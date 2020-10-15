快訊

史上最高運彩獎金！台中男押比分6萬 賠率275倍獨得1650萬

願承擔風險捍衛夥伴！美國民調：多數民眾支持防衛台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

USPTO翻新MPEP諸多章節

聯合新聞網 / 北美智權報

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

USPTO修訂MPEP，包括100至1000、1200至1500、1700至2800、前言、簡介、內容索引、官函制式段落文字，皆有調整，反映截至2019年10月為止USPTO內部規範變化及對法院判例的理解應用。

USPTO於2020年6月30日發布新版MPEP，包括100至1000、1200至1500、1700至2800、前言、簡介、內容索引、官函制式段落文字，皆有調整，修改章節可見[R-10.2019]標註。反映截至2019年10月為止，USPTO內部規範變化及對法院判例的理解應用，2019年引發熱議的35 U.S.C. 101專利適格性指南（2019 PEG）、35 U.S.C. 112電腦實施發明（CII）審查指南等，皆納入其中。

其中有關專利適格性的部分，依MPEP說明：除收錄去年元月發布的2019 PEG，同年10月追加的更新補充（October 2019 Update）、更早之前的Berkheimer備忘錄之類，也都一併收入相關章節，主要分布在MPEP 2013到2016.07(c)有關段落。MPEP此番改版，依據MPEP說法，並未變更該局原來的專利適格性審查規範，且實質核駁（Rejection）的法源依據是實質專利法規，因此即使統整先前零散發布的各項指南改寫MPEP，並不會影響改版前已製發的核駁處分，也不會就此產生新的核駁事由。

除了專利適格性問題，MPEP此次改版還有諸多大小調整。舉例來說，非範圍完全重疊的重覆授權（Double Patenting）核駁，先前MPEP改版時已由顯而易見型重覆授權（Obviousness-type Double Patenting：ODP）改稱非法定重覆授權（Nonstatutory Double Patenting：NDP），現又將簡稱由NDP微調為NSDP。而如MPEP 804.I.B.1的修訂，則偏補充說明性質：舊版文字已規定，若審查官製發NDP核駁，申請人完整回覆有兩種選擇，一是提修正答辯，證明被核駁請求項與引證案相關請求項於可專利性有所區別（patentably distinct），一是提期末拋棄（Terminal Disclaimer；TD）；新版則在此基礎上又附加一句：若官方作出NSDP核駁，但申請人回覆時並未在前述兩種選擇中二取其一，僅要求等克服其他核駁事由再行處理， USPTO將視為未完整回應，應依MPEP 714.03規範辦法作業。

至於中文申請人在美國提交IDS常遇到的非英文資訊關聯性簡要說明（concise explanation of the relevance）問題，可用以滿足此一要件的方式，新版MPEP 609.04(a).III所列大致和先前版本相同，不脫是五種方法：(1)直接撰寫提交關聯性簡要說明、(2)提交非英文資訊全文英譯、(3)呈報非英文資訊全等英文對應案、(4)呈報非英文資訊英文摘要、(5)提交其他專利局列有關聯程度（例：有X/Y/A等關聯性代號標示）的英文檢索報告或審查意見之類。而新版額外補充，方法(2)所提英譯可為機器翻譯，方法(3)需於IDS清單列出此一英文對應案並作相關標註，方法(4)可為其他專利局出具的英文摘要。

此外，部分延續案送件後，官方所發第一份OA即為終局核駁（Final Rejection），依舊版MPEP 706.07(b)說明，其適用前提是延續案所有請求項(1)與母案所請發明相同（same invention claimed），且(2)若寫在母案，利用母案案卷紀錄中現成的核駁事由及先前技術文獻，即可合理作成終局核駁。但新版文字修改了前述條件(1)，變為與母案請求項相同或於可專利性無所區別（patentably indistinct），依USPTO此處解釋，也就是假設母案寫入延續案該些請求項，母案審查官不能製發選組通知要求分拆。除延續案之外，MPEP 706.07(b)對RCE提出後的第一份OA能否標示為終局核駁，也有類似的文字修改，部分專利律師認為這是相對較大的程序辦法改動。


【詳細內容請見《北美智權報》270期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

此役勝算幾何？特斯拉不滿加徵關稅 起訴美國政府要求退稅

2020年9月23日，據外媒報導，特斯拉將川普政府和美國貿易談判代表羅伯特·萊特希澤訴至美國國際貿易法院（U.S. Court of International Trade），請求法院判定川普政府對該公司從中國進口的部分零部件徵收關稅是不合法的，要求退還已經支付的關稅稅款，並賠償期間利息。

2020年 台灣總人口開始負成長！

9月中時，勞動部因為社會對於勞保年金的改革意見分歧，主動暫緩了年底前提出改革方向的規劃，讓廣大受薪階級鬆了一口氣。問題是，當台灣的人口開始負成長，人口紅利又即將消逝，年金爆發財務危機只是遲早的問題──而且，這可能還不是最嚴重的問題。

