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從歐美五大授權趨勢看疫情帶來的智財共創策略

聯合新聞網 / 北美智權報
圖一、資策會科技法律研究所組長陳世傑分享後疫情時代的創新研發成果授權模式。 （吳碧娥／攝影）
圖一、資策會科技法律研究所組長陳世傑分享後疫情時代的創新研發成果授權模式。 （吳碧娥／攝影）

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

新冠肺炎疫情全球肆虐，為了加速疫苗開發進度，美國法律界與生醫界提出智慧財產權開放授權條款範本，於授權期間內提供非專屬、無償授權，任何團體或個人都能用於對抗COVID-19疫情。美國呼吸器大廠美敦力（Medtronic），也宣布在疫情期間無償釋出呼吸器基礎設計。智財從傳統的排他性權利到「開放共享」，是疫情為全球研發活動帶來的共創契機。

美歐學研機構授權五大趨勢

聯合國貿易暨發展會議秘書長Mukhisa Kituyi曾經公開呼籲，在COVID-19疫情影響下，特別是對於開發中國家，「協作」（collaboration）將是未來推動全球科學發展的動力。資策會科技法律研究所組長陳世傑指出，在這次COVID-19疫情中，以美國、歐盟為首的學研機構，催生了各種創新的授權模式，透過研發成果共享和有條件的授權，共同協力來對抗疫情難關。

圖二、歐美學研機構的授權趨勢 （圖片來源：2020/10/23「借疫使力︰後疫情時代的數位轉型法制策略」研討會，陳世傑簡報）
圖二、歐美學研機構的授權趨勢 （圖片來源：2020/10/23「借疫使力︰後疫情時代的數位轉型法制策略」研討會，陳世傑簡報）

一、Open COVID Pledge

美國法律界與生醫界專家學者提出智慧財產權開放授權條款範本，供有心貢獻其智慧財產權投入COVID-19防疫或相關技術研發者，援用與加盟Open COVID Pledge。授權標的包括專利與著作權，授權期間從2019年12月1日起至WHO宣布COVID-19疫情結束後一年止；除授權人另行延長外，最晚不超過2023年1月1日，授權承諾以終結COVID-19疫情為目標，於授權期間內提供非專屬、無償、全球的授權，讓任何團體或個人都能用於對抗COVID-19疫情。

二、AUTM授權指引

AUTM授權指引起源於2007年AUTM「大學技轉的九大要點 」（9 Points to Consider in Licensing University Technology），是一種加快技轉速度並追求創新的作法。在這次疫情中，為鼓勵智慧財產權人踴躍採納COVID-19授權指引，並技轉給應對疫情的研究者，在WHO所定義的疫情大流行期間內，針對用於COVID-19預防、診斷及治療的智慧財產權，透過非專屬、無償的方式進行授權。而為了兼顧商業與學術需要，仍可視情況轉換為一般商業授權條款，確保授權人有公開發表其智慧財產權、運用該智慧財產權於教學與研究上的自由。

三、COVID-19防疫技術近用框架

美國史丹佛、哈佛、麻省理工學院三所學校，於2020年4月7日共同發布「新冠肺炎防疫技術近用框架」（COVID-19 Technology Access Framework），以三項主要承諾邀集各校加入。首先，將技術以非專屬授權方式，免費將其智慧財產權授權給防止、診斷、治療新冠肺炎之用。校方不會要求支付權利金，僅要求被授權方將研究成果擴散與推廣、定價合理讓需要者可以輕易取得。其次，將竭盡所能地聯繫所有智慧財產權的利害關係人，俾利技術近用，共同防疫。第三，將防疫技術移轉優先處理，簡化行政程序。至今已有康乃爾、耶魯、西北大學等19間大學加入COVID-19防疫技術近用框架。

四、COVID-19開放研究資料集（CORD-19）

由微軟共同創辦人保羅·艾倫（Paul Allen）出資成立的艾倫人工智慧研究所AI2（Allen Institute for Artificial Intelligence），提出了COVID-19開放研究資料集，結合白宮科學與技術辦公室、陳與祖克伯計畫（Chan Zuckerberg Initiative）、喬治城大學安全與新興技術中心、微軟、國家衛生研究院下屬國家醫學圖書館等合作，蒐集超過28萬篇文獻，並開放機器可讀形式（machine-readable）文獻，運用人工智慧開發文獻與資料探勘。

COVID-19開放研究資料集採用與Open COVID Pledge相容的資料集授權條款（Dataset license），凡取用、下載或以任何形式使用開放資料集中任何期刊、文章、詮釋資料、摘要、全文或其他任何CORD-19資料集所提供的內容，即代表已認知並同意此資料集授權條款。COVID-19開放研究資料集提供全球、永久、非專屬、不可轉移的授權，確保所提供的資料為原始提供者所提供的內容，但不對這些資料負保證責任；使用者對資料集當中所包含屬於提供者的著作權、專利權或商標權，仍應遵守相關智財權限制。

五、歐盟COVID-19開放資料庫

歐盟在歐盟執委會建立的數位協作平台Joinup上，發起COVID-19疫情數位對策專案，在歐盟開放資料平台（EU Open Data Portal）上規劃COVID-19疫情為主題的相關資料列表專區，包含COVID-19高風險感染區機場位置資訊、歐洲藥品管理局（European Medicines Agency）有關COVID-19疫情的新聞與媒體訊息，彙整開放資料庫、開源軟體、網站、平台等有用工具及資訊。歐盟官方機構網站與資料平台網站對於來自歐盟官方機構的內容，均採用CC BY 4.0授權條款（但不包含來自第三方的內容）；網站上的詮釋資料則適用CC0公眾領域貢獻宣告。

因應疫情開啟有條件之開放授權模式

在這次COVID-19疫情中，各國對於呼吸器需求迫切，但呼吸器關鍵技術掌握在國際呼吸器大廠美敦力（Medtronic）手中，各國多只能生產主要零件。而因全球疫情嚴峻，美敦力決定無償釋出其PB 560機型呼吸器基礎設計，這是有條件開放授權的著名案例。

陳世傑指出，美敦力針對呼吸器設計內容（Design Materials），開放提供非專屬、免授權金、全球授權，軟體授權：可任意重製、改作生產或銷售呼吸器所需之軟體。開放授權期間至WHO宣布疫情結束或最晚至2024年10月1日，取得授權而設計製造呼吸器者，應自行確保符合各該國家法規，所有基於此開放授權設計之產品均需標明專供因應COVID-19使用，例如提供授權資訊連結、保留所有相關著作、專利、商標等權利資訊，美敦力不可撤回符合授權條件者所取得權利。

圖三、對抗疫情，Medtronic為分享其商用便攜式呼吸機PB560的規格和設計文件。 （圖片來源：Medtronic）
圖三、對抗疫情，Medtronic為分享其商用便攜式呼吸機PB560的規格和設計文件。 （圖片來源：Medtronic）


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