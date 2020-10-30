《兩岸專利論壇》- II 高價值專利和AI技術 — 專利訴訟的視角

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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繼270期 《兩岸專利論壇》 - I 資深專利代理師劉芳分享《人工智慧領域專利的機遇與挑戰》後，本刊期《兩岸專利論壇》-II由北京隆諾律師事務所合夥人律師暨資深專利代理師洪燕以「高品質專利的前世今生-以專利訴訟為視角」為題，探討高價值專利的要件及AI技術的專利價值。洪燕開宗明義的指出，由於本身是一位訴訟律師，所以只採專利訴訟的角度來探討專利的價值。她首先取了一個近期相當火熱的案子：小i機器人的案子（上海智臻公司訴美國蘋果公司侵權），來分析高價值專利的議題。

小i機器人侵權案件背景

2020年8月3日，小i機器人（上海智臻智慧型網路科技股份有限公司）正式向上海市高級人民法院提起訴訟，要求蘋果公司停止Siri（智慧助理）專利侵權，包括但不限於停止製造、使用、銷售、及進口侵犯該公司發明專利權的產品，並索賠100億元 (人民幣，下同)。

小i機器人與蘋果公司的專利侵權案已纏訟8年，早在2012年6月21日，小i機器人已向上海市第一中級人民法院提起訴訟，告蘋果公司專利侵權。其間，蘋果公司向國知局專利複審委員會提起行政覆議，請求宣告涉案專利無效。在經歷了行政一審、行政二審、行政再審多次反復判決後，最高人民法院於2020年3月27日最終裁定：專利有效。行政覆議最終結果出爐後，小i機器人即於同年8月3日重啟對蘋果的專利侵權訴訟。

涉案專利為ZL200410053749.9（一種聊天機器人系統）的發明專利，於2004年申請，2009年獲得授權。2011年，蘋果公司在其發佈的iphone4S手機上首次推出Siri，即智慧型個人助理服務，其後又在iPhone、iPad、iTouch、MacBook、HomePod等全線產品中陸續搭載Siri，Siri成為蘋果產品人機交互的主要入口。這一專利侵權訴訟涉及到蘋果的諸多產品線，因此小i機器人方面的索賠高達人民幣100億元。

涉案專利提供一種聊天機器人系統，用戶可以和機器人聊天，進行擬人化的互動式對話，可以「命令」機器人為使用者查找資訊、做遊戲等。在專利無效的行政覆議過程中，主要爭議在於「本專利說明書對於如何實現遊戲功能是否充分公開」。

再審法院在判決書中指出：「本專利說明書對於如何實現遊戲功能充分公開。 在判斷專利說明書對於某技術特徵是否充分公開時，需要判斷該技術特徵是否屬於涉案專利區別於現有技術的技術特徵，對此應當結合涉案專利的記載和現有技術的狀況予以綜合確定，而不應僅以專利申請人或者專利權人自認的區別技術特徵為判斷標準 。若該技術特徵屬於涉案專利區別於現有技術的技術特徵，則專利說明書中應當作出詳細描述，以滿足說明書充分公開的要求； 若該技術特徵不屬於涉案專利區別於現有技術的技術特徵，本領域技術人員能夠基於其所具備的知識和能力，通過檢索現有技術即可實現，則專利說明書中可以不對該技術特徵給出詳細描述和具體指引 。本專利限定的遊戲伺服器的功能是通過本專利中描述的格式化語句調用現有的成熟的遊戲模組來實現的，使用格式化語句調用遊戲模組來實現遊戲功能屬於本專利申請日之前的現有技術，本案中，本領域普通技術人員根據本專利說明書的相關記載內容可以實現聊天機器人的一端連接用戶，另一端連接遊戲伺服器，用戶通過即時通訊平臺或短信平臺與聊天機器人進行對話，可以使用格式化的命令語句與機器人做互動遊戲。因此，本專利涉及遊戲伺服器的技術方案符合專利法第二十六條第三款規定。」

高質量專利的要件

洪燕認為小i機器人的案例引出了什麼叫高質量專利的議題。從這件專利來看，洪燕表示如果要符合高價值專利，有三大要件。首先必須是原創的專利，而且原創性程度要高，亦即是說必須有創造性。就小i機器人的專利來說，洪燕指出在2004年以前，的確沒有人或技術文獻提過要以擬人的方式和終端互動，反映了其原創性和創造性。第二個要件是從市場而言，要具備應用性、交易性，及不管是現在或未來的産業應用性；從現在蘋果手機都帶Siri來看，市場性是很足夠的；如果有更多授權交易的特質，則更能反映其市場性。而第三點是從法律的角度來看，必須有穩定性和壟斷性。穩定性就是耐打，如果一下子就死在那邊，就沒有穩定性可言；而所謂壟斷性就是侵權易於查明、易於用司法保護的手段來維護專利權；也就是說壟斷可以得到很好的控制，而不是有沒人採用了也不知道，也很難向法院證明別人用了我的東西。

針對AI專利，洪燕總結為只要原創性技術多、應用廣泛，其價值就會高。





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