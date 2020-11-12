快訊

怕熱就不要進廚房？新聞編輯室也需要同理心嗎？

牛肉麵打統編丁怡銘臉書被罵爆 決定重新下單了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣遠距醫療法規現況與未來挑戰

聯合新聞網 / 北美智權報
圖一、資策會科技法律研究所法律研究員周晨蕙分享遠距醫療的法規現狀。 （吳碧娥／攝影）
圖一、資策會科技法律研究所法律研究員周晨蕙分享遠距醫療的法規現狀。 （吳碧娥／攝影）

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

2018年5月11日，衛福部發布「通訊診察治療辦法」，放寬遠距醫療的照護對象與模式，明訂5款特殊情形病人得進行通訊診療，是台灣遠距醫療發展的重要里程碑。但直到COVID-19疫情爆發，才讓遠距醫療真正向前邁進一大步，遠距醫療不但成為後疫情時代的一種常態，醫療資源比以往更願意和科技公司談合作，政府若能鼓勵創新醫療、調整法規，將是台灣快速發展「ICT+醫療」的契機。

根據Global Market Insights預估，2019年遠距醫療市場規模為450億美元，而受到COVID-19疫情影響，遠距醫療市場在2020～2026年間複合年均成長率為19.3%，市場規模將成長到1755億美元。

圖二、2020～2026年全球遠距醫療市場規模預估 （資料來源︰Global Market Insights／資策會）
圖二、2020～2026年全球遠距醫療市場規模預估 （資料來源︰Global Market Insights／資策會）

因應台灣高齡化社會的來臨，在宅醫療需求也快速增加。2018年5月11日，衛福部發布「通訊診察治療辦法」，放寬遠距醫療的照護對象與模式，是台灣遠距醫療發展的重要里程碑。

表一、台灣遠距醫療服務對象 （資料來源：衛福部）
表一、台灣遠距醫療服務對象 （資料來源：衛福部）

今年為因應疫情所帶來的視訊診療需求，衛福部於2月10日和2月19日發出函釋，將有就醫需求的居家檢疫隔離民眾，納入遠距診療對象，並公布「全民健康保險特約醫事服務機構提供因COVID-19新冠病毒疫情接受居家隔離或檢疫之保險對象視訊診療作業須知」，視訊診療費用由健保總額預算支應，照護對象為配合隔離檢疫，經衛生局轉介之無發燒或呼吸道症狀、有急迫醫療需要者。若為無急迫性的慢性回診病患者，原則上不適用此作業須知，延後回診即可。

由於通訊診療包括初診病人，但看診時無法取得健保卡，醫師恐不了解病人過去病史，因此健保署在疫情期間以身分證號查詢健保醫療資訊雲端查詢系統，衛生局指定之通訊診療醫療機構可至健保資訊網服務系統（VPN）插入機構卡及醫師卡，即可輸入病人身分證號後查詢。為確認病人身分，遠距看診前病人應出示健保卡並拍照留存證明身分，醫療院所取得病人同意後可全程錄影。

圖三、台灣遠距醫療放寬之現況 （圖片來源：2020/10/22「後疫情時代的數位轉型法制策略」研討會，周晨蕙簡報）
圖三、台灣遠距醫療放寬之現況 （圖片來源：2020/10/22「後疫情時代的數位轉型法制策略」研討會，周晨蕙簡報）

防疫作戰催生遠距醫療新模式

蓋德科技董事長許賓鄉表示，蓋德科技算是在台灣經營遠距醫療比較久的公司，一路走來都在跟台灣的法規奮戰。台灣無論在ICT或是醫療方面都非常先進、具備非常好的技術條件，但因健保法規僵化面臨很多問題。許賓鄉呼籲，台灣在科技法規沒有強制創新，導致台灣產業和全世界脫節，而這次新冠肺炎疫情帶來破壞式創新的機會，法規面因應疫情而改變，若能鼓勵創新醫療、調整法規，將是台灣快速向全球化發展的契機。

圖四、蓋德科技董事長許賓鄉認為防疫催生遠距醫療的新模式。 （吳碧娥／攝影）
圖四、蓋德科技董事長許賓鄉認為防疫催生遠距醫療的新模式。 （吳碧娥／攝影）

台灣遠距醫療受到法規限制，業者和醫生無法進行遠距執業，去年12月Apple Watch的心電圖（ECG）功能要進台灣，但受限台灣醫材法規未能開放，因而促成台灣三讀通過「醫療器材管理法」，將醫療器材管理由原本的「藥事法」中抽離。業者樂見政府因為國際大廠的新產品趨勢做調整，接下來遠距醫療也有諸多法規待修正，台灣的「ICT+醫療」才能有重要改變。很多人的健康管理重點是在觀察趨勢、掌握變動區間，許賓鄉舉例，血糖管理並非只能採用侵入式方法取得血液，因為血糖共有9種參數互為關聯，其中8個參數可用非侵入式的方式取得，加上臨床、個人數據累積，可以合理回推第9個參數曲線、透過科技手段管理血糖，只是法規的問題讓相關發展受到很大箝制。

