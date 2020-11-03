東南亞商標註冊要件與特殊規定介紹：汶萊和柬埔寨篇

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

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為了推動東南亞十國的商標審查標準朝向一致性，東南亞國家協會（ASEAN）秘書處於2020年4月出版了《東協商標實質審查共通準則》(Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, Second Edition)（第二版），介紹了各國商標註冊要件審查標準中仍存在的一些差異之處。本篇先介紹汶萊和柬埔寨商標法中，關於商標註冊要件與特殊規定。

汶萊和平之國（Brunei Darussalam）

汶萊原由英國統治，1984年和平獨立。汶萊和平之國的商標法，為2000年之商標法，最新一次修正為2017年。其商標法就註冊要件的規定，原則上區分了「絕對不得註冊事由」，和「相對不得註冊事由」。

商標絕對不得註冊事由

絕對不得註冊事由規定於汶萊商標法第6條，包括：「

1.(a)不符合商標之申請標的；

(b)不具識別性；

(c)商標僅由下列符號或標示所構成，其在交易上，乃指示相關產品或服務之種類、品質、數量、目的、價值、地理來源、製造時間等，或商品或服務之其他特性；

(d)商標僅由下列符號或標示所構成，其已成為現行語言上之慣用語，或在交易上善意且已建立之運作中成為慣用語。

但上述(b)、(c)、(d)情況中，如果在註冊前已經經由實際使用取得識別性，仍得以註冊。

2.商標之符號僅由下列元素所構成：

(a) 商品性質本身所導致的形狀；

(b) 商品形狀乃是未達到技術結果所必須；

(c) 該形狀對該商品給予實質價值。

3.有下列情形之一者，商標不應註冊：

(a)違反公共政策或可接受之道德原則；

(b)具有欺騙公眾之性質。」

不得讓人誤以為與王室、蘇丹、國家元首有關

由於汶萊屬於回教國家，且有國王（蘇丹），故相對保守，其特別在商標法第7條規定，不得有使用或損及王室或統治者標記的商標。

下列情形之一，商標不得註冊：「

(a) 代表汶萊徽記、軍備和或汶萊王室，包括皇家武器、國家紋章、王室徽章、徽章和其他徽記，或任何與上述項目類似而會造成混淆者；

(b) 代表皇家王冠和蘇丹，以及國家元首（Yang Di-Pertuan）之標準或其他任何皇家標誌，或任何色彩模仿；

(c) 代表蘇丹和國家元首，或王室成員或其任何色彩模仿；

(d) 任何可能使人相信該詞、字母或裝置的申請人，曾經或最近曾獲得皇家贊助或授權；

(e) 任何《標誌和名稱（防止不當使用）》法案（Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act）第2條所明訂之名稱或標誌，或其任何色彩模仿，均不得註冊，除非由蘇丹或國家元首或王室成員（視情況而定）同意。

(2) 商標內容包含或由汶萊達魯薩蘭國之國旗所構成，該商標的使用會產生誤導或令人感到冒犯。」

商標相對不得註冊事由

在商標相對不得註冊事由中，則與一般國家相同，包括：

1.與註冊在先在先之商標，於同一或類似商品或服務，使用相同或近似之商標。

2.對著名商標擴大保護：與一使用在先的著名商標相同或近似，縱使不是想註冊在同一或類似之商品或服務，但欲註冊商標之使用會乃利用著名商標之知名度，或者損害著名商標之識別性或信譽者。

3.對於在先的未註冊商標，倘若汶萊有其他法律給予其交易上使用之保護，不得註冊。

4.若欲註冊之商標，會侵害其他著作權或註冊之設計權，亦不得註冊。

其中，汶萊有一特別規定，倘若一個在先註冊之商標，因為屆期不延展而消滅時，其他新商標申請時，在一年以內，仍要考量是否與該消滅之商標構成混淆誤認，除非該國智財局認為，在該商標屆期之前的二年內並沒有真正被使用。

對於著名商標與混淆誤認之虞，汶萊智慧財產局提供了一個代表性案例。該案例為「Starbucks Coffee vs. Star Back Café」。以下為該案例的照片。

圖一、汶萊商標混淆誤認之虞案例 （資料來源：The ASEAN Secretariat, Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, at 249 (2ed edition, 2020).）





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