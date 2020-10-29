智財貨幣化的進程：從無形資產盤點到專利融資

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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2020年全球經濟受到新冠肺炎疫情影響產生重大衝擊，此波疫情爆發影響廣泛，不同產業或多或少都受到波及，而在後疫情時代，加速企業無形資產的盤點尤為重要。另一方面，國內企業與個人向來是創新發明的主要來源，但國內對技術研發創新及專利申請的認知仍有待加強推廣。像是在專利申請前未先進行專利檢索，導致日後所提交的技術不具新穎性而落得不予專利的下場；又或因未能事先盤點國內外專利情況，而在生產後被控侵權，也常因此付出極大的代價。就以上議題，中華民國專利師公會於10月23日集產官學各界舉辦了論壇，聚焦於後疫時代加速盤點專利無形資產，利用專利護航應用新技術加速產業企業創新經濟的議題。此外，為了培植青年世代與國際接軌，當天同時舉行了第一屆全國大專院校專利檢索競賽頒獎典禮，為新世代青年從事專利教育扎根。

後疫時代加速盤點專利無形資產 創造新競爭力

當天舉辦的無形資產論壇，分別邀請到臺灣大學會計學系教授許文馨、專利師公會理事陳政大、工研院技轉與法律中心翁國曜、博信生物科技總經理王中信等四位分別來自產學研的專家，分享對無形資產的盤點觀點。無形資產涵蓋很廣，就智財權的部分，包含專利、著作、商標、營業秘密等，而其中專利是無形資產重要的一環。因應產業創新條例的規範，針對專利部分的無形資產流通及運用所涉甚廣，不僅需製作專利地圖、進行專利佈局、甚至要評估整體專利家族，再經由專利技術交易、融資市場驗證，嚴謹慎密的程度使得專利資產的價值評估更顯重要。

(左起) 博信生物科技(股)公司總經理王中信、臺灣大學會計學系教授許文馨、專利師公會理事陳政大、工研院技轉與法律中心翁國曜，出席「無形資產=有價資產」產學對談。(攝影：李淑蓮)

一般來說，企業的無形資產分兩大類，一種為無實際形體、但可辨認及具未來經濟效益的非貨幣性資產，例如專利、商標等；另一種則為無法辨認的無形資產，像是商譽。可辨認資產有兩個要件：第一個要件為可與企業分離或區分，且可個別出售、移轉、授權、出租或交換；第二個要件為由合約或其他法定權利所產生者。

無形資產的價值主要依賴專業評價人員評價，評價人員依據下列評價的流程，評估無形資產之價值： （1）確認評價之目的，辨認所需評價的無形資產；（2）分析所取得之資料、對相關產業進行分析，並評估其競爭力；（3）確定該資產適用之評價方法、計算價值、撰寫報告內容。

在進行評價時會面臨很多技術是涉及生命週期的，技術萌芽時，代表專利申請件數較少；技術成長時，專利申請件數會上升，當技術成熟時，代表只有少數廠商繼續發展此技術；技術瓶頸時，代表此產品也已經成熟，專利申請量與人數呈現負成長。要充分了解技術生命週期以及其效益，才有助於使用收益法的估計。因此，在評價智財相關的無形資產時，會計師需與專利師合作，才能作出全面、客觀及公平公正的評價。

值得一提的是，《中華民國專利師公會》已於2020年9月23日被認可為國內無形資產評價訓練機構之一，並將於2021年度將提供有興趣登錄之評價人員於該機構取得登錄 (登錄訓練課程20小時) 及每年持續進修時數 (持續進修訓練課程10小時)。以其培養更多具無形資產評價能力的專利師為企業服務。

專利融資企業個案分享

除了無形資產評價，「專利融資」也是當天論壇一個熱門議題，會中請到博信生物科技總經理王中信分享其專利融資的經驗。

博信生物科技在2013年公司成立，專注於特殊劑型的新藥開發，由於藥品的組成都需要於上市時揭露，因此對於利用專利來保護開發成果尤其重要。王中信表示：「在公司成立之初，即開始著手產品雛型的專利化，也陸續將衍生技術進行專利申請，算是很早期就體認到專利的重要性。」

專利評價是一個相對於專利申請之中是更為專業的領域。除了需要暸解與分析專利的強度外，還需要結合技術的商業與市場價值，來做多面向地探討。在過程裡，公司團隊會需要與專利師有很深入的訪談，收集大量資訊，從商業與專利的基本面向，來交叉分析一個專利是否有價值。因此專利評價需要專業的專利師與團隊合作的工作。博信生技申請專利融資時，融資金額有其上限，約為新台幣1000萬元，是屬於一個試行與示範的專案。

工研院技轉與法律中心翁國曜藉對談介紹了工研院專利評價融資的政策，他指出其目標在推動創新產業 (5+2以及六大核心戰略產業)，企業只要符合以下要件即可提出申請：

申請融資標的限於已獲證之發明專利證書，且該等專利為本申請企業所擁有之有效專利。 該等發明專利已應用並實施在主要產品或服務。 申請融資的發明專利進行融資後，因將設定專利質權或相關權利擔保，須已取得申請企業之董事會同意。此外，申請專利融資企業之股東權益淨值須為正值，以及企業與負責人具有按期償息之能力。

翁國曜表示，審查重點以專利價值為主，企業體質為輔，後者指的是企業營運與財務能力。專利價值首先是專利的法律面，包含專利權利存在狀態之穩定性、不可規避性、有效期等專利強度等要素；其次是專利的技術面，須檢視技術的成熟度、先進性、可替代性等商品化因子；再來是專利的巿場面，包括涵蓋市場應用情況、市場規模前景、市場占有率、競爭情況等面向。

厚植產業競爭力 檢索教育紮根青年新世代

專利師公會期盼為創造產業、企業、個人國際競爭力，並為新世代青年從事專利教育扎根，今年首度聯合臺灣大學、中興大學及成功大學，共同舉辦第一屆全國大專院校專利檢索競賽，為國內產業與企業在專利人才需求與培育上加速育成，期為產業與企業創造新世代人才，提供專利競爭活力的人資來源。

(後排左起)中興大學產學研鏈結中心主任林佳峰、台大研究發展處研發長李百祺、專利師公會理事長廖鉦達、經濟部智慧財產局局長洪淑敏、專利師公會副理事長林宗宏、成大助理副校長莊偉哲，出席第一屆全國大專院校專利檢索競賽頒獎典禮。前排為各組第一名及代表領獎者。(照片提供:云陽媒體)

今年首屆全國大專院校專利檢索競賽獲得非常熱烈迴響，將近百位參賽者中，分為四大類別進行專利檢索競賽，分別為電子電機組、機械組、化工組、生醫組。檢索競賽比賽方式是在特定時間考驗競賽者的檢索能力，及閱讀比對專利的能力，題型分兩種，第一種是透過題目的資訊尋找特定專利，如同尋寶遊戲，給線索找寶物；第二種是讓參賽者找出與題目最相近的二個專利，參賽者必須要找到專利前案、還要比對、閱讀專利內容及專利請求項。廖鉦達表示：「希望藉由檢索比賽，能激起新世代青年學子對專利的興趣，及了解如何檢索全球專利，並閱讀專利文獻。進而啟發學生的專業、創新及A+執行力，並為國家培育優秀的青年專利人才，提升我國數位轉型之下，各相關領域於科技產業之競爭力。」





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