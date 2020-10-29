旗艦新機怎麼選：iPhone12頂配、三星Ultra和小米10至尊版比一比

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

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千呼萬喚始出來，結果不如不出來。

2020年10月14日淩晨，終於等到了一年一度的科技「春晚」iPhone12發佈會，這一次發佈會方式也與之前有很大的區別，採用線上錄播的方式。至於原因，應該也是眾所周知的。

在本次iPhone手機新品發佈會上，蘋果一口氣發佈了4款機型：iPhone12mini、iPhone12、iPhone12Pro和iPhone12ProMax。與大陸智慧手機廠商「小杯」、「中杯」、「大杯」和「超大杯」的策略頗為相似。

當然，對於這四款手機也是引來了不少網友的調侃：不愧是庫克，刀法精湛，每一刀都切的恰到好處。

很明顯，iPhoneXR降價後，iPhone大賣，之後iPhone11的發佈，更是讓蘋果市值超過2兆美元。蘋果公司估計是越來越嘗到「閹割機」的甜頭，以至於在這次蘋果上了小杯iPhone12的同時還上了超小杯iPhone12mini。

雖然機型數量多，不過對於每款機型還是有些老生長談，基本也都是一些常規的升級。

那麼，此次新發佈的旗艦機iPhone12ProMax，與三星Note20Ultra和小米10至尊紀念版等相比，哪款更出色？

硬體配置：iPhone12ProMax與三星Note20Ultra性能出眾，小米10至尊紀念版變焦能力出色

處理器方面，iPhone12ProMax大搭載自主研發的A14處理器，三星Note20Ultra搭載的是驍龍865+處理器，小米10至尊紀念版搭載的是驍龍865處理器。

另外，這次蘋果發佈會宣佈了英雄聯盟即將上線蘋果商店，並且在發佈會上聲稱在5G模式下基本相當於即時競技，再混亂的團戰也不會有絲毫掉幀現象。

後置拍照方面，iPhone12ProMax和三星Note20Ultra採用的是後置三鏡頭方案，小米10至尊紀念版採用後置四鏡頭設計。

具體像素上，iPhone12ProMax採用的是「1200萬像素廣角+1200萬像素長焦+1200萬像素超廣角」後置三鏡頭，搭配光學雷達。

在夜景方面，iPhone12ProMax夜景模式可以使用廣角以及超廣角鏡頭，光學雷達加持下，夜間模式可以用來拍人像。而廣角「進光量」增加27%，照片細節更加豐富。另外65毫米長焦鏡頭支持5倍光學變焦。值得一提的是iPhone是首個可以拍「杜比視界」（Dolby Vision）的手機。

三星Note20Ultra採用的是「108MP像素主鏡頭+1200萬像素超廣角+1200萬像素潛望式長焦」後置三鏡頭。手機支持錄製8k視頻，長焦支持5倍光學變焦，30倍以及50倍超高分辨率變焦，同時可以120幀拍攝流暢動作。

小米10至尊紀念版採用的是「定制4800萬像素主鏡頭+4800萬像素潛望式長焦+2000萬像素超廣角+1200萬像素人像鏡頭」後置四鏡頭搭配。相機不僅支持8K視頻錄像，還支持廣角，長焦雙8K錄製。長焦支持10倍光學變焦，最高支持120倍數字變焦。長焦支持OIS光學防抖以及EIS數字防抖。廣角鏡頭支持128度廣角視野拍攝。畫質方面，小米採用雙原生ISO Fusion動態技術，針對高光，高亮進行ISO增益，使高亮部分不過曝，暗部保留細節。

前置拍照方面，iPhone12ProMax、三星Note20Ultra和小米10至尊紀念版都採用前置單鏡頭。

其中，iPhone12ProMax採用前置1200萬相機，三星Note20Ultra採用前置4000萬相機，小米10至尊紀念版採用前置2000萬相機，其中三星前置相機更出色。

外觀設計：iPhone推出磁吸快充方案，小米10與三星Note20Ultra採用曲面螢幕設計

對於高端旗艦機的設計，當前除了iPhone依然堅持瀏海瀏海以及直螢幕外，其它廠商已經開始曲面加打孔的設計。

不過，螢幕設計的最終目的還是為了觀看舒適度，值得一提的是，iPhone這次完全放棄了lcd螢幕，全系採用像素密度更高以及色彩更鮮豔的oled螢幕，iPhone12在正面完全失去與Pro版旗艦機的區分度。

iPhone12ProMax正面採用的是一塊6.7英寸oled瀏海螢幕，螢幕尺寸雖然增大，但是機身體積並沒有增加太大。像素密度為458ppi，對比度為200萬：1，刷新率依然是60Hz。

值得一提的是，螢幕加入納米超瓷晶面板，堅固程度比上一代提升4倍。不過蘋果只是宣稱不摔碎的概率是上一代4倍，言外之意還是有可能摔碎，所以還是需要佩戴保護殼。

而邊框方面蘋果算是為了致敬賈伯斯，不僅推出了小尺寸iPhone，還將邊框改成了與當前ipad相同的扁平設計。正面的黑邊觀感更小。背面與上代設計無區別，依然採用浴霸三鏡頭模組。另外蘋果推出磁吸充電配件，可以自動找到合適磁吸位置，充電更方便。

小米10至尊紀念版正面採用的是一塊6.67英寸打孔曲面螢幕，螢幕支持120Hz刷新率，240Hz觸控采樣率。同時螢幕支持MEMC動態補償。螢幕最高亮度為1120nit。電源鍵音量鍵放在手機右側。背面通過打磨，達到與鏡面相同的效果。

小米10至尊紀念版背面相機四顆鏡頭像頭採用縱向排列，每一顆鏡頭的孔徑都非常大，鏡頭像頭右側放置著一顆補光燈。補光燈旁邊有兩顆傳感器。logo放在左下角，整體背面非常乾淨和一體化。

三星Note20Ultra正面採用的是一塊6.9英寸直角打孔OLED曲面螢幕。螢幕分辨率為3200*1440。支持120Hz刷新率。其中OLED螢幕首次採用LTPO材質，可以動態調節幀率，靜止狀態下幀率可以降為一幀。這樣即使使用高刷新率也可以大幅延長續航時間。四角與note10相同為直角。

三星Note20Ultra手機獨有的s pen放在了手機左下角。S pen的配色與手機配色相同。手機共黑白金三種，其中黑白後蓋採用光面玻璃，金色採用磨砂玻璃，金屬質感更強。





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