快訊

鑽信用卡漏洞 「烤雞王」狂刷6300萬賠不出來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣銀髮住宅供需失衡 2030年將成長127％

聯合新聞網 / 北美智權報
圖一、橘色科技五大居住應用情境 （圖片來源：MIC，2020年10月）
圖一、橘色科技五大居住應用情境 （圖片來源：MIC，2020年10月）

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

根據內政部統計，全國家戶數有890萬戶，而家中只有老年人口的住宅數達55萬戶。資策會產業情報研究所（MIC）預估，2030年老年人口住宅將達125萬戶，相較2019年成長127％！全台灣過半都是屋齡超過30年的老屋，有高達七成的熟齡族仍住在無電梯的公寓或透天，台灣亟需規劃發展銀髮住宅，改善老年人口的居住環境……

全球銀髮住宅趨勢：去機構化

全球高齡者人口從2015年的6.1億人（8.2%）成長至2030年的10億人（11.7%），「扶老比」也從12.6上升至18，顯示未來老人需設法維持健康、減少照顧依賴。另一個需要關心的社會議題是，隨著高齡者平均餘命的增加，退休後仍有很長的生活歲月，除了可能面臨沈重的經濟負擔，加上租屋市場普遍對老人相對不友善，影響高齡者的居住權益。

資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師林信亨指出，世界各國要解決老人居住問題，皆強調「去機構化」的銀髮住宅理念。以往的觀念是居住者移動，也就是「人配合建物」，年長者可能住進老人公寓或養護機構；「去機構化」則是一種新的觀念，由「建物配合人」，透過各種無障礙設施、家室服務、護理服務、輔具使用和復健支持，讓老人能在原居處自然終老，晚年毋需大費周章配合照顧需求四處遷徙。因此「在地老化」的願景，就是重塑銀髮住宅的生活機能，同時也是國際上銀髮住宅的發展方向。

表一、國際「銀髮住宅」發展方向 （資料來源：MIC整理，2020年10月）
表一、國際「銀髮住宅」發展方向 （資料來源：MIC整理，2020年10月）

林信亨指出，先進國家面臨嚴峻的人口老化課題，相繼祭出「銀髮住宅政策」解決高齡化居住問題，並以智慧科技輔助老人「在宅安老」（Aging in Place），像是美國推動「美國老人法」保障長者居住權益與生活服務補助，提供多元的「銀髮住宅」選擇，包括獨立生活住宅、輔助式生活住宅、護理之家和持續照護退休社區，讓退休老人適性選擇居所。同樣面臨高齡化社會的日本，立法建設無障礙環境，以《高齡者住宅法》引導民間企業共同投入建設，結合保險功能發展創新的「附服務高齡者住宅」；《住生活基本法》則要求將無障礙空間納入建築考量，2025年前要將住宅的無障礙設施提供比率提高到75%。

長期來看，全球銀髮住宅市場將呈現溫和成長，預估2019年至2024年的複合成長率為3.1%，其中，適合健康高齡者的「獨立生活住宅」（Independent Living）將是未來主流住宅型式，住戶仍可自主生活、擁有自己的私人居住空間；但可將部份家事委外代勞，例如衣服送洗、清潔打掃、安全監控、送餐到府。北美與歐洲的老化指數較高，這些國家較偏好「去機構化」的退休社區與住宅型式。亞太地區除了日本外，多數國家尚在人口紅利的中期。

圖二、全球銀髮住宅市場規模 （資料來源：TechNavio(2020/04)，MIC整理，2020年10月）
圖二、全球銀髮住宅市場規模 （資料來源：TechNavio(2020/04)，MIC整理，2020年10月）

台灣發展銀髮住宅挑戰大

根據內政部統計，全國家戶數有890萬戶，而家中僅老年人口住宅數達55萬戶（6.7%），MIC預估至2030年，老年人口住宅將達125萬戶，相較2019年成長127％。此外，全台老屋居多，過半屋齡超過30年，七成熟齡族約480萬人仍住在無電梯的公寓或透天，台灣住房環境亟需無障礙設施或都更改建。民間雖有推出銀髮住宅，但多主打金字塔頂端客層，入住需繳交昂貴的保證金，且用地取得不易、目前供給量仍有限。