許賓鄉認為，後防疫時代的健康監控或是養老的健康管理，在科技上的技術都做得到，問題癥結是法規跟不上，包括遠距醫療的修法、衛福部檢討醫療儀器的管理辦法，或是透過終端和醫療儀器連接管理健康行為，但數據的上傳，合法性、適法性和適用性，都還有很大的討論空間。過去醫療要和科技做連結，難度是非常高的，進入後疫情時代，醫療單位發現透過終端取得「連續」和「持續」的數據，有助於醫療的管理，加上遠距醫療也成為一種常態，醫療資源比以前願意和科技公司談合作，如果台灣要想要走在前面，法令要更加完善，同時也是台灣快速國際化的好機會。

遠距醫療未來挑戰

針對遠距醫療可能會面臨的法規障礙，資策會科技法律研究所主任王自雄提出幾點看法：例如，為避免「蒙古大夫」借牌行醫，醫師法第11條是否需要一併調修？過去為防弊而被禁止的網路藥局，是否有限度開放？藥品若須低溫配送，冷鏈物流之認驗證機制與標準如何建立？若健保不給付遠距醫療，導致醫院無法報銷，病人將無法以健保價格用藥；當遠距醫療打破醫院間依地理位置而形成的「業務範圍」時，如何避免醫療過度集中？

台灣過去對於遠距醫療限制較多，直到新冠肺炎疫情爆發後才進一步放寬，台灣的作法和日本一樣，是透過行政函釋放寬「通訊診察治療辦法」，但日本是全面性的放寬，台灣擴大適用的對象主要還是針對居家檢疫或居家隔離者，且仍須遵守「通訊診察治療辦法」第7條的各項規定。

周晨蕙指出，在Covid-19前，各國遠距醫療以面對面為原則且限制適用對象。雖然美國、日本和台灣都因應疫情放寬遠距醫療，但仍是一個「限時性」的例外措施而非常態，疫情結束後遠距醫療的走向值得觀察。當疫情收束後，遠距醫療會恢復原狀或順勢開放？如何避免遠距醫療導致醫療資源過度集中大醫院？若順勢開放勢必要完善配套措施，避免後續產生更多醫療爭議，這也是日本正在討論的議題。

為了推動遠距醫療所需的經費，美國採取擴大保險給付範圍、日本擬調整診療費用；中國則是檢討要將遠距醫療全面將納入醫保。周晨蕙認為，台灣特別要討論的是健保給付配套，若要將遠距醫療正式納入健保體系，現行健保的給付方式和費用等配套都需要一併檢討。再來是診療方式和限制方面，如何判斷病人的就醫需求是否適合實施通訊診療，或需要當面診療？是否限制不得開立特定藥品以及藥品數量？在藥品領取和配送方面，若由病人自行列印之處方沒有簽章，如何避免偽造處方？且目前規定藥品應由藥師親自交付，且不得跨區執業，藥品亦不得郵寄或宅配，未來必須修正醫師法和藥師法等規定，方能配合遠距醫療發展。


【詳細內容請見《北美智權報》272期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

延伸閱讀

等待逾20年 中山大學仁武校區終於「動」了

富蘭克林華美AI新科技基金登場 涵蓋三大投資趨勢

AI當紅 鎖定三趨勢布局

川普擬廢歐記健保 拜登批：造成不必要分裂

相關新聞

大陸手機性價比之戰：各類新品牌圍堵 誰能打敗小米？

「性價比」號稱是小米的三大鐵律，但是，在各類新品牌的圍追堵截下，誰更具性價比，可能就存疑了。

台灣社會民情並不適合亞洲金融中心

科技島和金融中心，各有其優點和缺點，很多台灣人抱怨高房價，但曾經身為亞洲金融中心的香港，比台灣更低的稅賦，房價可是比台灣還要高出一截，為了吸引大量國際資本前來投資，那樣的社會環境，未必會適合台灣人，走科技和製造業路線的台灣，改走金融中心路線，未必是更好的選擇。

從《2020歐盟建議書》看人工智慧及其民事責任 — 以醫療機械人和診療輔助技術為例

2020年7月，由歐洲議會下轄公民權利和憲法事務政策部（Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs）出版《人工智慧及其民事責任》（Artificial Intelligence and Civil Liability）的研究報告。該研究第一章討論了人工智慧和基於人工智慧的技術的概念，其作為產品規格（qualification）以及法人格屬性（legal personhood）的討論；第二章則分析了現有歐洲產品安全和責任框架（European product safety and liability fram

