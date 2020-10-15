2020年 台灣總人口開始負成長！

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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9月中時，勞動部因為社會對於勞保年金的改革意見分歧，主動暫緩了年底前提出改革方向的規劃，讓廣大受薪階級鬆了一口氣。問題是，當台灣的人口開始負成長，人口紅利又即將消逝，年金爆發財務危機只是遲早的問題──而且，這可能還不是最嚴重的問題。

2020年台灣最嚴峻的挑戰，既不是肺炎疫情，更不是美中衝突，而是我們再熟悉不過的人口趨勢。根據內政部統計，今年到9月底為止，台灣總人口的自然增加（出生減死亡）數為「負」11,250人；因此，如果在今年剩下的三個月中，台灣的出生人口沒辦法比死亡人口多出至少1萬人以上，2020年將是內政部在台灣實施戶口統計近七十年以來，台灣總人口第一次出現衰退。

從台灣歷年人口數變化可以看出，從民國90年（2001年）左右台灣總人口就已經步入2千2百萬左右的高原期，雖然每年總人口數還是逐年成長，但由於出生人口下滑速度太快，成長的幅度年年減少（圖1）。「台灣在2003年的總生育率（TFR）就已經低於1.3人，這個時候任何的鼓勵生育政策都已經無效了，」前行政院政務委員、台大社會系教授薛承泰指出，台灣直到2009年、生育率跌破1人時才開始有鼓勵生育措施，但為時已晚。

圖1：民國40年至今台灣出生、死亡、總人口數變化 （資料來源：內政部）

生育率陡降，造成台灣人口結構劇烈變化

也正因為過去20年來總人口數呈現微幅增長，薛承泰認為，政策制定者普遍對人口議題無感。然而，當台灣人口開始衰退，許多嚴峻的社會問題將一一浮現。「有些人覺得台灣人口密度太高，如果人口減少能有助於環境生態跟生活品質有什麼不好？」對這個問題，薛承泰表示，根據當前的統計資料分析，直到2050年台灣的總人口可能都還有2千萬的規模，這對於生活品質改善的幫助恐怕有限；「但真正的問題是人口結構！」

人口結構的第一個問題是高齡化。根據國發會的預估，再過5年，也就是下一任總統上任之後，台灣65歲以上的老年人口數將達到469萬人，占總人口約20%；其中，85歲以上的超高齡人口，在2025年時也將達到47萬人，代表台灣屆時將正式進入超高齡社會（圖2）。

圖2：5年內台灣65歲以上人口佔比將達20% （資料來源：國發會）

當銀髮族成為人口結構主流，也意味著工作年齡人口的流失。根據國發會統計，台灣的青壯年（15~64歲）人口規模在2015年達到1,737萬的最高峰後，已經連續五年呈現衰退，到了2020年已經不足1,700萬人。更可怕的是，台灣的人口紅利期間──青壯年人口占比超過三分之二──最快將在2027年消失（圖3），對於台灣的社會安全體系將是一大考驗。

人口紅利消失後，勞動人口的負擔會更為加重

圖3：台灣的人口紅利將在2027年消失 （資料來源：國發會）

回過頭來看台灣人口結構的變化，薛承泰認為，雖然其他先進國家都面臨了少子化、高齡化的問題，但台灣生育率下降的速度太快，才是造成人口危機的主因。他還記得，1994年的教改運動中，他也曾被邀請一起參與上街頭，「那些人的出發點絕對是善意的，大部分意見我也很贊成；只有『廣設高中大學』這一項我無法認同，」他解釋，設立新學校無法解決當下的問題，更不用說就在1993年，台灣的總生育率只有1.76左右，出生人口更比1976年（龍年）銳減了10萬人。

因此，「僧少粥多」的高等教育，以及隨之而生的大學流浪教師、學校浮濫招生亂象，就成為台灣教育界這二十年來的沉重負擔。薛承泰指出，當學校招生不足，老師失業、校地荒廢就是必然發生的現象；「到了2030年，也就是10年之後，老年人口將是小孩的兩倍，屆時台灣可能有三分之一的大學科系必須關門！」

更麻煩的，是在人口紅利結束後，台灣將同時失去生產力、消費力兩大經濟引擎。屆時，經濟成長只會更加艱辛，國家的財政也會更加困難，再加上進入超高齡化社會後的年金給付、醫療照護……等壓力，將會是台灣社會前所未見的考驗。

人口結構變化的衝擊，你我都無法迴避。





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