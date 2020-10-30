歐盟eTranslation調查報告：機器翻譯如何協助中小企業經營？

【許慈真／北美智權報 專欄作家】

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歐盟執委會翻譯總署（Directorate-General for Translation，DGT）堪稱是世界上最龐大的翻譯機構，其於2017年開發的機器翻譯系統eTranslation，原本僅免費提供歐盟會員國、冰島及挪威的公共管理部門、大學語言院所以及歐洲設施連接基金（Connecting Europe Facility，CEF）之數位服務基礎設施，目前已於2020年3月開放予歐盟中小企業免費使用。並且於2020年6月釋出針對中小企業所做的eTranslation調查報告，作為未來開發的參考依據。

2020年3月23日，eTranslation正式開放予歐盟中小企業免費使用。eTranslation採用神經機器翻譯技術（neural machine translation, NMT），旨在免費、快速且安全地滿足語言翻譯需求，讓市場參與者能立於平等地位，不因使用小語種或難以獲得特定語言組合而遭受競爭上之不利益。目前共提供28種語言互譯，包括歐盟24種官方語言、冰島文、挪威文、俄文與中文。

在開放之前，歐盟執委會的通訊網路、內容服務暨技術總署（Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology，DG CNECT）與內部市場、產業、企業暨中小企業總署（Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs，DG GROW）攜手執行一項問卷調查計畫，期望透過12道簡要問題，瞭解中小企業對於機器翻譯及語言技術的興趣、需求、預定用途與使用實例。

本次調查期間自2019年12月6日至2020年3月3日為止，調查對象涵蓋歐盟各行業領域的中小企業，回覆總數為2868家。值得注意的是，其中約有20%（即635家）曾經參與eTranslation的試行測試（pilot testing），因此，可藉由本次調查進一步探知參與測試企業對於eTranslation的滿意度以及實際需求程度。

與此同時，調查單位預計於2021年初蒐集意見回饋，評估免費開放後的使用者滿意度，並且瞭解在需求與改善建議方面有哪些變化。本文以下彙整幾項報告統計數據，說明本次調查亮點以及重要成就：

受訪企業的背景概況

除未表明地點之外，本次受訪的中小企業來自歐盟會員國、CEF相關國家以及非前兩者國家（包括北馬其頓、瑞士與印度/沙烏地阿拉伯），總共29個國家。所涵蓋的行業相當廣泛（參見圖1，統計結果採用歐盟行業標準分類（European statistical classification of economic activities，NACE）），但單是前三者合計比例即超過整體一半以上，包括製造業（28%）、專業、科學與技術（12%）、其他服務活動（11%）；再者，約有10%的受訪企業表示，同時積極參與多個行業分類。

在跨國業務參與及規畫方面，約有76%的受訪企業涉及國外買賣，72%擁有國外業務合作夥伴；約有47%的受訪企業計畫拓點至國外新市場，34%位於邊境地區，16%在其他國家設立據點。顯然，受訪企業確實有一定的翻譯需求。

圖1：受訪企業的行業分類

企業對人工翻譯及機器翻譯的偏好—從業務活動觀察

此道問題（單選）堪稱是本次問卷調查的最大亮點，清楚突顯出企業面對人工翻譯及機器翻譯所抱持的心態、立場與策略；不僅是中小企業，大型企業的回覆結果恐怕也與此相差不遠。從統計數據觀察，大致上可按業務活動將翻譯偏好分為三個群組：

偏好人工翻譯

受訪企業偏好使用人工翻譯的業務活動，多半屬於需考量個案差異、訴諸人類情感、或者是為求慎重精準起見，不難想像，現階段仍然傾向「信賴人類」。按偏好程度高低，六項業務活動分別為：磋商合約（高出55.7%）、解決商業交易中的衝突（高出52.2%）、簽訂合約（高出50.5%）、與國外行政機關往來（高出27.5%）、行銷與宣傳活動（高出11.2%）、處理查詢或投訴（高出7.1%）。

偏好機器翻譯

受訪企業偏好使用機器翻譯的業務活動，應是與制式化、處理範圍廣泛或數量龐大、或者快速滿足需求相關。按偏好程度高低，五項業務活動分別為：瞭解網站或社群媒體（高出69.3%）、蒐集資訊（高出54.1%）、聊天機器人（高出45.8%）、採購產品或服務（高出30.7%）、尋找國外業務合作夥伴（高出20.8%）。

各有所好，差距不大

至於後述四項業務活動，受訪企業選用人工翻譯或機器翻譯的比例差異不大，其差距按小至大分別為：銷售產品或服務（人工略多0.7%）、在國外提供售後服務（機器略多0.9%）、與公司或合作夥伴通信往來（人工略多1.1%）、回覆報價、競標或投標（人工略多5.3%）。

圖2：受訪企業對人工或機器翻譯的偏好

惟須留意的是，在「聊天機器人」、「採購產品或服務」與「在國外提供售後服務」三項，受訪企業回答不需要及未作答的比例合計均超過20%；尤其是「聊天機器人」，回覆不需要及未答的比例合計高達30.8%，當中回答不需要的份數為653份（約22.8%），或可理解為受訪企業並無此方面業務需求，但未作答份數仍有232份之多（約8.1%），未答比例屬於全部問題當中較高者，其實際原因為何，恐怕需要更多調查方能瞭解。

企業對機器翻譯各項特性的重視程度

關於此道問題（複選），受訪企業必須以1分（最不重要）至8分（最為重要）表示某一特性是否為決定採用機器翻譯的關鍵因素，本文僅擷取給予8分的回應數據並彙整如下（參見圖3）。極其明顯，約有近一半（47.0%）的受訪企業認為「準確」是最主要考量。

但有意思的是，有三分之一左右的受訪企業也認為易用（37.7%）、免費（35.5%）、速度（33.8%）、安全（33.3%）、保密與隱私（32.9%）等特性同屬最為重要，足見這幾項特性份量相當，而這些也是eTranslation服務主打的優勢。反倒是服務台之類的「支援」（22.5%），認為最重要的比例不到四分之一。

圖3：受訪企業採用機器翻譯的最主要考量（評分為8）





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