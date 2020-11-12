2020大陸「雙十一」大戰打響：直播帶貨是核心 好玩 有趣是賣點

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

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大陸一年一度的「雙十一」網購大促又要來了，但是，天貓、京東和蘇甯等電商平台的玩法卻有了很大變化。比如，天貓「光棍節」變「雙棍節」，京東啟動會變「脫口秀」，蘇寧則乾脆來了一場「好事發生」的「三無」嘉年華發佈會……

始於2009年的「雙十一」已經走過10個年頭，打折促銷、補貼優惠一直是「主打」，但是，好玩有趣也是必不可少的「佐料」。

電商直播方面，公開數據顯示，在雙十一開啟預售當晚，大陸當紅視頻主播李佳琦和薇婭各自直播間積累觀看人數分別為1.5億和1.3億，成交額分別是33億元和35億元（人民幣，下同）。而在各電商平台，直播更是「全面開花」。

在一年一度網購大戰來臨之際，天貓、京東和蘇寧少了「擦槍走火」，多了不少討好消費者的舉措。

這背後既有市場競爭趨於理性的推動，也有消費者需求極大釋放的兜底。

那麼，今年的「雙十一」，到底可能會有哪些亮點值得關注呢？

京東：雙十一大促，從「脫口而出」開始

2020年10月19日，京東在總部召開「京東11.11啟動發佈會」，比天貓雙十一啟動會早了一天。

令人意外的是，這次發佈會少了以往的商務性，多了一些調侃和趣味，實際是一場「脫口秀」大會。

京東高層徐雷和笑果文化李誕、李雪琴等脫口秀明星，以一場精彩紛呈的《京東脫口秀大會》開啟了「2020京東11.11全球熱愛季」的序幕。

而在「2020京東11.11全球熱愛季」啟動發佈會上，京東集團副總裁、京東零售集團平台業務中心負責人韓瑞宣佈，「2020京東11.11全球熱愛季」將從10月21日正式開啟，截至11月11日為期22天，將為消費者帶來超過2億件5折商品、3億件新品，將通過預售、頭號京貼、雙百億計劃、新品、直播、互動玩法等「10大招式」，構建「低價好物」、「簡單快樂」、「放心購買」三大主場。

其中，10月21日至31日，「2020京東11.11全球熱愛季」將開啟預售期，在為期10天的時間裡，消費者可以先付定金從容加購，還可以享受定金立減、新品加贈的額外福利。11月1日至11日，京東將推出跨店鋪、全品類的「頭號京貼」，讓優惠更簡單。

可以說，今年的雙十一，京東也大有勢在必得的底氣。

天貓：多三天買買買，給你雙倍快樂

2020年10月20日，天貓召開「2020天貓雙11全球狂歡節新聞發佈會」，發佈雙十一全新玩法，主打「雙倍快樂」。

往年的天貓雙十一最大的特點是分為兩段，前段是雙十一前的預售，主要以用戶挑選心儀商品繳納定金；後段是雙十一當天，從零點至24點，由用戶繳納尾款，不斷推高雙十一當天的成交額。

與往年不同的是，天貓雙十一由「一波預售」變成了「兩波預售」，被不少人稱為「光棍節」變「雙棍節」。

簡單說，2020年的天貓「雙十一」，表面上比往年多了3天，實際上是延長了一周多。

消費者在10月21日晚搶付定金之後，還有兩波售賣期：11月1日～3日是第一波，11月11日是第二波。

值得一提的是，2020年付尾款的時間是在11月1日，預付定金的消費者可以提前10天收到貨。再也不用擔心往年雙十一之後快遞嚴重塞車的問題了。

蘇寧：「三無」發佈會，直播帶貨成主角

2020年10月26日，蘇甯易購在北京召開的2020年蘇甯易購「雙十一全民嘉年華」發佈會。

一改往日高層登台細數優惠促銷、補貼打折的做法，這次蘇寧請來了郎永淳、羅永浩和賈乃亮等大陸明星，從直播帶貨等全場景行銷給與會嘉賓和直播前的觀眾進行了介紹。

其中，郎永淳重點談商品，而羅永浩則主要說價格，而賈乃亮則現場同步直播帶貨熱門商品，成為本次發佈會的最大亮點，也見證了賈乃亮作為蘇甯直播聯合主理人的投入。

這次發佈會沒有高層出席站台，沒有枯燥的行業數據發佈，也沒有宏大的戰略規劃，被不少人戲稱為「三無」發佈會，只有消費者關心的好商品、好價格、好場景和好服務。

而這種完全站在消費者需求角度的發佈會，在電商行業中也算少見。

在這次發佈會上，五折房源、6.3折奧迪、5G手機平均每部補貼500元，日用百貨等十個分類低至5折。真真的實惠看得見。

此外，雙十一期間，蘇甯Super會員送津貼，海底撈、喜茶等品牌的聯名福利。

總體而言，直播帶貨應該算是今年雙十一各大電商平台的共同選擇，影視明星與帶貨明星齊舞，讓人看到了電商平台滿滿的「活力」。

可以預期的是，不論是天貓，還是京東，抑或蘇寧，今年的雙十一的銷售額或成交額還會持續創新高，但是，讓購物變得好玩快樂也成為了這些平台的共同目標。





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