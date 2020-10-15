USPTO翻新MPEP諸多章節

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

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USPTO修訂MPEP，包括100至1000、1200至1500、1700至2800、前言、簡介、內容索引、官函制式段落文字，皆有調整，反映截至2019年10月為止USPTO內部規範變化及對法院判例的理解應用。

USPTO於2020年6月30日發布新版MPEP，包括100至1000、1200至1500、1700至2800、前言、簡介、內容索引、官函制式段落文字，皆有調整，修改章節可見[R-10.2019]標註。反映截至2019年10月為止，USPTO內部規範變化及對法院判例的理解應用，2019年引發熱議的35 U.S.C. 101專利適格性指南（2019 PEG）、35 U.S.C. 112電腦實施發明（CII）審查指南等，皆納入其中。

其中有關專利適格性的部分，依MPEP說明：除收錄去年元月發布的2019 PEG，同年10月追加的更新補充（October 2019 Update）、更早之前的Berkheimer備忘錄之類，也都一併收入相關章節，主要分布在MPEP 2013到2016.07(c)有關段落。MPEP此番改版，依據MPEP說法，並未變更該局原來的專利適格性審查規範，且實質核駁（Rejection）的法源依據是實質專利法規，因此即使統整先前零散發布的各項指南改寫MPEP，並不會影響改版前已製發的核駁處分，也不會就此產生新的核駁事由。

除了專利適格性問題，MPEP此次改版還有諸多大小調整。舉例來說，非範圍完全重疊的重覆授權（Double Patenting）核駁，先前MPEP改版時已由顯而易見型重覆授權（Obviousness-type Double Patenting：ODP）改稱非法定重覆授權（Nonstatutory Double Patenting：NDP），現又將簡稱由NDP微調為NSDP。而如MPEP 804.I.B.1的修訂，則偏補充說明性質：舊版文字已規定，若審查官製發NDP核駁，申請人完整回覆有兩種選擇，一是提修正答辯，證明被核駁請求項與引證案相關請求項於可專利性有所區別（patentably distinct），一是提期末拋棄（Terminal Disclaimer；TD）；新版則在此基礎上又附加一句：若官方作出NSDP核駁，但申請人回覆時並未在前述兩種選擇中二取其一，僅要求等克服其他核駁事由再行處理， USPTO將視為未完整回應，應依MPEP 714.03規範辦法作業。

至於中文申請人在美國提交IDS常遇到的非英文資訊關聯性簡要說明（concise explanation of the relevance）問題，可用以滿足此一要件的方式，新版MPEP 609.04(a).III所列大致和先前版本相同，不脫是五種方法：(1)直接撰寫提交關聯性簡要說明、(2)提交非英文資訊全文英譯、(3)呈報非英文資訊全等英文對應案、(4)呈報非英文資訊英文摘要、(5)提交其他專利局列有關聯程度（例：有X/Y/A等關聯性代號標示）的英文檢索報告或審查意見之類。而新版額外補充，方法(2)所提英譯可為機器翻譯，方法(3)需於IDS清單列出此一英文對應案並作相關標註，方法(4)可為其他專利局出具的英文摘要。

此外，部分延續案送件後，官方所發第一份OA即為終局核駁（Final Rejection），依舊版MPEP 706.07(b)說明，其適用前提是延續案所有請求項(1)與母案所請發明相同（same invention claimed），且(2)若寫在母案，利用母案案卷紀錄中現成的核駁事由及先前技術文獻，即可合理作成終局核駁。但新版文字修改了前述條件(1)，變為與母案請求項相同或於可專利性無所區別（patentably indistinct），依USPTO此處解釋，也就是假設母案寫入延續案該些請求項，母案審查官不能製發選組通知要求分拆。除延續案之外，MPEP 706.07(b)對RCE提出後的第一份OA能否標示為終局核駁，也有類似的文字修改，部分專利律師認為這是相對較大的程序辦法改動。





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