聽新聞
test
0:00 / 0:00

由汽車零組件事件衍生之公共政策之思考：如何做到均衡？

聯合新聞網 / 北美智權報
《由汽車零組件事件衍生之公共政策之思考》研討會與會貴賓合照；攝影：李淑蓮
《由汽車零組件事件衍生之公共政策之思考》研討會與會貴賓合照；攝影：李淑蓮

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

9月26日，台灣商標協會以「由汽車零組件事件衍生之公共政策之思考」為題，舉行了研討會。這一年以來德商戴姆勒Daimler AG (賓士汽車)訴台灣車燈廠帝寶公司一案的一審判決引起廣泛討論，原廠及副廠的支持者都大有人在，但商標協會理事長賴文平表示，研討會主辦方並沒有特定的立場，而研討會主要目的是就此具有高度爭議議題，提供各界討論及反思，尤其在不涉及特定立場的原則下，讓正反意見能充分表達，一起來關心公共政策議題。

事件背景

在2014年法蘭克福車展上，德商戴姆勒（Daimler AG）發現台灣公司帝寶工業所提供的車頭燈產品目錄中的產品，有侵害戴姆勒車燈專利之嫌，於是於2017年跨海來台向智財法院提起專利訴訟；當中爭議產品為賓士E系列W212車型頭燈。根據智財法院106年民專訴字第34號判決書指出，賓士主張帝寶的頭燈侵犯了2009年戴姆勒在台申請的設計專利，向帝寶求償新台幣 6000萬元並銷毀模具。智財法院於民國 108 年 08 月 16 日作出一審判決，判決戴姆勒勝訴，帝寶除應賠償戴姆勒新台幣3000萬元，尚且不得再製造、銷售特定型號之汽車頭燈；全案仍在二審上訴中。

隨後，2020年9月7日中國時報報導「汽車零組件侵權判決事件」引起國人高度關注，事實上，早在2020年5月17日工商時報便曾以「智財法院判決下獨立汽車零件製造商的命運」為題，於社論中就此一審判決加以評論；同年5月29日，本案承審法院於以「司法裁判與產業政策發展」一文予以回應。從不同之報導中可見，此議題已從單純的專利侵權延伸至公共政策之思考，涉及專利法與公平交易法（反壟斷）間的交錯，以及專利權人與消費者間之利益如何平衡之公共政策議題。

是次研討會共分兩大主題，分別為主題一：介紹「本國及國際間對複合產品之零件的維修免責立法探討」，以及主題二：邀請學界專家對「專利法及反壟斷之交錯與衡平」提出看法與建議；主辦單位希望能對此議題之公共政策的訂定有所助益。

由於本案尚在二審上訴階段，所以本刊不會就任何侵權相關議題作出探討或分析，只會就智慧財產權保護及公共政策與產業發展之考量著墨。總結下來，先撇開副廠的經營與利潤問題不說，如果單以專利權人及消費者利益如何取得平衡點著眼，主要牽扯到的公共政策包括維修免責條款及公平交易法。

商標協會理事長賴文平(左)、北美智權設計專利組組長王竑（右）；攝影：李淑蓮
商標協會理事長賴文平(左)、北美智權設計專利組組長王竑（右）；攝影：李淑蓮

維修免責條款是否一體適用？如何取得平衡？

專利法121條：「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。」北美智權設計專利組組長王竑指出，「必然匹配」：Must fit (結構匹配)及Must match（視覺匹配）」是設計專利於售後維修時會遇到兩個重要的概念。Must fit常見於維修件的嵌合結構，是零件在接合時物理結構上的必然匹配，我國Must fit的部分一般情況是不予申請設計專利的，因造形僅取決於純功能性考量，物品必須連結或裝配於另一物品始能實現各自之功能而達成用途，係屬我國專利法124條法定不予之純功能設計，不予設計專利。

然而，Must Match重點在於完成產品的視覺一體性(視覺同步性visual synchronicity)，重點在於外觀與周遭其他配件的視覺匹配，申請上符合我國設計專利的保護定義。且多數零件在國際工業設計分類號(LOC)中可列屬為獨立產品進行個別申請，因任何產品外觀上要做到匹配 (Must Match) 就必落入設計專利權利範圍。現下消費者維修時，心理上會尋求外觀的完整與和諧，因此若沒有事前做好迴避或授權請求，維修零件很容易落入設計專利的權力範圍，由此可見設計專利於售後維修市場具有決定性之影響力。

維修免責條款係針對設計專利於汽車產業Must Match情況的權利排除，用以降低消費者於售後維修時的成本。

目前許多國家皆有對此條款的提案與辯論，然確定納入維修免責條款的國家仍屬少數。王竑表示我國若有此條款的討論，建議將以下狀況亦納入考量：

  1. 維修免責是對專利權的限制，是否考慮原廠能在何種情況亦取得對價關係？
  2. 免責條款會影響原廠利益，原廠利益的減損是否可能以其他形式轉嫁消費者？免責條款最後的得利者會是原廠、消費者、保險業者、還是副廠？
  3. 若考慮免責條款，是否應同時考量每個維修零件的實際應用狀況（如英國法院判斷輪框、後照鏡、座椅不屬維修免責的產品），而非一視同仁的限制設計專利權行使？
  4. 此類問題應交由立法，或是交由市場自由競爭機制？


【詳細內容請見《北美智權報》270期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

受惠全球供應鏈移動 外商來台投資金額創新高！

經濟部日前舉辦「2020年台灣全球招商論壇」，分享在當今全球經濟變局下，台灣發展契機及跨國企業在台布局。經濟部長王美花表示，2020年在全球投資動能大幅衰退下，外商投資台灣的減幅相對較小，2020年1~8月台灣僑外投資金額約57.17億美元，較108年同期微幅減少，但仍創下歷年8月單月核准金額第3高！

