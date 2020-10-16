從Scrum一案看美國商標訴訟如何取得暫時禁制令：要件分析

【許慈真／北美智權報 專欄作家】

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繼前篇說明有關Scrum一案之管轄權認定後，本篇接續說明聲請暫時禁制令的四大要件，包括「勝訴可能性」、「無法彌補之傷害」、「權衡兩造受害輕重」以及「公共利益」，其中又以「勝訴可能性」為本案裁決之核心。法院以大半篇幅闡述其如何審視並判斷兩造提供的證據，內容頗具參考價值。

Scrum一案當事人背景簡介及案件概述請參照前篇（從Scrum一案看美國商標訴訟如何取得暫時禁制令：背景事實與管轄權認定），兩造爭執之標識則分別如下表所示。

要件一：勝訴可能性

原告已證明其合法擁有前述3項商標並且為先使用者，唯一問題在於，其能否成功證明被告行為構成混淆誤認之虞。本案法院根據以下例示的8項混淆因素（digit of confusion）判斷是否可能產生混淆誤認，惟必須注意的是，並無任何因素具決定性（dispositive），原告也不需要證明大多數因素皆傾向導致混淆誤認之虞。法院最終認定，除最後一項因素之外，其餘因素均將產生混淆誤認之結果（分析如後），再加上被告無法提出有力反證，因而原告之商標侵權主張極可能獲得勝訴。

1. 商標的類型

此項因素主要是討論先使用者標識的強度，強度越高，越容易構成混淆之虞，所受保護範圍也越廣。而影響標識強度的條件有二：一是在 識別性光譜上的位置 ，二是在 市場上的聲望地位 。法院指出，原告商標均獲准註冊，註冊本身便是具先天識別性的表面證據；其次，即使能舉證推翻此一推定，被告同意原告商標至少仍是描述性標識，鑑於原告已證明其商標具後天識別性，縱然僅是描述性，其標識強度也會因此提高。不過，被告也提出兩點反駁：

儘管原告商標已取得「不可對抗」的地位，但此點與混淆之虞判斷並無相關。

第三人廣泛使用與原告商標類似的標識，故其識別性不高且不易造成混淆誤認。

法院分別回應如下：

根據判決先例，「不可對抗」即能顯示標識具有一定強度，且可阻止侵權方以「標識屬於描述性」作為抗辯，被告顯然未注意到相關司法見解。

被告主張另有12家直接競爭業者同時使用與「Scrum Master」以及「Scrum Product Owner」相類似的標識，但實際上存在多少相似標識並非決定性，關鍵仍是「第三人使用有無弱化公眾心中對於原告商標與原告之連結」，被告並未提供相關證據。再者，被告雖另援引兩則判決佐證，但相較於該等判決中的第三人廣泛使用情形（分別為超過4400個及168個相似商標），在本案提及的12家業者恐怕稱不上是「廣為使用」。

2. 標識的相似性

兩造標識若是在外觀、讀音及意義上雷同，以致消費者誤認兩者有所關聯，便足以構成混淆誤認。被告對此並未提出辯駁，畢竟在比對之下極容易看出，兩造標識的不同點僅在於「LICENSED」與「CERTIFIED」，而該兩者屬於同義詞，故實難認同兩造標識存在些微差異，反而是在外觀及意義上實質近似，極可能導致混淆誤認。

3. 產品或服務的相似性

產品及服務的相似程度越高，越容易產生混淆誤認。由於被告以系爭侵權標識提供之服務確實與原告相同，故此項判斷結果為肯定。

4. 消費者的身分

服務銷售通路及其消費者的重疊範圍越大，越容易產生混淆誤認。原告主要向有意參加Scrum認證考試的應試者提供服務，被告亦是如此，故此項判斷結果為肯定。

5. 所使用的廣告媒體

在類似媒體上廣告，也是消費者可能混淆誤認的指標之一。被告雖表示其行銷內容與原告極為不同，而且消費者是在被告網站瞭解其服務詳情，並無混淆誤認之虞，然而，被告也不否認與原告同樣在網路及社群網站上廣告認證服務，故此因素仍傾向導致混淆誤認。

6. 被告的意圖

如果採用特定標識係有意使大眾產生混淆，那麼單憑意圖便可充分推論存在混淆誤認之虞；再者，若是在明知他人標識之情況下使用被控侵權標識，也可能推論其有意使大眾陷於誤認。

就此項因素而言，原告提出相當不利於被告的證詞，亦即被告的離職高階員工指稱， 被告刻意採用類似於原告商標的標識，並要求其對此事保持沈默 。被告雖辯稱該名員工心懷不滿才做出如此指控，但法院認為，此番證詞確實有所根據：例如，2018年「Licensed Scrum Trainer」協議中即提及，「Licensed Scrum Trainer」計畫與「Licensed Scrum Course」認證之存在事實係屬於保密資訊，而且未經被告書面同意，禁止在公共論壇發布此類關係、或者「Licensed Scrum Trainer」計畫或「Licensed Scrum Course」認證之存在事實；況且，在原告直接詢問被告是否與其競爭後，該等保密規範儼然證實該離職員工的說法。法院另指出，即使欠缺前述證詞，被告既然明知原告商標，系爭侵權標識又僅以同義詞「Licensed」代換原告商標中之「Certified」，事實上便可認定被告有意造成大眾誤認。

判決註腳中同時提及，被告辯稱未曾告訴該名離職員工，其有意複製並使用原告認證計畫的教材及內容，但電子郵件卻披露被告的學習目標（LO）確實是仿自原告，更何況，被告網站的行銷標語也與原告頗為類似（「Pass the Certified Scrum Master (CSM) or Licensed Scrum Master (LSM) test and earn your credential」）。





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