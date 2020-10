德國聯邦議院2020年9月通過強化公平競爭法：限制寄發警告信及引入外觀設計維修豁免條款

【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

2020年9月10日,德國聯邦議院( Bundestag)會通過了聯邦政府所提的「強化公平競爭法」(law to strengthen fair competition)。該法的主要內容,主要是為了避免廠商為了因為輕微的違法行為就寄發警告信,遏止濫發警告信之行為。其次,該法也附帶基於車輛駕駛人的維修需求,該法也新增了設計專利維修的豁免條款。該法預期將於10月9日於德國聯邦參議院(Bundesrat)通過。

提案與通過

德國聯邦司法部長於2018年9月就提出「強化公平競爭法」草案,2019年5月聯邦政府正式送出此草案。此後,經過將近一年多的政黨辯論,終於在2020年9月10日,德國聯邦議院正式獲得多數投票通過。

限縮可寄發警告信之競爭事業

在德國,可以對其他相關事業廠商所為的各種違法行為(包括侵害智慧財產權)寄發警告信,請求違反者停止該行為。此規定明確寫在德國的不正競爭防止法(The Act Against Unfair Competition)第8條中。而此次修法,為了避免競爭事業濫發警告信,更進一步限縮可寄發警告信的事業。

未來可寄發警告信的競爭事業,只限於所銷售的產品或服務,不屬於無足輕重的量,也並不是偶一為之的事業。線上的網路商店,若單純只有空泛的頁面要約,也應該被排除;另外,倘若事業已經破產,不再參與競爭,也應該被排除。

原本不正競爭防止法第8條,允許企業協會亦可寄發警告信。但此次修法進一步限縮,若成立該協會只為了透過警告信賺取收入,則被排除於可寄發警告信的協會之外。此外,第8a條進一步規定,必須滿足該條之要件(至少要有75家事業加入之協會,該協會之宗旨乃追求專業利益與公平競爭等),並且在主管機關的網站上公布者,才是有資格寄發警告信的企業協會。聯邦司法部會定期確認,這些企業協會是否滿足這些要件。

何謂不適當之警告信?

該法對不正競爭防止法新增第8b條,明確禁止何謂濫發警告信。下述幾個情形,屬於「不適當之警告」:

進行請求宣稱的目的,主要是想要對違反者請求法律訴訟的花費或支出,或者請求支付違約金; 競爭事業對於違反同一法規的行為,舉報了相當數量的行為,但所主張的行為數量,相對於自己的事業活動不成比例,或者可推定該競爭事業並沒有考量法院外及法院程序的經濟風險; 競爭事業對警告信所設定的客觀價值,乃不適當的過高; 所約定的違約金或索取的違約金過高; 所提出的停止行為之義務,比起所警告的違法行為,還要廣泛。

濫發警告信可能會被反訴求償

若是合法寄發的警告信,在事後向對方求償時,可同時求償因寄發警告信產生的花費,包括律師費用。但是,此次修法,若是所警告之行為,屬於較輕微的行為,則不得請求賠償費用。修法後規定,如果所警告之違反行為,乃是違反網際網路上的資訊義務和標示義務,或者小於250名員工的公司違反個資保護規定,其不能請求寄發警告信之成本(亦即律師費用)。

此外,任何人若是錯誤的提出警告,將可能會被提出反訴,請求賠償因為提出法律防禦所必要之支出。因而,要寄發警告信前,必須小心地檢查每一個警告的合法性,以避免更多損失的風險。

汽車大國德國也通過設計專利維修豁免條款

歐盟1998年設計保護指令(Directive 98/71/EC on the legal protection of designs),乃是要求歐盟各會員國的國內設計法規。其中,設計保護指令第14條規定:「等到歐盟執委會根據本指令第18條規定提出本指令的修正提案通過前,各會員國應該維持現有設計法規中,為了維修複合產品使其回復原來產品外觀,而使用零組件設計的規定;如果要修法,也只能基於開放該零組件市場的目的而修法。」但是該指令並沒有強迫各會員國一定要通過複合產品的維修豁免條款,只是規定,若要修改國內設計法規,一定要朝向開放備用零件市場的方向進行修法。

根據指令第18條的要求,2004年9月14日,歐盟執委會正式提出歐盟設計指令的修法建議,希望將原來的第14條,修改為「引入複合產品之零組件維修免責條款」。但部分歐洲國家有生產汽車者,例如德國、法國、瑞典等國的反對,該草案經過了十年的爭辯,仍然無法通過,最後歐盟執委會於2014年5月,撤回該修法提案。

此次德國聯邦議院通過之強化公平競爭法,修法說明中很清楚的指出,是根據1998年歐盟設計保護指令第14條之要求,開放零組件市場自由化之目的,引入外觀維修零件的設計保護例外條款。





