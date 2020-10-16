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受惠全球供應鏈移動 外商來台投資金額創新高！

聯合新聞網 / 北美智權報
圖一、經濟部長王美花「2020年台灣全球招商論壇」 （圖片來源：經濟部）
圖一、經濟部長王美花「2020年台灣全球招商論壇」 （圖片來源：經濟部）

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

經濟部日前舉辦「2020年台灣全球招商論壇」，分享在當今全球經濟變局下，台灣發展契機及跨國企業在台布局。經濟部長王美花表示，2020年在全球投資動能大幅衰退下，外商投資台灣的減幅相對較小，2020年1~8月台灣僑外投資金額約57.17億美元，較108年同期微幅減少，但仍創下歷年8月單月核准金額第3高！

經濟部長王美花表示，今年受疫情影響，各國經貿活動大受影響，但台灣成為國際防疫的模範生，許多投資計畫也逐一落實中。2020年在全球投資動能大幅衰退下，台灣外人投資的減幅相對較小，代表台灣仍是外商持續看好的投資潛力股。2020年1~8月台灣僑外投資金額約57.17億美元，較108年同期微幅減少，是因去年同期美光投資新台幣660億元，為歷年8月單月最高，實際上今年仍為歷年8月單月核准金額第3高。

台灣半導體、綠能受外商投資青睞

王美花指出，綠能大廠丹麥沃旭來台投資約247億元（新台幣，下同）、半導體設計盧森堡商達爾科技133億元、記憶體製造商日本鎧俠株式會社82億元，都是本年度金額較大的外商投資案件。此外，台灣半導體產業在全球地位領先，2020年持續吸引許多材料、設備等關鍵外商加碼投資，包括日本化學材料領導廠商三菱化學（Mitsubishi Chemical）在苗栗設立新廠、異丙醇國際大廠徳亞瑪（Tokuyama）繼2019年3月雲林新廠落成後亦續擴增計畫並與台塑合資在高雄設立新廠、日本密封元件廠商華爾卡（VALQUA）南科路竹園區設立新廠、法商亞東工業氣體（Air Liquide）加碼台中、高雄、台南，德商默克（Merck）擴大高雄路竹廠化學氣相沉積材料製造等。

除了半導體產業，台灣也是亞洲綠能發展先鋒，丹麥商沃旭、哥本哈根基礎建設、澳商麥格理、德商允能及日商JERA等離岸風電開發商，在今年持續投資新台幣約607億元。王美花認為，台灣產業聚落完整、人才素質優良、創新能量充沛，加上台灣半導體已為國際品牌大廠的重要夥伴，如NVIDIA的AI晶片、AMD最先進的CPU、Qualcomm及Apple的手機晶片，均來自於台灣半導體產業，在台灣產業與國際高度緊密連結下，讓外商持續看好投資台灣。

王美花強調，國際大廠在數位科技發展上首重夥伴關係價值，如美光選擇以台灣為DRAM卓越製造中心、台中A3廠建廠期程也將如期，未來在台將著重新世代技術的開發；Google今年加碼在雲林購地將設立第3座資料中心，台灣對智慧財產權、資安保護及產業彈性特色，凸顯了台灣可信賴的價值。台灣產業聚落完整、人才素質優異，也是吸引外資來台的原因，全球第4大工業機器人廠商之一的日商安川電機，在中科園區興建技術服務及機器人展示中心；全球最大網路內容廣告平台美商Taboola將在台設立研發中心、美商3M楊梅廠增設高階精密產品生產線等。

跨國企業供應鏈改變，台灣受惠最大

資誠聯合會計事務所所長周建宏參加「2020年台灣全球招商論壇」時表示，美中貿易戰已經進入第三年，而疫情的影響卻是更惡化且更真實，因為改變供應鏈實踐起來很困難且所費不貲，一場疫情改變了整個供應鏈結構，讓企業開始審慎思考供應鏈的生產布局和多元分散，這已經是疫情爆發後的現在進行式。不過，要廠商完全撤出中國市場「不太可能」，至少短期內找不到可以完全取代中國的國家，未來策略將是「中國加一」，重點是哪個國家可取得「加一」的投資機會？亞洲最大獲益者將是台灣、印度和東南亞國家。

今年初，PwC 發布的「全球經濟展望」（PwC Global Economy Watch 2020）曾預估，2020 年將是全球經濟發展走向「慢球化」（slowbalisation）的一年，疫情在全球各地所激起的震盪讓「慢球化」加速走向「逆全球化」，因為意識到過度集中所帶來的危險，讓全球化趨勢出現反轉。

圖二、資誠聯合會計事務所所長周建宏分享跨國企業投資台灣商機。 （吳碧娥／攝影）
圖二、資誠聯合會計事務所所長周建宏分享跨國企業投資台灣商機。 （吳碧娥／攝影）

周建宏指出，跨國企業要移出中國市場並不容易，除了必須提高自動化、減少對人力的依賴，新的生產基地還要具有連結性，能和其他生產基地數位相連；而台灣注重資安且能提供數位化解決方案，特別具有吸引跨國企業的優勢。

圖三、外資投資台灣的原因 （資料來源：InvesTaiwan，資誠提供）
圖三、外資投資台灣的原因 （資料來源：InvesTaiwan，資誠提供）

周建宏認為，在蘋果全球200個供應商中，台灣佔了46個之多，無疑是關鍵零組件的一環，台灣有名列全球的寶貴人才、注重智財保護、優秀的產業聚落、台灣政府對於六大產業領域的支持，還有先進的半導體、5G和AI。未來跨國企業的供應鏈策略強調的是安全和韌性，數位生態系統不只是IT而已，而是與每個產業息息相關，相信外商將能在台灣找到數位解決方案。長遠來看，因為疫情建立起工作模式的改變（遠端協作、自動化）、全球化的反轉、追求產品安全勝過成本考量的消費型態，這些都將成為疫情過後永久性的改變。


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