掌握5G時代商機 電信商必須主動開發新服務！

跑得快不見得跑得穩。雖然在這兩年的5G競賽中，德國往往不是頻譜標售或者落地營運的領先者，但不論在消費者以及企業的應用服務上，都已經看得到成熟的商業化方案。如果電信營運商不想再當「笨水管」，加速開發頻寬以外的應用，才能抓住5G時代的新機會。

專利融資的困境與解方

專利權質押融資廣義來講，是指債務人或第三人將其所擁有的發明專利、實用新型專利、外觀設計專利的財產權經評估後向銀行、其他的金融機構或投資公司作質押取得貸款，並按約定的利率和期限償還貸款本息，當債務人不履行債務時，債權人有權依法以該專利權折價或拍賣、變賣的價款優先受償的一種融資方式。醞釀多年，台灣終於在2019年8月首度有企業以「無形資產」獲得銀行融資，雖然落後韓國及中國大陸十多年，但能夠邁出第一步總是讓人有所期待。然而，台灣的「無形資產」質押融資仍在起步試辦的階段，能不能「永續健康蓬勃」發展依然打上一大問號，究竟當中存在什麼困境？又有沒有可行的解方？

從新興GUI設計談到各國對虛擬設計的保護

本文將介紹現有GUI的類型，新興GUI設計與實體物之關聯，解析各國及台灣對於GUI及虛擬設計的保護現況與法律限制，最後再討論TIPO將「電腦程式產品」解釋為物品的做法是否恰當。

USPTO發布以 「通用辭彙+.com」等網域名稱申請商標時的審查指引

北美智權報261期《網域名稱Booking.com是否可以註冊商標？具指標性意義！》及265期《美國最高法院判決出爐：Booking.com商標具有後天識別性可受保護》兩篇文章曾針對知名訂房網站Booking.com能否以「通用辭彙+.com」等網域名稱的複合詞組取得商標保護，作學理上和美國最高法院見解的詳細介紹。美國最高法院認定「Booking.com」具有後天識別性，因此可受商標保護。本文則依2020年10月USPTO根據美國最高法院見解發布「通用辭彙+.com」申請商標時的審查指引，說明該局如何根據消費者的認知，區辨「通用辭彙+.com」是否因不具識別性而予核駁，或因其已得使消費者識別特定服務來源而得予核准註冊為商標。

台灣遠距醫療法規現況與未來挑戰

2018年5月11日，衛福部發布「通訊診察治療辦法」，放寬遠距醫療的照護對象與模式，明訂5款特殊情形病人得進行通訊診療，是台灣遠距醫療發展的重要里程碑。但直到COVID-19疫情爆發，才讓遠距醫療真正向前邁進一大步，遠距醫療不但成為後疫情時代的一種常態，醫療資源比以往更願意和科技公司談合作，政府若能鼓勵創新醫療、調整法規，將是台灣快速發展「ICT+醫療」的契機。

2020大陸「雙十一」大戰打響：直播帶貨是核心 好玩 有趣是賣點

大陸一年一度的「雙十一」網購大促又要來了，但是，天貓、京東和蘇甯等電商平台的玩法卻有了很大變化。比如，天貓「光棍節」變「雙棍節」，京東啟動會變「脫口秀」，蘇寧則乾脆來了一場「好事發生」的「三無」嘉年華發佈會……

東南亞商標註冊要件與特殊規定介紹：印尼和寮國篇

繼上一期介紹「汶萊和柬埔寨商標註冊要件與特殊規定介紹」之後，本篇繼續介紹東南亞國協中的印尼與寮國的商標註冊要件與特殊規定。印尼屬於回教國家，商標中若有與宗教元素有關者要小心；而寮國屬於低度開發國家，智財法律相關規定較為簡陋。

因商標侵權請求所獲利潤毋需證明故意：美國聯邦最高法院Romag Fasteners v. Fossil案

本篇判決是美國聯邦最高法院針對2016年Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc.一案做出的回應，旨在統一法律見解，解決各巡迴上訴法院有關「被害人請求判給侵權人之所獲利潤，是否須以故意為前提要件」的判決歧異。

東南亞商標註冊要件與特殊規定介紹：汶萊和柬埔寨篇

為了推動東南亞十國的商標審查標準朝向一致性，東南亞國家協會（ASEAN）秘書處於2020年4月出版了《東協商標實質審查共通準則》(Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, Second Edition)（第二版），介紹了各國商標註冊要件審查標準中仍存在的一些差異之處。本篇先介紹汶萊和柬埔寨商標法中，關於商標註冊要件與特殊規定。

熱門新聞

2020大陸「雙十一」大戰打響：直播帶貨是核心 好玩 有趣是賣點

專利融資的困境與解方

台灣遠距醫療法規現況與未來挑戰

東南亞商標註冊要件與特殊規定介紹：印尼和寮國篇

從《2020歐盟建議書》看人工智慧及其民事責任 — 以醫療機械人和診療輔助技術為例

因商標侵權請求所獲利潤毋需證明故意：美國聯邦最高法院Romag Fasteners v. Fossil案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。