歐盟eTranslation調查報告：機器翻譯如何協助中小企業經營？

歐盟執委會翻譯總署(Directorate-General for Translation,DGT)堪稱是世界上最龐大的翻譯機構,其於2017年開發的機器翻譯系統eTranslation,原本僅免費提供歐盟會員國、冰島及挪威的公共管理部門、大學語言院所以及歐洲設施連接基金(Connecting Europe Facility,CEF)之數位服務基礎設施,目前已於2020年3月開放予歐盟中小企業免費使用。並且於2020年6月釋出針對中小企業所做的eTranslation調查報告,作為未來開發的參考依據。

2020年3月23日,eTranslation正式開放予歐盟中小企業免費使用。eTranslation採用神經機器翻譯技術(neural machine translation, NMT),旨在免費、快速且安全地滿足語言翻譯需求,讓市場參與者能立於平等地位,不因使用小語種或難以獲得特定語言組合而遭受競爭上之不利益。目前共提供28種語言互譯,包括歐盟24種官方語言、冰島文、挪威文、俄文與中文。

在開放之前,歐盟執委會的通訊網路、內容服務暨技術總署(Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology,DG CNECT)與內部市場、產業、企業暨中小企業總署(Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs,DG GROW)攜手執行一項問卷調查計畫,期望透過12道簡要問題,瞭解中小企業對於機器翻譯及語言技術的興趣、需求、預定用途與使用實例。

本次調查期間自2019年12月6日至2020年3月3日為止,調查對象涵蓋歐盟各行業領域的中小企業,回覆總數為2868家。值得注意的是,其中約有20%(即635家)曾經參與eTranslation的試行測試(pilot testing),因此,可藉由本次調查進一步探知參與測試企業對於eTranslation的滿意度以及實際需求程度。

與此同時,調查單位預計於2021年初蒐集意見回饋,評估免費開放後的使用者滿意度,並且瞭解在需求與改善建議方面有哪些變化。本文以下彙整幾項報告統計數據,說明本次調查亮點以及重要成就:

受訪企業的背景概況

除未表明地點之外,本次受訪的中小企業來自歐盟會員國、CEF相關國家以及非前兩者國家(包括北馬其頓、瑞士與印度/沙烏地阿拉伯),總共29個國家。所涵蓋的行業相當廣泛(參見圖1,統計結果採用歐盟行業標準分類(European statistical classification of economic activities,NACE)),但單是前三者合計比例即超過整體一半以上,包括製造業(28%)、專業、科學與技術(12%)、其他服務活動(11%);再者,約有10%的受訪企業表示,同時積極參與多個行業分類。

在跨國業務參與及規畫方面,約有76%的受訪企業涉及國外買賣,72%擁有國外業務合作夥伴;約有47%的受訪企業計畫拓點至國外新市場,34%位於邊境地區,16%在其他國家設立據點。顯然,受訪企業確實有一定的翻譯需求。

圖1:受訪企業的行業分類

企業對人工翻譯及機器翻譯的偏好—從業務活動觀察

此道問題(單選)堪稱是本次問卷調查的最大亮點,清楚突顯出企業面對人工翻譯及機器翻譯所抱持的心態、立場與策略;不僅是中小企業,大型企業的回覆結果恐怕也與此相差不遠。從統計數據觀察,大致上可按業務活動將翻譯偏好分為三個群組:

偏好人工翻譯

受訪企業偏好使用人工翻譯的業務活動,多半屬於需考量個案差異、訴諸人類情感、或者是為求慎重精準起見,不難想像,現階段仍然傾向「信賴人類」。按偏好程度高低,六項業務活動分別為:磋商合約(高出55.7%)、解決商業交易中的衝突(高出52.2%)、簽訂合約(高出50.5%)、與國外行政機關往來(高出27.5%)、行銷與宣傳活動(高出11.2%)、處理查詢或投訴(高出7.1%)。

偏好機器翻譯

受訪企業偏好使用機器翻譯的業務活動,應是與制式化、處理範圍廣泛或數量龐大、或者快速滿足需求相關。按偏好程度高低,五項業務活動分別為:瞭解網站或社群媒體(高出69.3%)、蒐集資訊(高出54.1%)、聊天機器人(高出45.8%)、採購產品或服務(高出30.7%)、尋找國外業務合作夥伴(高出20.8%)。

各有所好,差距不大

至於後述四項業務活動,受訪企業選用人工翻譯或機器翻譯的比例差異不大,其差距按小至大分別為:銷售產品或服務(人工略多0.7%)、在國外提供售後服務(機器略多0.9%)、與公司或合作夥伴通信往來(人工略多1.1%)、回覆報價、競標或投標(人工略多5.3%)。

圖2:受訪企業對人工或機器翻譯的偏好

惟須留意的是,在「聊天機器人」、「採購產品或服務」與「在國外提供售後服務」三項,受訪企業回答不需要及未作答的比例合計均超過20%;尤其是「聊天機器人」,回覆不需要及未答的比例合計高達30.8%,當中回答不需要的份數為653份(約22.8%),或可理解為受訪企業並無此方面業務需求,但未作答份數仍有232份之多(約8.1%),未答比例屬於全部問題當中較高者,其實際原因為何,恐怕需要更多調查方能瞭解。

企業對機器翻譯各項特性的重視程度

關於此道問題(複選),受訪企業必須以1分(最不重要)至8分(最為重要)表示某一特性是否為決定採用機器翻譯的關鍵因素,本文僅擷取給予8分的回應數據並彙整如下(參見圖3)。極其明顯,約有近一半(47.0%)的受訪企業認為「準確」是最主要考量。

但有意思的是,有三分之一左右的受訪企業也認為易用(37.7%)、免費(35.5%)、速度(33.8%)、安全(33.3%)、保密與隱私(32.9%)等特性同屬最為重要,足見這幾項特性份量相當,而這些也是eTranslation服務主打的優勢。反倒是服務台之類的「支援」(22.5%),認為最重要的比例不到四分之一。

圖3:受訪企業採用機器翻譯的最主要考量(評分為8)





