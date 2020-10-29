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初探全球穩定幣的監管邏輯

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片資料：創作者： QuoteInspector.com 、提供者： QuoteInspector.com、版權： © 2018 QuoteInspector.com）
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【吳尊傑╱北美智權報　專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

2020年10月13日，總部位於瑞士巴塞爾的金融穩定委員會（Financial Stability Board，FSB）發布了一份對「全球穩定幣」規則進行有效監理的安排（Regulation, Supervision and Oversight of “Global Stablecoin”Arrangements）的最終報告和高級別建議（下稱：「相關安排」）。本文有鑑於在當下全球化時代，資金跨國移動的情況相當普遍，其中尤以各國競相開始數位貨幣發行之調查和研究工作，因此在可預見的未來，一種新型態的跨國貨幣勢將出現在人們面前，基此，通過對「相關安排」的初步瞭解，期使吾人能近觀國際上規範數位貨幣之基本邏輯。

「全球穩定幣」（Stablecoins）的特徵及其穩定機制

「穩定幣」通常係指基於維持穩定價值的加密資產（crypto-asset）而言；相對於指定資產（specific assets）或資產池（pool of assets）或一籃子資產（basket of assets）；目前穩定幣的設計反映了兩種被廣泛使用的機制：(1)資產連接型（asset-linked stablecoin）；(2)演算法（Algorithm-based stablecoins）型或者是（3）混合前兩種機制的型態；前者是指通過與資產掛鉤的穩定幣，目的在於將有爭議的穩定幣與實物或金融資產（包括加密資產）相鏈結以穩定其價值；至於後者，則係基於演算法，即透過供給反應實質需求的協議（protocols）來穩定其價值。

表1. 針對全球穩定幣的功能和活動所進行相關安排 （整理製表：吳尊傑）
表1. 針對全球穩定幣的功能和活動所進行相關安排 （整理製表：吳尊傑）

全球穩定幣的跨域挑戰（Cross-border challenges）

全球穩定幣相關安排（GSC arrangements）以及在安排中提供各種功能和活動的實體如何輕鬆地跨界運作以及對其活動進行重組或重新配置，挑戰了管轄層面的監管和執法有效性的問題。在一個司法管轄區發行線上穩定幣可能易於在另一司法管轄區發行。與穩定幣安排中使用的技術和基礎架構相關的運營和網絡安全風險可能會影響穩定幣在多個管轄區的運營。因此，基於穩定幣相關安排來開展活動的所有司法管轄區的監理機構，都應該關注支撐運營和基礎設施的治理安排。

全球穩定幣固有的風險

如果全球穩定幣被廣泛用作通用的價值存儲和作為支付手段，則即使其價值出現適度變化，也可能會導致使用者財富的重大波動。

此外，如果廣泛用於支付，安排中的任何運營中斷都可能對經濟活動和金融系統運作造成重大影響。如果使用者依靠穩定幣進行定期支付，則重大的運營中斷可能會迅速影響實體經濟活動，例如通過阻止匯款或其他支付等情事。

至於金融機構的曝險（risk exposure）方面，則可能會增加規模並改變其性質，尤其是如果金融機構在穩定幣安排中扮演多個角色，例如：作為經銷商（resellers）、錢包提供商（wallet providers）、經理（managers）或儲備資產的保管人或受託人（custodians／trustees）等，多重角色將有導致道德風險的問題。

最後，大規模使用全球穩定幣可能會放大信用效應（confidence effects）。對信任效應的更高敏感度也可能反映了將穩定幣用作價值存儲或支付方法的程度。

上述這些渠道也可能會相互作用。例如，付款中斷可能會導致信心進一步下跌，進而可能導致其被進一步贖回和價格的崩盤，從而加劇財富效應（指由於貨幣政策實施引起的貨幣存量的增加或減少對社會公眾手持財富的影響效果；見智庫百科）。

全球穩定幣固有的監管漏洞

第一類漏洞涉及穩定幣安排中的傳統金融風險，如市場、流動性和信貸風險。在這方面，最重要的是其儲備資產的選擇和管理，特別是可以或接近現行市場價格清算資產的程度。

第二類漏洞涉及穩定幣安排基礎架構的治理、運營和設計中潛在的脆弱性，包括其分類帳以及驗證使用者所有權和穩定幣轉移方式。

第三類漏洞與使用者用來存儲私鑰（private keys）和兌換幣（exchange coins）的應用程式和構件有關。例如，由於存在錢包或交易所的操作事件（operational incident），此類漏洞可能會變得很明確。受影響使用者的範圍可能取決於關聯提供商的市場份額，以及其為不同司法管轄區的使用者提供服務的程度。


【詳細內容請見《北美智權報》271期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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