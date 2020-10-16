台灣製造業數位轉型調查：電子業最積極、金屬和紡織業最保守

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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2020年全球受新冠肺炎疫情與美中貿易局勢影響，徹底顛覆企業過往經營思維，也讓企業開始思索如何運用新興科技面對前所未見的經營課題，並化解危機為轉機甚至為商機。隨著雲端運算、巨量資料、物聯網、人工智慧或5G等科技快速進展，數位轉型也來到前所未有的轉捩點。

資策會產業情報所MIC研究總監謝佩芬指出，MIC針對台灣電子業、金屬業、食品業、紡織業等製造業進行數位轉型問卷調查發現，多數產業最早進行數位化的優先理由為「方便營運管理」，食品業與紡織業亦有共同理由為掌握進銷存；而電子業與金屬業投入數位化則是相對重視減少人力、時間。

圖二、製造業投入數位化之理由 （資料來源: 資策會MIC，2020年10月）

整體而言，多數企業投入的數位化業務依序為「財務」、「業務銷售」，以及「生產製造」，由於這幾項業務性質重複性高、偏向流程作業，且投入數位化效益較為明顯，因此被列為數位化的優先項目。

圖三、製造業依序投入的數位化業務 （資料來源: 資策會MIC，2020年10月）

金屬與紡織產業數位轉型最保守

根據調查結果，製造業數位轉型仍有大幅進步空間，資訊部門主要工作還是停留在日常維運，製造業資訊部門協助企業的數位化業務以「流程」改善最多（34.8％）。整體製造業約有六成企業尚未規劃數位轉型，其中又以金屬業與紡織業在數位轉型相關規劃抱持較為保守的立場，尚未規劃的家數皆高達該產業的七成。

圖四、製造業數位轉型現況 （資料來源: 資策會MIC，2020年10月）

台灣數位轉型以內部營運為改善重點

謝佩芬指出，各產業將企業內部營運作為首要數位轉型目標，顧客關係經營則是其次；反倒是在商業模型造的部分，則是紡織業與食品業較其它產業積極；提高營運效率是企業布局數位轉型主因，期許營運效率獲得提升佔有35%；其次是為了增加營收跟淨利、企業欲減少人力，兩項原因總計也占了整體的三成。

為了因應數位轉型，企業有可能面臨組織調整，通常企業都會傾向透過小幅改變追求最大效益，組織若是採取設立新部門的途徑，通常都是公司欲發展全新業務而成立。但現實情況下，多數企業還是會以既有人員為基礎，再對外延攬適當人才，藉此達到改善內部營運效率的目標。

圖五、製造業因應數位轉型進行組織調整 （資料來源: 資策會MIC，2020年10月）

改善流程的智慧工廠與數位檢測較受重視

數位化轉型的策略包括智慧工廠、工安支援、製造服務化、數位檢測、AR／VR／MR現場支援。在製造業各產業中，只有電子業有超過半數業者思考採用五項數位策略。不論何種製造業，皆有志一同對「智慧工廠」和「數位檢測」採用意願較高，並且優先考量採用資安與巨量資料。

圖六、製造業數位化策略採用意願 （資料來源: 資策會MIC，2020年10月）

資策會產業情報所MIC產業分析師龔存宇指出，電子業的運算力與運算量逐年提升，2020年平均每座智慧工廠日流量達到1PB、平均每項雲端影音串流日流量750PB；再加上疫情推動了電子業的雲端市場需求，現在正是電子業進行數位轉型的轉捩點，供給端與需求端因疫情而逐漸成熟，重視數位轉型成為電子業共識，並從遠距上班初步嘗試數位轉型。





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