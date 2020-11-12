【葉雪美╱北美智權報 專欄作家】

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本文將介紹現有GUI的類型，新興GUI設計與實體物之關聯，解析各國及台灣對於GUI及虛擬設計的保護現況與法律限制，最後再討論TIPO將「電腦程式產品」解釋為物品的做法是否恰當。

※本文摘錄自[從新興GUI設計談到各國對虛擬設計的保護]

新興工業設計在市場上日益突出。圖形化使用者介面（GUI）、圖像、變化的圖像和動畫圖像（以上整體簡稱為GUI）曾經是工業設計的利基領域，現在已逐漸成為消費者選購電子產品或軟體產品的關鍵因素，推動了許多消費性產品的購買和成功。圖像和GUI是一種以軟體為基礎的視覺性設計創作，以往都是應用在實體物品，現在可應用在虛擬環境及空間的設計保護，全球GUI的設計申請數量顯著成長，提升GUI作為企業戰略資產的重要性和價值，帶動了以設計權作為GUI視覺外觀保護的趨勢。

電腦圖像、GUI及其他介面設計的類型

ID5在「新技術設計保護實務目錄」中將產業、商業界中常用的電腦生成（Computer-Generated）Icons、GUI及正在發展的虛擬設計分為12種不同的介面，原則上有靜態、動態及動畫變化的電腦圖像和GUI，螢幕保護程式、螢幕顯示設計、電腦字體、動態角色和虛擬設計等。

GUI

1. GUI是產品顯示螢幕上的靜態或動態介面，是以圖形方式顯示與產品功能有關的人機互動介面（如圖1左、右側）。

圖1：Apple公司的靜態GUI及動態GUI

電腦圖像（Icons）

2. 靜態圖像是產品顯示設備上的靜態圖像（如圖2左側），以圖形方式顯示與產品功能有關的人機互動的圖像。

3. 動態圖像是產品顯示設備上的動態圖像，它以圖形方式顯示與產品功能有關的人機互動的動態圖像（如圖3）。

4. 可變化的影像（Transitional image）是產品顯示設備上的轉變圖像（如圖2右側）。

圖2：靜態Icon及可變化Icon

圖3：Apple的動畫Icon

螢幕設計

5. 螢幕保護程式（Screen savers）是在產品上顯示的螢幕保護介面，基本上是靜態的（如圖4）。

圖4：Airbus Defence and Space公司的螢幕保護程式

6. 螢幕顯示設計（Screen display designs）：(1)一種螢幕顯示設計是當從外部環境發送相應信號時（例如：網際網路、網站頁面，伺服器和客戶端系統等）才顯示的（如圖5）。(2)另一種螢幕顯示設計是不具人機互動功能的螢幕設計，僅僅顯示裝飾性圖案、照片、電腦遊戲或電影的場景（如圖6）。

圖5：全錄公司及CARL ZEISS公司的螢幕顯示設計

動畫角色及字體

7. 動畫角色（Animated character）是以圖形化方式顯示在裝置上（如圖7）。

圖7：Baby RadioS.L.的動畫角色設計

8. 電腦相關字型或字體（Computer related typeface type font）是一種僅顯示在產品的電腦生成字型，沒有特定產品之設計（如圖8）。

圖8：Google及Adjei, Jr.的電腦字型設計





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