台灣銀髮住宅面臨最嚴重的問題是住宅供需失衡，林信亨進一步分析，目前全台有過半的房子（410萬戶）為屋齡超過30年的老舊無電梯公寓，然而2030年銀髮住宅需求125萬戶，顯示銀髮住宅的需求遠大於供給。而現行社會住宅預留30%戶數供弱勢居住，老人僅是部份適用對象，因為要在台灣取得大範圍住宅用地不易，影響政府對於社會福利設施的規劃。其次，銀髮住宅商業模式未明，每個人理想的退休住宅生活不同，有人喜歡社交、參與課程，有人喜歡獨處，甚至不同的生命階段想法各異，難以標準化設計，目前政府對於出租宅尚無法源與獎勵措施，若要採取「以租代售」模式，回收期將十分漫長。此外，台灣銀髮住宅的政策雖以「在地老化」為主，但健全的照顧服務網絡尚待建置，且「老人住宅綜合管理要點」僅為行政規則位階，缺乏強制約束力，銀髮住宅政策的配套資源不足，且欠缺上位整體規劃。

在世界人口老化趨勢下，熟齡族普遍仍渴望「在宅安老」，若能提供生活支援輔助的智慧住宅，較能實現無須離開原居地的「去機構化」選擇。台灣的老宅普遍缺乏通用設計，其實台灣超過五成的熟齡族仍偏好在原居住處所養老，並滿足其就醫/外出/日常活動等需求。「橘色科技」是以人為本的「心」科技，可用來發展銀髮智慧住宅，健康照護居住安全自主活動休閒娛樂便利舒適是台灣熟齡族所關注五大橘色科技需求，可融入未來智慧住宅的設計，建立涵蓋終端硬體、網路通訊、應用服務及IT資安防禦的軟硬體與系統整合應用生態系。


【詳細內容請見《北美智權報》272期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

台灣銀髮住宅供需失衡 2030年將成長127％

根據內政部統計，全國家戶數有890萬戶，而家中只有老年人口的住宅數達55萬戶。資策會產業情報研究所（MIC）預估，2030年老年人口住宅將達125萬戶，相較2019年成長127％！全台灣過半都是屋齡超過30年的老屋，有高達七成的熟齡族仍住在無電梯的公寓或透天，台灣亟需規劃發展銀髮住宅，改善老年人口的居住環境……

大陸手機性價比之戰：各類新品牌圍堵 誰能打敗小米？

「性價比」號稱是小米的三大鐵律，但是，在各類新品牌的圍追堵截下，誰更具性價比，可能就存疑了。

台灣社會民情並不適合亞洲金融中心

科技島和金融中心，各有其優點和缺點，很多台灣人抱怨高房價，但曾經身為亞洲金融中心的香港，比台灣更低的稅賦，房價可是比台灣還要高出一截，為了吸引大量國際資本前來投資，那樣的社會環境，未必會適合台灣人，走科技和製造業路線的台灣，改走金融中心路線，未必是更好的選擇。

《兩岸專利論壇》- III　新型AI科創投生態下的專利價值體現

繼272期 《兩岸專利論壇》- II資深專利代理師洪燕分享《高價值專利和AI技術 — 專利訴訟的视角》後，本刊期《兩岸專利論壇》-III由中專隆天知識產權運營 (深圳) 股份有限公司CEO林宇清以「新型AI科創投生態下的專利價值體現」為題，探討高價值專利的要件及AI技術的專利價值。林宇清認為專利價值要從未來角度著眼，藉由數據分析專利價值，來看未來如何在市場競爭中找到比較好的位子，及有更好的生存空間，才能讓企業對科技的投資更有價值。

美國「惡意的漠視」基準能用在台灣打擊追劇盜版嗎？

台灣著作權法規定，「明知他人公開播送或公開傳輸之著作侵害著作財產權」，卻「意圖供公眾透過網路接觸該等著作」，視為侵害著作權或製版權。但根據現行法條規定，「明知」的要件可能成為盜版業者免責的漏洞。若能採用美國聯邦最高法院判決中的「惡意的漠視」（willful blindness）基準，才能確實達成打擊盜版機上盒與追劇APP。

