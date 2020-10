從歐美五大授權趨勢看疫情帶來的智財共創策略

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

新冠肺炎疫情全球肆虐,為了加速疫苗開發進度,美國法律界與生醫界提出智慧財產權開放授權條款範本,於授權期間內提供非專屬、無償授權,任何團體或個人都能用於對抗COVID-19疫情。美國呼吸器大廠美敦力(Medtronic),也宣布在疫情期間無償釋出呼吸器基礎設計。智財從傳統的排他性權利到「開放共享」,是疫情為全球研發活動帶來的共創契機。

美歐學研機構授權五大趨勢

聯合國貿易暨發展會議秘書長Mukhisa Kituyi曾經公開呼籲,在COVID-19疫情影響下,特別是對於開發中國家,「協作」(collaboration)將是未來推動全球科學發展的動力。資策會科技法律研究所組長陳世傑指出,在這次COVID-19疫情中,以美國、歐盟為首的學研機構,催生了各種創新的授權模式,透過研發成果共享和有條件的授權,共同協力來對抗疫情難關。

圖二、歐美學研機構的授權趨勢 (圖片來源:2020/10/23「借疫使力︰後疫情時代的數位轉型法制策略」研討會,陳世傑簡報)

一、Open COVID Pledge

美國法律界與生醫界專家學者提出智慧財產權開放授權條款範本,供有心貢獻其智慧財產權投入COVID-19防疫或相關技術研發者,援用與加盟Open COVID Pledge。授權標的包括專利與著作權,授權期間從2019年12月1日起至WHO宣布COVID-19疫情結束後一年止;除授權人另行延長外,最晚不超過2023年1月1日,授權承諾以終結COVID-19疫情為目標,於授權期間內提供非專屬、無償、全球的授權,讓任何團體或個人都能用於對抗COVID-19疫情。

二、AUTM授權指引

AUTM授權指引起源於2007年AUTM「大學技轉的九大要點 」(9 Points to Consider in Licensing University Technology),是一種加快技轉速度並追求創新的作法。在這次疫情中,為鼓勵智慧財產權人踴躍採納COVID-19授權指引,並技轉給應對疫情的研究者,在WHO所定義的疫情大流行期間內,針對用於COVID-19預防、診斷及治療的智慧財產權,透過非專屬、無償的方式進行授權。而為了兼顧商業與學術需要,仍可視情況轉換為一般商業授權條款,確保授權人有公開發表其智慧財產權、運用該智慧財產權於教學與研究上的自由。

三、COVID-19防疫技術近用框架

美國史丹佛、哈佛、麻省理工學院三所學校,於2020年4月7日共同發布「新冠肺炎防疫技術近用框架」(COVID-19 Technology Access Framework),以三項主要承諾邀集各校加入。首先,將技術以非專屬授權方式,免費將其智慧財產權授權給防止、診斷、治療新冠肺炎之用。校方不會要求支付權利金,僅要求被授權方將研究成果擴散與推廣、定價合理讓需要者可以輕易取得。其次,將竭盡所能地聯繫所有智慧財產權的利害關係人,俾利技術近用,共同防疫。第三,將防疫技術移轉優先處理,簡化行政程序。至今已有康乃爾、耶魯、西北大學等19間大學加入COVID-19防疫技術近用框架。

四、COVID-19開放研究資料集(CORD-19)

由微軟共同創辦人保羅·艾倫(Paul Allen)出資成立的艾倫人工智慧研究所AI2(Allen Institute for Artificial Intelligence),提出了COVID-19開放研究資料集,結合白宮科學與技術辦公室、陳與祖克伯計畫(Chan Zuckerberg Initiative)、喬治城大學安全與新興技術中心、微軟、國家衛生研究院下屬國家醫學圖書館等合作,蒐集超過28萬篇文獻,並開放機器可讀形式(machine-readable)文獻,運用人工智慧開發文獻與資料探勘。

COVID-19開放研究資料集採用與Open COVID Pledge相容的資料集授權條款(Dataset license),凡取用、下載或以任何形式使用開放資料集中任何期刊、文章、詮釋資料、摘要、全文或其他任何CORD-19資料集所提供的內容,即代表已認知並同意此資料集授權條款。COVID-19開放研究資料集提供全球、永久、非專屬、不可轉移的授權,確保所提供的資料為原始提供者所提供的內容,但不對這些資料負保證責任;使用者對資料集當中所包含屬於提供者的著作權、專利權或商標權,仍應遵守相關智財權限制。

五、歐盟COVID-19開放資料庫

歐盟在歐盟執委會建立的數位協作平台Joinup上,發起COVID-19疫情數位對策專案,在歐盟開放資料平台(EU Open Data Portal)上規劃COVID-19疫情為主題的相關資料列表專區,包含COVID-19高風險感染區機場位置資訊、歐洲藥品管理局(European Medicines Agency)有關COVID-19疫情的新聞與媒體訊息,彙整開放資料庫、開源軟體、網站、平台等有用工具及資訊。歐盟官方機構網站與資料平台網站對於來自歐盟官方機構的內容,均採用CC BY 4.0授權條款(但不包含來自第三方的內容);網站上的詮釋資料則適用CC0公眾領域貢獻宣告。

因應疫情開啟有條件之開放授權模式

在這次COVID-19疫情中,各國對於呼吸器需求迫切,但呼吸器關鍵技術掌握在國際呼吸器大廠美敦力(Medtronic)手中,各國多只能生產主要零件。而因全球疫情嚴峻,美敦力決定無償釋出其PB 560機型呼吸器基礎設計,這是有條件開放授權的著名案例。

陳世傑指出,美敦力針對呼吸器設計內容(Design Materials),開放提供非專屬、免授權金、全球授權,軟體授權:可任意重製、改作生產或銷售呼吸器所需之軟體。開放授權期間至WHO宣布疫情結束或最晚至2024年10月1日,取得授權而設計製造呼吸器者,應自行確保符合各該國家法規,所有基於此開放授權設計之產品均需標明專供因應COVID-19使用,例如提供授權資訊連結、保留所有相關著作、專利、商標等權利資訊,美敦力不可撤回符合授權條件者所取得權利。

圖三、對抗疫情,Medtronic為分享其商用便攜式呼吸機PB560的規格和設計文件。 (圖片來源:Medtronic)





