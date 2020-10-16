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新版《東協商標實質審查共通準則》出爐

聯合新聞網 / 北美智權報
（照片來源：EUIPO）
（照片來源：EUIPO）

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

新版《東協商標實質審查共通準則》(下稱《通則》) (Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, Second Edition) 已於2020年4月28日出爐，並已於東協智財權入口網站 (ASEAN Intellectual Property Portal) 公佈。此《通則》為英文版本，其出版目的為展現東協智慧財產局為商標審查繼續提高透明度和提高可預測性而努力的成果，同時也希望提供東協智財局審查人員參考。

（圖片來源：asean.org）
（圖片來源：asean.org）

新版東協商標實質審查共通準則針對上一個版本（2017年11月公佈）作出了修訂，以納入反映商標註冊標準中最佳實務的相關新標準，包括東協各智慧財產局在融合其實務的同時，亦融合了每個東協成員國最新的法律及規範。

新版的《通則》強調朝接受非傳統類型商標的方向邁進。在過去，《通則》僅引用了「視覺上可感知」的標記，然而，新版本則包含了所有「可感知」的標記，包括聲音標記、氣味標記、味道標記和觸覺標記。這一變化反映了商標格局的變化，而東協成員國也做了必要的調整以因應此一議題。

此外，新版《通則》也探討了一些特殊的議題，特別是將新標準和解釋性範例納入準則當中，包括與以下幾項相關的議題：（1）包含對純粹描述性／非區別性字句的圖形商標進行絕對事由審查，因為圖形元素具有足夠的獨特性、（2）對以黑白註冊的商標應給予的保護範圍、（3）商標的非區別性／弱性成分對檢查混淆可能性的影響。

《通則》由來

此《東協商標實質審查共通準則》是在歐盟—東協智慧財產權保護項目（ECAP III）的背景下制定的。此項目於2009年獲得歐盟和東協的認同通過，以支持東協經濟共同體藍圖的實施執行；此項目旨在支持《 2011-2015年東協智慧財產權行動計劃》中確定的戰略性目標。

ECAP III項目第二個階段的目標是讓東協成員國進一步融入全球經濟和世界貿易體系，以期進一步促進該地區的經濟成長和減少貧困狀況。該項目的具體目標是在符合國際智慧財產權標準、最佳做法，以及《2011-2015年東協智慧財產權行動計劃》的情況下、加強東協區域一體化，及進一步讓在東協地區建立、保護、管理和實施智慧財產權的制度升級與和諧。

歐盟智慧財產局（EUIPO）於2013年至2015年期間，受委託實施了ECAP III的第二階段。

起草《通則》的時候，考慮到了東協成員國的法律、規範、與商標申請進行實質審查時有關的司法和行政決定，以及東協智慧財產局一向遵循的做法。此外，還參考了一些智財局目前用於審查商標申請的內部準則和手冊。《通則》同時把一些國際標準及最佳實務納入考量，尤其是2014年歐洲共同體內部商標市場各局協調會審查指南（European Community Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market on Community Trade Marks – 2014；簡稱《 EUIPO指南》）。

《通則》旨在補充上述內部指南和手冊，並接近及融合ASEAN智慧財產局採用的商標審查標準和準則。《通則》還可以作為商標審查員的實務培訓工具，以及專業顧問和企業智慧財產代理人的參考文件。

促成《通則》的背景

東協十國 (印尼、越南、寮國、汶萊、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞) 在中長期建立更緊密整合的市場的背景下，已做出了許多區域性承諾，包括在特定領域的特定項目和活動，當中也包括智慧財產權。

實施《東協商標實質審查共通準則》的項目在一定程度上面臨以下挑戰：各個國家之間存在差異，尤其是在經濟和人口規模、文化和語言以及經濟發展方面（柬埔寨，寮國和緬甸是低度發展國家）。這些國家的歷史在很大程度上決定了它們的法律傳統，也決定了包括商標制度在內的智慧財產權立法的結構和內容。

《通則》之修訂

《通則》在歐盟為東協地區開發的「Arise Plus –智慧財產權」項目（以下簡稱「Arise + IPR」）的框架下，於2018年開始修訂，並於2019年結束。

Arise + IPR是由EUIPO設計的受益人驅動項目，旨在支持東協貿易發展和東協成員國的一體化。Arise + IPR目標是以符合國際最佳實務和標準來改善及升級東協國家的智慧財產權制度。

項目顧問考量了東協智慧財產權法律和規範的最新發展，以及主要從東協智慧財產局和歐盟智慧財產局獲得的建議、範例和意見後，為《通則》作出了修正。

東協成員國於2019年5月對草案進行了審核，並於2019年8月交付了最終修訂版的《通則》。


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