USPTO與墨西哥專利局達成平行專利授權協議

美國專利商標局 (USPTO) 計畫向外推廣平行專利授權（Parallel Patent Grant，簡稱PPG）制度，墨西哥專利局成為USPTO第一個PPG合作對象。

目標強化生態系 ARM創投瞄準四大產業

不同於一般創投公司，企業創投（CVC）在選擇投資標的時，除了考量潛在獲利之外，也多半跟企業自己的經營策略有關。例如安謀（ARM）的創投基金就是以穩固ARM運算生態系為目標，所以特別重視在特定應用領域中，開發解決方案的技術能力。

從《2020歐盟建議書》看人工智慧及其民事責任 — 以醫療機械人和診療輔助技術為例

2020年7月，由歐洲議會下轄公民權利和憲法事務政策部（Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs）出版《人工智慧及其民事責任》（Artificial Intelligence and Civil Liability）的研究報告。該研究第一章討論了人工智慧和基於人工智慧的技術的概念，其作為產品規格（qualification）以及法人格屬性（legal personhood）的討論；第二章則分析了現有歐洲產品安全和責任框架（European product safety and liability fram

掌握5G時代商機 電信商必須主動開發新服務！

跑得快不見得跑得穩。雖然在這兩年的5G競賽中，德國往往不是頻譜標售或者落地營運的領先者，但不論在消費者以及企業的應用服務上，都已經看得到成熟的商業化方案。如果電信營運商不想再當「笨水管」，加速開發頻寬以外的應用，才能抓住5G時代的新機會。

專利融資的困境與解方

專利權質押融資廣義來講，是指債務人或第三人將其所擁有的發明專利、實用新型專利、外觀設計專利的財產權經評估後向銀行、其他的金融機構或投資公司作質押取得貸款，並按約定的利率和期限償還貸款本息，當債務人不履行債務時，債權人有權依法以該專利權折價或拍賣、變賣的價款優先受償的一種融資方式。醞釀多年，台灣終於在2019年8月首度有企業以「無形資產」獲得銀行融資，雖然落後韓國及中國大陸十多年，但能夠邁出第一步總是讓人有所期待。然而，台灣的「無形資產」質押融資仍在起步試辦的階段，能不能「永續健康蓬勃」發展依然打上一大問號，究竟當中存在什麼困境？又有沒有可行的解方？

從新興GUI設計談到各國對虛擬設計的保護

本文將介紹現有GUI的類型，新興GUI設計與實體物之關聯，解析各國及台灣對於GUI及虛擬設計的保護現況與法律限制，最後再討論TIPO將「電腦程式產品」解釋為物品的做法是否恰當。

USPTO發布以 「通用辭彙+.com」等網域名稱申請商標時的審查指引

北美智權報261期《網域名稱Booking.com是否可以註冊商標？具指標性意義！》及265期《美國最高法院判決出爐：Booking.com商標具有後天識別性可受保護》兩篇文章曾針對知名訂房網站Booking.com能否以「通用辭彙+.com」等網域名稱的複合詞組取得商標保護，作學理上和美國最高法院見解的詳細介紹。美國最高法院認定「Booking.com」具有後天識別性，因此可受商標保護。本文則依2020年10月USPTO根據美國最高法院見解發布「通用辭彙+.com」申請商標時的審查指引，說明該局如何根據消費者的認知，區辨「通用辭彙+.com」是否因不具識別性而予核駁，或因其已得使消費者識別特定服務來源而得予核准註冊為商標。

熱門新聞

專利融資的困境與解方

台灣銀髮住宅供需失衡 2030年將成長127％

掌握5G時代商機 電信商必須主動開發新服務！

從《2020歐盟建議書》看人工智慧及其民事責任 — 以醫療機械人和診療輔助技術為例

目標強化生態系 ARM創投瞄準四大產業

《兩岸專利論壇》- III　新型AI科創投生態下的專利價值體現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。