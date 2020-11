東南亞商標註冊要件與特殊規定介紹：印尼和寮國篇

【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

繼上一期介紹「汶萊和柬埔寨商標註冊要件與特殊規定介紹」之後,本篇繼續介紹東南亞國協中的印尼與寮國的商標註冊要件與特殊規定。印尼屬於回教國家,商標中若有與宗教元素有關者要小心;而寮國屬於低度開發國家,智財法律相關規定較為簡陋。

印尼商標法

印尼商標法主要是2016年第20號「有關於商標與地理標示之法律」(Law No. 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications),以下簡稱商標法。

印尼商標法就商標不得註冊事由,區分為絕對不得註冊事由,以及相對不得註冊事由。

在商標法第20條規定:「下列情形商標不得註冊:

違反國家思想意識、法律和規範、道德、宗教、禮儀或公共秩序; 近似於、或有關於、或單純提及所指定使用之商品或服務; 包含任何會誤導公眾,關於該所註冊使用之商品或服務的來源、品質、類型、尺寸、變化、用途,或者構成近似於該商品或服務的植物品種名稱; 包含不符合其商品或服務之品質、效果的描述; 欠缺識別性; 構成通用名稱或者公共標示。」

回教國家不得冒犯宗教

上述條文中有二個特殊點。首先,由於印尼也是回教國家,相對保守,故商標圖案若構成(a)款違反其國家思想意識、宗教等,不得註冊,這對外國廠商來說要特別留意。例如,「BUDDAH BAR」這個商標在印尼就被宣告無效,因為不尊敬佛教而影響公共秩序。另外,回教國家中,Mashallah (音節ma-sha-al-lah),代表上帝的恩賜之意。印尼曾有人申請下述商標,而被認為抵觸了宗教道德規則、讓回教信徒感到冒犯、且不當地表達回教的信條。

上述條文中有二個特殊點。首先,由於印尼也是回教國家,相對保守,故商標圖案若構成(a)款違反其國家思想意識、宗教等,不得註冊,這對外國廠商來說要特別留意。例如,「BUDDAH BAR」這個商標在印尼就被宣告無效,因為不尊敬佛教而影響公共秩序。另外,回教國家中,Mashallah (音節ma-sha-al-lah),代表上帝的恩賜之意。印尼曾有人申請下述商標,而被認為抵觸了宗教道德規則、讓回教信徒感到冒犯、且不當地表達回教的信條。

圖一、印尼「冒犯宗教」不得註冊商標之案例 (資料來源:The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 162 (2ed edition, 2020).)

印尼對於「公共秩序」的概念可以包含很廣。印尼政府提供一個例子,申請人欲註冊「Kantor Pos」,使用於餐廳服務類,但這個字會被聯想到「郵局」的意思,最後印尼是以「違反公共秩序」而拒絕該案註冊。

圖二、印尼「違反公共秩序」不得註冊商標之案例 (資料來源:The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 163 (2ed edition, 2020).)

第二點,印尼對於植物品種名稱特別保護,故條文中規定,若產品或服務與植物有關,不可使用植物品種名稱。

其次,印尼商標法第21條又規定了三大類不得註冊事由。

第一大類:是典型的與他人註冊商標、著名商標相同或近似

下列情形商標不得註冊,若一商標申請案實質近似於或相同於:

其他當事人就類似之商品或服務,先前已註冊之商標,或者申請在先之商標; 其他當事人就類似之商品或服務之著名商標; 其他當事人就不同商品或服務的著名商標,但須符合特定要件; 已註冊之地理標示。

第二大類:與他人姓名、他國組織等名稱、徽章相同或近似

申請案有下列情形不得註冊,該商標:

構成或近似於名人的姓名或姓氏、照片、他人擁有之法人之名稱,除非得到該權利人之書面同意; 構成複製或近似於國家或國際機構之名稱、首字母、旗幟、符號、徽章,除非得到有權機關之書面同意; 構成複製或近似於一省、政府機關所使用之官方標誌、印章或郵票,除非得到有權機關之書面同意。

針對相同或近似外國名稱,印尼官方提供了一個具體例子,有商標申請使用「CYPRUS(賽普勒斯)」,但沒有得到該國政府之書面同意。

圖三、印尼「相同或近似外國名稱」不得註冊商標之案例 (資料來源:The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 142 (2ed edition, 2020).)





【詳細內容請見《北美智權報》272期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報】