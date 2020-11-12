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掌握5G時代商機 電信商必須主動開發新服務！

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

跑得快不見得跑得穩。雖然在這兩年的5G競賽中，德國往往不是頻譜標售或者落地營運的領先者，但不論在消費者以及企業的應用服務上，都已經看得到成熟的商業化方案。如果電信營運商不想再當「笨水管」，加速開發頻寬以外的應用，才能抓住5G時代的新機會。

雖然從2019年開始，5G就已經正式商業化，但根據資策會MIC的估計，到2025年之前，全球通訊的主流技術都還是4G為主，屆時5G的占比也僅是略高於20%（圖1）。不過MIC也強調，若是對比當初4G開台的經驗，這兩年5G在用戶數以及營運商家數的發展成績都已經超前許多。MIC資深產業分析師兼組長徐子明舉例，4G正式商業化時，第一、第二年分別只有14家和28家電信營運商提供服務，但5G卻是在商業化的第一年就有65家營運商。

圖1：全球行動用戶數占比推估 （資料來源：GSMA，MIC整理，2020年10月）
圖1：全球行動用戶數占比推估 （資料來源：GSMA，MIC整理，2020年10月）

即使4G仍是主流，5G潛力仍不容小覷

高昂的頻譜標金，以及今年的新冠肺炎疫情，可能是另一個5G進展緩慢的原因。徐子明指出，5G頻譜的標售大約自2017年開始啟動，由於絕大多數國家仍採用傳統的價格標，在總標金不斷衝高的情形下，營運商付出的頻段成本已經遠高於4G，帶來龐大的營運壓力；然而，新冠肺炎疫情又使得電信商的跨國漫遊收入下滑，消費者為5G高資費買單的意願也不樂觀，連帶影響這兩年的營收表現。「所以，電信營運商勢必要在5G世代推出更多應用，挖掘更多客群，」徐子明說。

5G開台初期，美國、韓國電信商呈現出「搶頭香」的熱烈競爭，隨後中國大陸也加入戰局，在短短一年內就把5G用戶數衝到億級的規模；然而，除了更快的傳輸速度以及更高昂的資費外，5G在生活上造成的改變可能還很有限，許多過去數年喊得震天響的應用商機，例如5G展演、5G製造、遠距手術等，也都還停留在實驗階段。

真正已經做出改變的，反而是不爭搶開台頭香的德國老牌電信公司：德國電信（TELEKOM DEUTSCHLAND）。今年8月，德國電信正式推出名為「Magenta Gaming」的自有雲端遊戲平台，並將其定位成遊戲界的Netflix，讓用戶藉著5G的串流服務，即時享受超過150種遊戲的娛樂體驗。

圖2：德國電信已正式推出全雲端的Magenta Gaming遊戲平台 （資料來源：https://www.telekom.de/magenta-gaming）
圖2：德國電信已正式推出全雲端的Magenta Gaming遊戲平台 （資料來源：https://www.telekom.de/magenta-gaming）

Magenta Gaming最大的賣點，就是消費者不再需要購買Xbox、Swift、Play Station等昂貴的硬體設備，也不用選擇加入Google、Apple或者Amazon的陣營；而且Magenta Gaming採用訂閱制，用戶只需要每個月繳交6.95元的月費就能開始使用。

在德國，已經有70家企業取得5G專網執照

德國也是目前最積極推動企業專網的國家之一。徐子明指出，德國聯邦政府已經核發出超過70張的專網頻譜許可證，核發對象包括航空、製造、汽車業的龍頭企業。德國聯邦網路管理局（Bundesnetzagentur）表示，釋出這些頻譜的目的在於推動德國的工業4.0政策，讓企業有更多發揮創意的空間，「我們很期待企業能利用這些頻譜來創造更多應用方案。」

德國漢莎航空（Lufthansa）旗下的漢莎技術公司（Lufthansa Technik）是第一批獲得頻譜執照、也最早建立5G專網的德國企業。漢莎技術公司的主力業務是飛機零件與飛機引擎的修理、維護、翻新。今年二月底，漢莎技術與伏德風電信（Vodafone）合作，由漢莎技術提出需求，並由伏德風負責規畫營運，在德國漢堡的飛機維修基地架設私有的5G電信網路。

圖3：漢莎技術公司的5G專網，讓技術人員可以用AR模擬機艙陳設 （資料來源：Lufthansa Technik）
圖3：漢莎技術公司的5G專網，讓技術人員可以用AR模擬機艙陳設 （資料來源：Lufthansa Technik）

由於維修基地的面積廣達8,500平方公尺，而且工作時處理的數據資料又關乎飛航安全，使得漢莎技術有著強烈的自建網路需求。漢莎技術表示，他們計畫使用擴充實境（Augmented Reality, AR）技術來模擬機艙內的空間規劃，以節省技術人員實際進行裝修時的工作時間；此外，他們也計畫利用專屬的頻譜，讓客戶不需親自到飛機維修基地，也能夠遠距檢查工作進度，甚至即時與現場的工程師討論。漢莎技術也表示，如果漢堡的5G專網試點成功，未來將推廣至其他的部門，讓即使是日常的飛機維

在3G、4G時代，電信商都只是賺不到大錢的笨水管角色；但進入5G後，技術內涵、客戶需求都跟過去大不相同，也許就是電信商翻身一搏的好機會。


【詳細內容請見《北美智權報》272期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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