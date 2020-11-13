台灣銀髮住宅供需失衡 2030年將成長127％
【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】
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根據內政部統計，全國家戶數有890萬戶，而家中只有老年人口的住宅數達55萬戶。資策會產業情報研究所（MIC）預估，2030年老年人口住宅將達125萬戶，相較2019年成長127％！全台灣過半都是屋齡超過30年的老屋，有高達七成的熟齡族仍住在無電梯的公寓或透天，台灣亟需規劃發展銀髮住宅，改善老年人口的居住環境……
全球銀髮住宅趨勢：去機構化
全球高齡者人口從2015年的6.1億人（8.2%）成長至2030年的10億人（11.7%），「扶老比」也從12.6上升至18，顯示未來老人需設法維持健康、減少照顧依賴。另一個需要關心的社會議題是，隨著高齡者平均餘命的增加，退休後仍有很長的生活歲月，除了可能面臨沈重的經濟負擔，加上租屋市場普遍對老人相對不友善，影響高齡者的居住權益。
資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師林信亨指出，世界各國要解決老人居住問題，皆強調「去機構化」的銀髮住宅理念。以往的觀念是居住者移動，也就是「人配合建物」，年長者可能住進老人公寓或養護機構；「去機構化」則是一種新的觀念，由「建物配合人」，透過各種無障礙設施、家室服務、護理服務、輔具使用和復健支持，讓老人能在原居處自然終老，晚年毋需大費周章配合照顧需求四處遷徙。因此「在地老化」的願景，就是重塑銀髮住宅的生活機能，同時也是國際上銀髮住宅的發展方向。
林信亨指出，先進國家面臨嚴峻的人口老化課題，相繼祭出「銀髮住宅政策」解決高齡化居住問題，並以智慧科技輔助老人「在宅安老」（Aging in Place），像是美國推動「美國老人法」保障長者居住權益與生活服務補助，提供多元的「銀髮住宅」選擇，包括獨立生活住宅、輔助式生活住宅、護理之家和持續照護退休社區，讓退休老人適性選擇居所。同樣面臨高齡化社會的日本，立法建設無障礙環境，以《高齡者住宅法》引導民間企業共同投入建設，結合保險功能發展創新的「附服務高齡者住宅」；《住生活基本法》則要求將無障礙空間納入建築考量，2025年前要將住宅的無障礙設施提供比率提高到75%。
長期來看，全球銀髮住宅市場將呈現溫和成長，預估2019年至2024年的複合成長率為3.1%，其中，適合健康高齡者的「獨立生活住宅」（Independent Living）將是未來主流住宅型式，住戶仍可自主生活、擁有自己的私人居住空間；但可將部份家事委外代勞，例如衣服送洗、清潔打掃、安全監控、送餐到府。北美與歐洲的老化指數較高，這些國家較偏好「去機構化」的退休社區與住宅型式。亞太地區除了日本外，多數國家尚在人口紅利的中期。
台灣發展銀髮住宅挑戰大
根據內政部統計，全國家戶數有890萬戶，而家中僅老年人口住宅數達55萬戶（6.7%），MIC預估至2030年，老年人口住宅將達125萬戶，相較2019年成長127％。此外，全台老屋居多，過半屋齡超過30年，七成熟齡族約480萬人仍住在無電梯的公寓或透天，台灣住房環境亟需無障礙設施或都更改建。民間雖有推出銀髮住宅，但多主打金字塔頂端客層，入住需繳交昂貴的保證金，且用地取得不易、目前供給量仍有限。
台灣銀髮住宅面臨最嚴重的問題是住宅供需失衡，林信亨進一步分析，目前全台有過半的房子（410萬戶）為屋齡超過30年的老舊無電梯公寓，然而2030年銀髮住宅需求125萬戶，顯示銀髮住宅的需求遠大於供給。而現行社會住宅預留30%戶數供弱勢居住，老人僅是部份適用對象，因為要在台灣取得大範圍住宅用地不易，影響政府對於社會福利設施的規劃。其次，銀髮住宅商業模式未明，每個人理想的退休住宅生活不同，有人喜歡社交、參與課程，有人喜歡獨處，甚至不同的生命階段想法各異，難以標準化設計，目前政府對於出租宅尚無法源與獎勵措施，若要採取「以租代售」模式，回收期將十分漫長。此外，台灣銀髮住宅的政策雖以「在地老化」為主，但健全的照顧服務網絡尚待建置，且「老人住宅綜合管理要點」僅為行政規則位階，缺乏強制約束力，銀髮住宅政策的配套資源不足，且欠缺上位整體規劃。
在世界人口老化趨勢下，熟齡族普遍仍渴望「在宅安老」，若能提供生活支援輔助的智慧住宅，較能實現無須離開原居地的「去機構化」選擇。台灣的老宅普遍缺乏通用設計，其實台灣超過五成的熟齡族仍偏好在原居住處所養老，並滿足其就醫/外出/日常活動等需求。「橘色科技」是以人為本的「心」科技，可用來發展銀髮智慧住宅，健康照護、居住安全、自主活動、休閒娛樂、便利舒適是台灣熟齡族所關注五大橘色科技需求，可融入未來智慧住宅的設計，建立涵蓋終端硬體、網路通訊、應用服務及IT資安防禦的軟硬體與系統整合應用生態系。
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