專利融資的困境與解方

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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專利權質押融資廣義來講，是指債務人或第三人將其所擁有的發明專利、實用新型專利、外觀設計專利的財產權經評估後向銀行、其他的金融機構或投資公司作質押取得貸款，並按約定的利率和期限償還貸款本息，當債務人不履行債務時，債權人有權依法以該專利權折價或拍賣、變賣的價款優先受償的一種融資方式。醞釀多年，台灣終於在2019年8月首度有企業以「無形資產」獲得銀行融資，雖然落後韓國及中國大陸十多年，但能夠邁出第一步總是讓人有所期待。然而，台灣的「無形資產」質押融資仍在起步試辦的階段，能不能「永續健康蓬勃」發展依然打上一大問號，究竟當中存在什麼困境？又有沒有可行的解方？

不學大陸 仿效韓國

韓國及中國大陸是目前「無形資產」融資發展得較有規模的國家。中國知識產權局的數據顯示，2019年中國專利、商標質押融資總額達到人民幣1,515億元，同比增長23.8%。其中，專利質押融資金額達人民幣1,105億元，同比增長24.8%，質押項目總計7,060項，同比增長30.5%。強勁的成長動力主要來自中央政府大力主導，各省無不卯足了勁追趕。以四川省為例，原本於2015年時預估智慧財產權質押融資年度金額於2017年達到人民幣30億元，2020年達到人民幣50億元，但在強勁追趕下，四川省於2019年智慧財產權質押融資金額已達人民幣94.5億元，其中專利質押融資金額達人民幣60億元，同比增長4.2倍。

「無形資產」融資最大的困境可以綜合為以下幾點：

由於本著扶植中小企業的精神 (很多更是新創企業) ，因此利率偏低。以彰化銀行為例，其專利融資專案貸款聲稱目前最低年利率1.71%起，如符合某些條件再享減碼優惠，直逼房貸之低利率。然而，如果同為低利率貸款，銀行當然會傾向於經營房貸，至少是有不動產抵押，大大降低倒帳風險。 銀行的人不懂無形資產，不懂專利。如果請銀行的行員去為一幢房子估價，應該很短時間就可以完成，但如果請銀行行員去為一件專利鑑價，應該是完全不知從何下手。 專利買賣市場不活絡。銀行的房貸、車貸、或企業貸款如果被倒帳，可以拿房子、車子或公司資產去拍賣來償還貸款，但如果專利融資被倒帳，銀行拿著專利也不知可以怎麼賣。即便現在台灣也有專利交易的平台，但企業無形資產的價值多是伴隨企業而來的，同樣一件專利一個商標，在A公司可能隱藏數億元的價值，但對B公司來說可能一文不值。

以上所提到的困境都使得銀行卻步，因此在試辦的第一年，台灣也只有公股銀行願意配合。

為了解決這些困境，中國大陸用了最簡單直接的方法，就是政府補貼。根據2020年8月3日發佈的《關于支持知識産權質押融資的若干政策意見》：「市區銀行按照不高於同期相應期限貸款市場報價利率（LPR）加50個基點，對市區創新型中小微企業發放知識産權質押貸款，且不另收取其他服務費用的，市财政按照實際貸款額的2%給予銀行補助（貸款期限不足1年的按月折算），專項用於知識産權質押融資業務相關支出。同一銀行對同一企業發放的知識産權質押貸款，年度補助金額最高不超過20萬元……市區創新型中小微企業通過知識産權金融專業服務平台獲得質押融資所産生的相關服務費，市财政給予企業70%服務費補助，單家企業年度補助金額最高不超過2萬元。」在受到政府財政支援下，提高了銀行對專利貸款的積極性，另一方面也分擔了企業的融資成本。

不過，台灣在推動無形資產融資的路上並沒有學習中國大陸，反而是借鏡韓國。

在韓國，文化創意產業方面的投融資算是相當成功，政府的主導可以說是主要成功因素之一，但卻不是用補貼的方式。針對評鑑估價的困難，韓國政府推出了相應的政策，其文化體育觀光部 (MOCST)成立了文化產業振興院 (KOCCA)，與技術信用保證基金 (KOTEC) 合作，共同研發適用於文創產業之技術評等系統。值得一提的是韓國政府站在絕對主導的地位，對信用保證、評價等機構與政策性專業銀行掌握絕對控制權。韓國文創的評等與信用保證皆由 KOTEC 負責，事權統一，有助於政策執行面之落實，目前已成功透過公權力建構了一套對文創產業之融資保證體系，包括保證、評等、投融資等。

至於台灣部分，目前的專利融資方式是由全台26 家金融行庫、經濟部中小企業信保基金以及工研院三方共同合作。首先，企業必須先取得工研院的推薦，並向中小企業信保基金申請保證，方能向26 家金融行庫申請貸款，26 家金融行庫在取得中小企業信保基金的保證後，即開始授信程序，此後再由評價人員出具專利價值評價報告，26 家金融行庫在取得評價報告後再決定是否核貸。

不過，台灣現階段專利融資仍屬專案試辦性質，限制不少。首先，只限5+2 新創重點產業之中小企業和新創公司可以申請；其次，雖然沒有硬性規定，但質押或購買的專利局限於發明專利。由於今年也才是第二年試辦，故後續發展值得觀察。

建議

筆者認為，金融機構對無形資產融資是否積極取決於兩點：利益和前景。相對於2019年時只有台灣中小企業銀行參與，今年有多達26家金融機構共襄盛舉；據聞有些銀行不是以融資角度參與，而是以投資角度切入。意思是說，今天我放貸不是為了那微薄的利息，而是以投資你的專利的角度，以分潤的方式獲得利益。因此筆者建議台灣（政府）可以借鑒日本專門銀行（日本政策投資銀行）的經驗設立科技投資銀行，專門負責專利質押融資方面的金融業務。鑒於台灣在專利政策和日本頗接近，近似於日本的鼓勵申請專利制度，因此，設立科技投資銀行可以作為我國政府發展及控管專利質押融資的方式之一。且科技投資銀行的行員與一般金融機構行員不一樣，更能明暸專利之價值及市場性。

其次，構建完善的專利交易市場及機制是推進專利融資的重要條件之一。目前國內除了工研院的專利交易平台比較有能見度外，並沒有其他活絡的專利交易市場，且缺乏便捷的智慧財產權交易方式和變動模式。專利能夠在專利市場上得到流通和及時變現，是構建專利交易市場的重要原則，可以考慮由智慧財產權局主導，建立全國的智慧財產權交易網路，擴大資訊的覆蓋範圍，實現便捷快速的網上交易。這不僅可有助無形資產流通及貨幣化，在交易透明公開的情況下，對無形資產鑑價也有很大助益，金融機構也不用無所適從了。





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