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東南亞商標註冊要件與特殊規定介紹：汶萊和柬埔寨篇

聯合新聞網 / 北美智權報
圖片來源:wikipedia.org
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【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

為了推動東南亞十國的商標審查標準朝向一致性，東南亞國家協會（ASEAN）秘書處於2020年4月出版了《東協商標實質審查共通準則》(Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, Second Edition)（第二版），介紹了各國商標註冊要件審查標準中仍存在的一些差異之處。本篇先介紹汶萊和柬埔寨商標法中，關於商標註冊要件與特殊規定。

汶萊和平之國（Brunei Darussalam）

汶萊原由英國統治，1984年和平獨立。汶萊和平之國的商標法，為2000年之商標法，最新一次修正為2017年。其商標法就註冊要件的規定，原則上區分了「絕對不得註冊事由」，和「相對不得註冊事由」。

商標絕對不得註冊事由

絕對不得註冊事由規定於汶萊商標法第6條，包括：「

1.(a)不符合商標之申請標的；

(b)不具識別性；

(c)商標僅由下列符號或標示所構成，其在交易上，乃指示相關產品或服務之種類、品質、數量、目的、價值、地理來源、製造時間等，或商品或服務之其他特性；

(d)商標僅由下列符號或標示所構成，其已成為現行語言上之慣用語，或在交易上善意且已建立之運作中成為慣用語。

但上述(b)、(c)、(d)情況中，如果在註冊前已經經由實際使用取得識別性，仍得以註冊。

2.商標之符號僅由下列元素所構成：

(a) 商品性質本身所導致的形狀；

(b) 商品形狀乃是未達到技術結果所必須；

(c) 該形狀對該商品給予實質價值。

3.有下列情形之一者，商標不應註冊：

(a)違反公共政策或可接受之道德原則；

(b)具有欺騙公眾之性質。」

不得讓人誤以為與王室、蘇丹、國家元首有關

由於汶萊屬於回教國家，且有國王（蘇丹），故相對保守，其特別在商標法第7條規定，不得有使用或損及王室或統治者標記的商標。

下列情形之一，商標不得註冊：「

(a) 代表汶萊徽記、軍備和或汶萊王室，包括皇家武器、國家紋章、王室徽章、徽章和其他徽記，或任何與上述項目類似而會造成混淆者；

(b) 代表皇家王冠和蘇丹，以及國家元首（Yang Di-Pertuan）之標準或其他任何皇家標誌，或任何色彩模仿；

(c) 代表蘇丹和國家元首，或王室成員或其任何色彩模仿；

(d) 任何可能使人相信該詞、字母或裝置的申請人，曾經或最近曾獲得皇家贊助或授權；

(e) 任何《標誌和名稱（防止不當使用）》法案（Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act）第2條所明訂之名稱或標誌，或其任何色彩模仿，均不得註冊，除非由蘇丹或國家元首或王室成員（視情況而定）同意。

(2) 商標內容包含或由汶萊達魯薩蘭國之國旗所構成，該商標的使用會產生誤導或令人感到冒犯。」

商標相對不得註冊事由

在商標相對不得註冊事由中，則與一般國家相同，包括：

1.與註冊在先在先之商標，於同一或類似商品或服務，使用相同或近似之商標。

2.對著名商標擴大保護：與一使用在先的著名商標相同或近似，縱使不是想註冊在同一或類似之商品或服務，但欲註冊商標之使用會乃利用著名商標之知名度，或者損害著名商標之識別性或信譽者。

3.對於在先的未註冊商標，倘若汶萊有其他法律給予其交易上使用之保護，不得註冊。

4.若欲註冊之商標，會侵害其他著作權或註冊之設計權，亦不得註冊。

其中，汶萊有一特別規定，倘若一個在先註冊之商標，因為屆期不延展而消滅時，其他新商標申請時，在一年以內，仍要考量是否與該消滅之商標構成混淆誤認，除非該國智財局認為，在該商標屆期之前的二年內並沒有真正被使用。

對於著名商標與混淆誤認之虞，汶萊智慧財產局提供了一個代表性案例。該案例為「Starbucks Coffee vs. Star Back Café」。以下為該案例的照片。

圖一、汶萊商標混淆誤認之虞案例 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 249 (2ed edition, 2020).）
圖一、汶萊商標混淆誤認之虞案例 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 249 (2ed edition, 2020).）


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