大陸手機性價比之戰：各類新品牌圍堵 誰能打敗小米？

「性價比」號稱是小米的三大鐵律，但是，在各類新品牌的圍追堵截下，誰更具性價比，可能就存疑了。

台灣社會民情並不適合亞洲金融中心

科技島和金融中心，各有其優點和缺點，很多台灣人抱怨高房價，但曾經身為亞洲金融中心的香港，比台灣更低的稅賦，房價可是比台灣還要高出一截，為了吸引大量國際資本前來投資，那樣的社會環境，未必會適合台灣人，走科技和製造業路線的台灣，改走金融中心路線，未必是更好的選擇。

從歐盟與美國設計專利圖式揭露之法律規定與實務談到TIPO放寬圖式之揭露要件

2020年7月23日，智慧局（TIPO）舉行公聽會，要修正設計專利實體審查基準之部分篇章。本文中僅討論「放寬說明書及圖式之揭露要件」之部分，其中重點是，若圖式有部分內容未揭露者，原則上即認定為「不主張設計之部分」，無須在於設計說明中敘述省略之理由。

德國聯邦議院2020年9月通過強化公平競爭法：限制寄發警告信及引入外觀設計維修豁免條款

2020年9月10日，德國聯邦議院（ Bundestag）會通過了聯邦政府所提的「強化公平競爭法」（law to strengthen fair competition）。該法的主要內容，主要是為了避免廠商為了因為輕微的違法行為就寄發警告信，遏止濫發警告信之行為。其次，該法也附帶基於車輛駕駛人的維修需求，該法也新增了設計專利維修的豁免條款。該法預期將於10月9日於德國聯邦參議院（Bundesrat）通過。

新冠病毒改變人類生活 MEMS技術提升感測器性能來因應

2020年，對所有人來說都是充滿挑戰和艱困的一年，新冠病毒的爆發及在全球迅速傳播，無疑為人類帶來了災難性的影響，對人類生命和公共衛生、醫療系統、交通、經濟，甚至我們的日常生活模式帶來很大的威脅及挑戰。截至目前為止，我們對新冠病毒還沒有經過驗證的有效解決方案，不管是藥物或是疫苗，仍未有百分百的把握可以對抗病毒，但人類社會的運作也不能停擺太久。因此，專家預測感測器產業將在這場與病毒的鬥爭中發揮重要作用，也讓「醫療保健/環境感測器帶來更美好的（真實）生活」成為2020 SEMICON Taiwan《微機電暨感測器論壇》（MEMS＆Sensors）的主題論。主辦單位SEMI國際半導體產業協會及微電機及

USPTO翻新MPEP諸多章節

USPTO修訂MPEP，包括100至1000、1200至1500、1700至2800、前言、簡介、內容索引、官函制式段落文字，皆有調整，反映截至2019年10月為止USPTO內部規範變化及對法院判例的理解應用。

談專利權的排他權與實施權之雙重性質

台灣專利法第58條第1項規定「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權」。其中「專有排除」之用語乃稱專利權為排他權之原因，但司法實務並非一開始即接受此概念，而認為專利權人亦有實施權。不過，專利法中的確隱含專利權的實施權性質，以下將進一步闡述之。

大開福利支票 就會讓社會變得更好？

美國原先預期在8月要實施新的紓困方案，這是為了因應美國在中國武漢肺炎疫情後的民間經濟與商業援助政策，但是這個政策在民主黨和共和黨爭論不休的辯論過程中，呈現持續僵持的局勢，紓困案起初僵持的原因在於，兩黨對於援助的金額規模差距太大。

美國規則、全球適用 台灣供應鏈如何應對？

近日美國總統川普基於維護國家安全理由，透過行政命令制裁運營TikTok及WeChat母公司，這股趨勢讓赴美投資的企業不禁思考：美國政府的政策禁令，究竟會對全球供應鏈產生多深的影響？而這些禁令又將持續多久？

談專利侵權損害賠償請求權失效時 智財法院所給予的額外補償

根據台灣專利法第96條規定，專利權人在知悉損害及賠償義務人時起二年內，必須向法院請求損害賠償，而逾期時則喪失權利；另「無故意或過失」之侵權人亦不負賠償責任。但實務上，當專利侵害賠償請求權失效時，智財法院仍會給予其他補償機制。

熱門新聞

2020年 台灣總人口開始負成長！

此役勝算幾何？特斯拉不滿加徵關稅 起訴美國政府要求退稅

新冠病毒改變人類生活 MEMS技術提升感測器性能來因應

德國聯邦議院2020年9月通過強化公平競爭法：限制寄發警告信及引入外觀設計維修豁免條款

談專利權的排他權與實施權之雙重性質

從歐盟與美國設計專利圖式揭露之法律規定與實務談到TIPO放寬圖式之揭露要件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。