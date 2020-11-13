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目標強化生態系 ARM創投瞄準四大產業

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

不同於一般創投公司，企業創投（CVC）在選擇投資標的時，除了考量潛在獲利之外，也多半跟企業自己的經營策略有關。例如安謀（ARM）的創投基金就是以穩固ARM運算生態系為目標，所以特別重視在特定應用領域中，開發解決方案的技術能力。

雖然安謀（ARM）的控股母公司軟體銀行（Softbank）因為財務虧損，在近期不得不把ARM的大多數股份出售予輝達（nVidia），但安謀在半導體產業的龍頭地位卻絲毫不受影響，反而還因為5G開始商業化運作而更顯穩固。根據ARM的估算，自企業創立的1991年到2021年之間，內載ARM架構晶片的連網裝置出貨量將高達2千億個，而其中有將近一半，是在2017年之後的5年間達成。

展望未來，ARM全球創新暨投資副總裁謝弘輝表示，2035年時，ARM架構的連網裝置的總出貨量將達到1兆個的超高目標，「這會是指數型（exponential）的成長，」他補充，由於資料量也會隨著裝置的增加而增加，「所以未來的大數據資料會以exponential疊加在exponential之上的速度增加，規模會遠比現在大得多。」

「大」數據時代的資料量規模，恐怕將難以想像

圖1：ARM預測到2035年時，全球連網裝置的累積出貨量將達到一兆 （資料來源：https://learn.arm.com/route-to-trillion-devices.html）
圖1：ARM預測到2035年時，全球連網裝置的累積出貨量將達到一兆 （資料來源：https://learn.arm.com/route-to-trillion-devices.html）

數據需要分析、消化才能產生應用價值，但既有的電腦運算架構，可能不足以應付如此大量的數據量。「使用當前主流的馮紐曼（von Neumann）架構來處理AI運算，並不是個有效率的方法，」謝弘輝以目前最熱門的自駕車為例，認為精準定位（Precision Localization）就是必須突破的技術門檻。「當車子在路上跑，各個感測器會蒐集路上的各種情況，決定下一步怎麼辦；若是把這些資訊傳回雲端，比對雲端上的地圖再做出指令回傳到車上，一來一回可能就花上好幾秒；如果車子的行駛速度是每小時80公里，這短短幾秒內就又跑了幾十公尺，周圍的情況又跟之前不一樣，剛收到的指令也過時了。」

以矽智財研發、電腦運算平台為核心的ARM，本身並不開發特定產業領域的應用技術；不過，為了讓ARM架構的生態系在5G時代更加完整，ARM使用早期創投的方式，投資在垂直應用上有特殊技術的新創公司，藉以連接基礎技術與市場應用，並進一步探索新的商業模式。

ARM選擇投資標的，重視垂直應用領域的技術方案

Civil Maps就是ARM在自駕車/移動科技領域很重要的布局。為了解決車輛定位與傳輸遲延的問題，Civil Maps可以將鏡頭、光達等感測器接收到的訊號，直接轉換成車輛就可以辨識的地圖，讓自駕車能夠即時對路況做出反應。因為不再需要將訊號上傳雲端，也降低了資料傳送的成本，而且自駕車對周邊環境的掌握度更準確，即使行駛在較狹小的巷弄中也能暢行無阻（圖2）。現在，除了ARM之外Civil Maps也拿到了福特汽車的投資，也正在跟許多車廠聯合開發應用專案中。

圖2：Civil Maps開發的高解析自駕車地圖技術，連狹窄的巷道內車子都能行駛 （資料來源：https://civilmaps.com/）
圖2：Civil Maps開發的高解析自駕車地圖技術，連狹窄的巷道內車子都能行駛 （資料來源：https://civilmaps.com/）

另一個有意思的案例，是台灣的聯齊科技（NextDrive）。NextDrive專注於能源管理領域，使用AI和物聯網技術，為社區、運輸、電力產業設計有效率的能源管理方案。例如：在日本他們使用智慧電錶的數據來預測住戶是否在家，進而在減少撲空率的前提下安排物流配送業者的路線，以減少宅配人員的負擔（圖3）。這項技術預計可在2022年正式實現。

圖3：NextDrive規畫的物流配送路線，有效降低宅配業者撲空率 （https://www.nextdrive.io/）
圖3：NextDrive規畫的物流配送路線，有效降低宅配業者撲空率 （https://www.nextdrive.io/）

謝弘輝解釋，ARM關注的垂直應用領域共有四類，包括：自駕車/移動科技、邊緣運算、公用事業與智慧基礎建設、基因體學與數位醫療。每個領域的產業特性、商業模式、市場成熟程度都不一樣，待解決的問題也大不相同。因此，ARM在投資這些新創時，並不急著讓產品或服務及早上市，而是先導入ARM的技術平台，協助這些新創公司發展出有市場性、可延展的解決方案。「我們ARM還是專注在IP、半導體、硬體架構、AI這些基礎技術的開發，這些投資的新創公司就全力發展垂直領域中的技術解決方案，最終整個ARM的生態系，都能有很好的永續發展，」謝弘輝說。


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