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USPTO與墨西哥專利局達成平行專利授權協議

聯合新聞網 / 北美智權報

【黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

美國專利商標局 (USPTO) 計畫向外推廣平行專利授權（Parallel Patent Grant，簡稱PPG）制度，墨西哥專利局成為USPTO第一個PPG合作對象。

2020年元月28日，USPTO發布新聞稿，表示已與墨西哥專利局（Mexican Institute of Industrial Property，簡稱IMPI）簽署工作成果共享諒解備忘錄（MOU），宣告兩局將積極尋求新的專利事務合作可能。當時雖未進一步說明，但依USPTO後續公開簡報資料，此一新的專利事務合作方式現稱平行專利授權（Parallel Patent Grant，簡稱PPG），且除了墨西哥之外，未來可能有更多專利局與USPTO簽署類似協議。

美墨兩局原本就簽有雙邊PPH協議，所請發明獲一局核准後，申請人可以此為基礎，請求另一局讓對應案加速審查。而此次的美墨PPG合作案，截至4月為止，雙方仍在洽談實施細節，且因疫情打亂原先布局，5月所說預定夏季展開的第一階段合作，迄今未聞下文。不過按USPTO簡報內容，可先就現有資料一窺PPG未來可能的運作模式。

PPG為PPH進階合作方案，兩者有許多相似之處。比方申請人需就其發明在美墨兩局申請專利，兩案有相同的最早優先權日/申請日，拿到USPTO准證結果後，只要墨西哥對應案全部請求項（經修正後）符合充分對應要件，即可利用美國實審結果在墨西哥加速審查，省去不必要的重覆工作。

當然，PPG也有許多不同於PPH的規定。譬如PPG僅是墨西哥單向利用美國准證結果，且需等USPTO公告授權、確定拿到美國專利，才能在墨西哥啟動PPG流程，而墨西哥案除需滿足最早優先權日/申請日相同、全部請求項充分對應等要件，並須等IMPI公開，且在墨西哥的第三方意見提交期間結束。所有要件滿足後，IMPI將直接利用USPTO實審結果，只再確認所請發明是否符合墨西哥專利適格性要件。按理想規畫，取得美國專利後，只需再有幾個月的作業時間，即可順利取得墨西哥專利。

至於USPTO為何選擇自墨西哥開始談PPG合作？USMCA的談判簽署是重要契機，另依USPTO官員簡報，墨西哥發明申請案往往需5至6年才能審結，而近半數的墨西哥發明申請案源自美國，PPG不僅有助美國申請人壓縮墨西哥專利申請時間、控制相關申請成本，也有利減輕墨西哥官方審查負擔，所以兩局皆有意願促成合作升級。按雙方初步構想，非但申請人可在美國領證後向IMPI提出PPG請求，IMPI也可主動出擊、邀請申請人就其墨西哥對應案向IMPI提PPG請求。

值得注意的是，USPTO研擬中的跨局合作方案不只PPH及PPG，另外還有Patent Validation一項。簡單說，Patent Validation與PPG一樣，都是美國專利准證結果為外國局單向利用，但不同於PPH及PPG，Patent Validation毋須先在外國局提交專利申請案，外國局授權之前也不會再有實審。惟除墨西哥外，USPTO沒有透露哪些外國局可能與美國洽簽PPG、Patent Validation，一切有待日後宣布。


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