2020年 台灣總人口開始負成長！

9月中時，勞動部因為社會對於勞保年金的改革意見分歧，主動暫緩了年底前提出改革方向的規劃，讓廣大受薪階級鬆了一口氣。問題是，當台灣的人口開始負成長，人口紅利又即將消逝，年金爆發財務危機只是遲早的問題──而且，這可能還不是最嚴重的問題。

此役勝算幾何？特斯拉不滿加徵關稅 起訴美國政府要求退稅

2020年9月23日，據外媒報導，特斯拉將川普政府和美國貿易談判代表羅伯特·萊特希澤訴至美國國際貿易法院（U.S. Court of International Trade），請求法院判定川普政府對該公司從中國進口的部分零部件徵收關稅是不合法的，要求退還已經支付的關稅稅款，並賠償期間利息。

大陸手機性價比之戰：各類新品牌圍堵 誰能打敗小米？

「性價比」號稱是小米的三大鐵律，但是，在各類新品牌的圍追堵截下，誰更具性價比，可能就存疑了。

台灣社會民情並不適合亞洲金融中心

科技島和金融中心，各有其優點和缺點，很多台灣人抱怨高房價，但曾經身為亞洲金融中心的香港，比台灣更低的稅賦，房價可是比台灣還要高出一截，為了吸引大量國際資本前來投資，那樣的社會環境，未必會適合台灣人，走科技和製造業路線的台灣，改走金融中心路線，未必是更好的選擇。

2021年半導體產業前景：多元運算架構正改變產業樣貌

展望2021年，全球半導體產業可望受惠於5G應用落地以及物聯網、人工智慧等高速運算的晶片需求，延續2020年的成長態勢。只不過，當半導體製程的技術門檻愈來愈高、以及硬體趨向多元運算架構發展時，三、五年後的半導體產業面貌，很可能跟今天會大不相同。

由汽車零組件事件衍生之公共政策之思考：如何做到均衡？

9月26日，台灣商標協會以「由汽車零組件事件衍生之公共政策之思考」為題，舉行了研討會。這一年以來德商戴姆勒Daimler AG (賓士汽車)訴台灣車燈廠帝寶公司一案的一審判決引起廣泛討論，原廠及副廠的支持者都大有人在，但商標協會理事長賴文平表示，研討會主辦方並沒有特定的立場，而研討會主要目的是就此具有高度爭議議題，提供各界討論及反思，尤其在不涉及特定立場的原則下，讓正反意見能充分表達，一起來關心公共政策議題。

台灣製造業數位轉型調查：電子業最積極、金屬和紡織業最保守

2020年全球受新冠肺炎疫情與美中貿易局勢影響，徹底顛覆企業過往經營思維，也讓企業開始思索如何運用新興科技面對前所未見的經營課題，並化解危機為轉機甚至為商機。隨著雲端運算、巨量資料、物聯網、人工智慧或5G等科技快速進展，數位轉型也來到前所未有的轉捩點。

新版《東協商標實質審查共通準則》出爐

新版《東協商標實質審查共通準則》(下稱《通則》) (Common Guidelines for the Substantive Examination of Trademarks, Second Edition) 已於2020年4月28日出爐，並已於東協智財權入口網站 (ASEAN Intellectual Property Portal) 公佈。此《通則》為英文版本，其出版目的為展現東協智慧財產局為商標審查繼續提高透明度和提高可預測性而努力的成果，同時也希望提供東協智財局審查人員參考。

從Scrum一案看美國商標訴訟如何取得暫時禁制令：要件分析

繼前篇說明有關Scrum一案之管轄權認定後，本篇接續說明聲請暫時禁制令的四大要件，包括「勝訴可能性」、「無法彌補之傷害」、「權衡兩造受害輕重」以及「公共利益」，其中又以「勝訴可能性」為本案裁決之核心。法院以大半篇幅闡述其如何審視並判斷兩造提供的證據，內容頗具參考價值。

人工智慧領域專利的機遇與挑戰

每年這個時間都是兩岸專利論壇舉行的時候，但在新冠病毒疫情影響下，今年實體的兩岸專利論壇無法實現，因此舉行了首次兩岸線上專利論壇。工業總會智慧財產權委員會執行秘書林富傑指出，是次兩岸線上專利論壇共有1200多人參與，可以成為對岸國家知識產權局以後舉辦兩岸線上專利論壇的一個重要的參考。由於對岸本來是不太傾向於線上論壇的，但因為這次效果彰顯，故可以作為以後兩岸線上互動模式的依據。

從歐盟與美國設計專利圖式揭露之法律規定與實務談到TIPO放寬圖式之揭露要件

2020年7月23日，智慧局（TIPO）舉行公聽會，要修正設計專利實體審查基準之部分篇章。本文中僅討論「放寬說明書及圖式之揭露要件」之部分，其中重點是，若圖式有部分內容未揭露者，原則上即認定為「不主張設計之部分」，無須在於設計說明中敘述省略之理由。

熱門新聞

藝人陶晶瑩：未來有多少選擇 取決於你累積的人生厚度

台灣骨灰級YouTuber蔡阿嘎：當你承認不被喜歡 才有更多能量擁抱喜歡

台大教授葉丙成：人生停滯不前時 最好的解方是找回好奇心

Google台灣前董事總經理簡立峰：就算沒有出過國 在台灣也能做國際的事

心理學作家劉軒：我們的注意力 要留給值得的事物

前任文化部部長鄭麗君：人需要冒險 但冒險是要有準備的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。