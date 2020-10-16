由汽車零組件事件衍生之公共政策之思考：如何做到均衡？

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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9月26日，台灣商標協會以「由汽車零組件事件衍生之公共政策之思考」為題，舉行了研討會。這一年以來德商戴姆勒Daimler AG (賓士汽車)訴台灣車燈廠帝寶公司一案的一審判決引起廣泛討論，原廠及副廠的支持者都大有人在，但商標協會理事長賴文平表示，研討會主辦方並沒有特定的立場，而研討會主要目的是就此具有高度爭議議題，提供各界討論及反思，尤其在不涉及特定立場的原則下，讓正反意見能充分表達，一起來關心公共政策議題。

事件背景

在2014年法蘭克福車展上，德商戴姆勒（Daimler AG）發現台灣公司帝寶工業所提供的車頭燈產品目錄中的產品，有侵害戴姆勒車燈專利之嫌，於是於2017年跨海來台向智財法院提起專利訴訟；當中爭議產品為賓士E系列W212車型頭燈。根據智財法院106年民專訴字第34號判決書指出，賓士主張帝寶的頭燈侵犯了2009年戴姆勒在台申請的設計專利，向帝寶求償新台幣 6000萬元並銷毀模具。智財法院於民國 108 年 08 月 16 日作出一審判決，判決戴姆勒勝訴，帝寶除應賠償戴姆勒新台幣3000萬元，尚且不得再製造、銷售特定型號之汽車頭燈；全案仍在二審上訴中。

隨後，2020年9月7日中國時報報導「汽車零組件侵權判決事件」引起國人高度關注，事實上，早在2020年5月17日工商時報便曾以「智財法院判決下獨立汽車零件製造商的命運」為題，於社論中就此一審判決加以評論；同年5月29日，本案承審法院於以「司法裁判與產業政策發展」一文予以回應。從不同之報導中可見，此議題已從單純的專利侵權延伸至公共政策之思考，涉及專利法與公平交易法（反壟斷）間的交錯，以及專利權人與消費者間之利益如何平衡之公共政策議題。

是次研討會共分兩大主題，分別為主題一：介紹「本國及國際間對複合產品之零件的維修免責立法探討」，以及主題二：邀請學界專家對「專利法及反壟斷之交錯與衡平」提出看法與建議；主辦單位希望能對此議題之公共政策的訂定有所助益。

由於本案尚在二審上訴階段，所以本刊不會就任何侵權相關議題作出探討或分析，只會就智慧財產權保護及公共政策與產業發展之考量著墨。總結下來，先撇開副廠的經營與利潤問題不說，如果單以專利權人及消費者利益如何取得平衡點著眼，主要牽扯到的公共政策包括維修免責條款及公平交易法。

商標協會理事長賴文平(左)、北美智權設計專利組組長王竑（右）；攝影：李淑蓮

維修免責條款是否一體適用？如何取得平衡？

專利法121條：「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。」北美智權設計專利組組長王竑指出，「必然匹配」：Must fit (結構匹配)及Must match（視覺匹配）」是設計專利於售後維修時會遇到兩個重要的概念。Must fit常見於維修件的嵌合結構，是零件在接合時物理結構上的必然匹配，我國Must fit的部分一般情況是不予申請設計專利的，因造形僅取決於純功能性考量，物品必須連結或裝配於另一物品始能實現各自之功能而達成用途，係屬我國專利法124條法定不予之純功能設計，不予設計專利。

然而，Must Match重點在於完成產品的視覺一體性(視覺同步性visual synchronicity)，重點在於外觀與周遭其他配件的視覺匹配，申請上符合我國設計專利的保護定義。且多數零件在國際工業設計分類號(LOC)中可列屬為獨立產品進行個別申請，因任何產品外觀上要做到匹配 (Must Match) 就必落入設計專利權利範圍。現下消費者維修時，心理上會尋求外觀的完整與和諧，因此若沒有事前做好迴避或授權請求，維修零件很容易落入設計專利的權力範圍，由此可見設計專利於售後維修市場具有決定性之影響力。

維修免責條款係針對設計專利於汽車產業Must Match情況的權利排除，用以降低消費者於售後維修時的成本。

目前許多國家皆有對此條款的提案與辯論，然確定納入維修免責條款的國家仍屬少數。王竑表示我國若有此條款的討論，建議將以下狀況亦納入考量：

維修免責是對專利權的限制，是否考慮原廠能在何種情況亦取得對價關係？ 免責條款會影響原廠利益，原廠利益的減損是否可能以其他形式轉嫁消費者？免責條款最後的得利者會是原廠、消費者、保險業者、還是副廠？ 若考慮免責條款，是否應同時考量每個維修零件的實際應用狀況（如英國法院判斷輪框、後照鏡、座椅不屬維修免責的產品），而非一視同仁的限制設計專利權行使？ 此類問題應交由立法，或是交由市場自由競爭機制？





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