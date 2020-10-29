造福研發型新創，TIPO「積極型專利審查」試行方案明年上路

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

創業家只要一提到專利佈局，第一印象往往就是貴、難、而且看不出成果，直到發生侵權爭議了，才曉得智財權的重要性。因此，對於資源有限的新創企業，經濟部智慧財產局（TIPO）特別設計了「新創產業積極型專利審查試行作業方案」，讓新創企業能夠第一次申請專利就上手。

對於新創企業來說，專利布局可說是創業路上最難克服的痛點。一方面，專利權不但可以保護得之不易的研發成果，更是贏得客戶或投資人信心的最佳保證；但另一方面，專利光是在申請就得付出大筆費用，還得再考慮與既有技術之間的差距、將來能否有效實施等問題。也因此，儘管每個創業者都曉得專利佈局的重要性，但在創業初始就有完整布局的新創企業，其實少之又少。

為了解決這個新創企業的痛點，經濟部智慧財產局（TIPO）從明年（110）1月1日開始，將親自跳出來，藉由「積極型專利審查」的新制度，讓新創企業能夠踏出成功專利佈局的第一步。

本、外國籍新創企業皆能適用

這個新制度瞄準的，是創業未滿五年的新創公司；換言之，如果設立年限已經超過五年，即使公司資本額、員工人數等都還維持在新創的規模，也不是這套制度的受益對象。不過，除了設立年限之外，TIPO並未設有其他限制，例如就算是外國籍企業，只要能提出證明，一樣能夠向TIPO申請積極型專利審查。必須注意的是，這項新制度只適用「公司」申請人，如果是以個人的名義提出申請，一樣不能適用。

那麼，針對這些新創企業，TIPO的積極型專利審查會提供哪些服務呢？根據已公開的作業方案內容，當新創企業提出發明專利的積極型專利審查申請後，TIPO會在收到申請後的一個月內，向申請人提供書面的面詢資料，載明審查人員的前案檢索報告以及不予專利之事由；在申請人收到面詢資料之後的一個月內，TIPO會主動舉辦積極型面詢，與申請人直接面對面溝通，直接告知建議的修正方式。之後，若申請人在指定期間內完成修正或申復，TIPO最快將在一個月內發出審查結果通知。

圖1：TIPO積極型專利審查作業流程

與既有的專利申請審查程序比起來，積極型專利審查至少具備了成本低、速度快兩項基本優勢。TIPO指出，由於新創企業的資金較為拮据，所以申請此方案者，一律無須繳納申請費，而且積極型面詢也是TIPO依職權主動辦理，申請人也不須繳交面詢申請費用。在時間上，只要新創企業在被通知進行實體審查時提出申請，就可以預期在兩個月內完成面詢；倘若之後的申復、修正一切順利，只要再等一個月就能收到核准審定，比起現行至少一、二年的審查期間快速許多。

除了成本低、速度快，還能獲得審查員專業建議

不過，這項制度最有價值之處，應該還是審查人員主動提供的專業意見。在一般情形，專利審查就是申請人與審查人員之間的拔河，先由審查人員指出種種問題，再由申請人想辦法一一克服；換句話說，審查人員不需要教導申請人如何進行布局，最後申請人能拿到多大的權利範圍，端看自己和代理人的功力。

但在積極型專利審查中，雙方不再是站在對立面：審查人員先是會提供關於新穎性、進步性的前案檢索報告以及不予專利事由的簡述，而在後續的積極型面詢中，又會更進一步地建議申請人修正方向，等於只要完成這兩個階段，申請人就能對於相關技術領域的既有布局狀況有通盤了解，進行面詢更可以藉由與審查人員的討論建議，摸索日後的研發與專利策略。而且，就算完成積極型面詢之後，申請人未能在指定期間內申復、修正，也只是重回一般審查程序，原申請案仍然繼續進行；即使申請人最後選擇撤回，還是能以營業秘密方式保護發明內容，布局的選項相當有彈性。

不過，這項方案明年上路後只是「試行」的性質，所以只為期半年，而且初步只試辦30件申請，如果之後繼續實施，方案的內容也可能再調整。但無論如何，這項措施對廣大的研發型新創公司，尤其是對於專利佈局有強烈需求但又一知半解的新創企業來來說，絕對是不能錯過的好消息。





【詳細內容請見《北美智權報》271期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】