴隨勾選「檢索骨架」，呈現的結果將會是「假性」精確結構檢索。





【詳細內容請見《北美智權報》273期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】