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SEMI成立高科技創新創業平台 使新創站在巨人肩膀前進世界

聯合新聞網 / 北美智權報

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

為促成高科技企業和新創互補合作，SEMI國際半導體產業協會於9月15日宣布正式成立「高科技創新創業平台」，並將在SEMICON Taiwan 2020國際半導體展期間舉辦半導體新創技術發表會與系列論壇，此活動邀請科技部及國發會擔任指導單位，期能發掘足以創造下一個世代成長動能的優質新創。此次活動也集結國內外半導體大廠企業創投 (CVC) 與新創對接，讓台灣新創站在巨人肩膀上前進世界。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示: 「1980、90年代，台灣半導體產業新創事業蓬勃發展，在國發基金及民間創投的全力支持下，孕育出台積電及聯發科這些世界級企業，使得台灣半導體產業成為支撐全球產業發展的重要命脈。為延續半導體產業永續成長動能，SEMI特別建構高科技創新創業平台，希望協助成熟企業善利用新創投資、併購及私募股權基金等工具獲取外部創新、擴大競爭優勢，並扶植新創企業，加速接軌國際市場。」

SEMI高科技創新創業平台定期聚集國內外高科技企業領導人、企業創投、傳統創投、新興科技及財顧專家等成員，彼此交流投資經驗、產業趨勢及外部創新工具等議題，並透過促成成熟企業與新創事業互補合作，協助新創鏈結產業，取得募資、商機及技術合作等機會。

SEMICON Taiwan 2020展覽期間，SEMI將攜手台灣科技新創基地 (TTA) 舉辦「半導體新創媒合會」，集結13家來自半導體材料、設備、設計及應用等領域的新創團隊參與新創Pitch，期望促進潛在投資及合作機會，讓年輕創業者從創業過程的挑戰中，找到潛在資源與機會。

除了技術展演外，SEMI也特別攜手台杉投資舉辦「高科技企業新創投資論壇」，邀請到素有「創業之神」美譽的矽谷知名創業創投家陳五福與信驊科技董事長林鴻明和群聯電子董事長潘健成等創業家分享創業心得，並集結應用材料、ARM、聯華電子、漢民科技及聯發科等國內外半導體企業創投，探討企業如何透過新創投資及合作，創造未來成長動能。

當前科技創新瞬息萬變，企業內部研發的腳步愈來愈難趕上各種破壞性創新及典範轉移的速度，因此在內部創新之外，善用外部創新亦為企業追求永續成長之必要途徑。

關於SEMI 國際半導體產業協會

SEMI 國際半導體產業協會連結全球 2,400 多家會員企業以及超過130 萬名專業人士，推動電子製造科學與商業發展。SEMI 會員致力創新材料、設計、設備、軟體、裝置及服務，促成更聰明、快速、功能強大且價格實惠的電子產品。Electronic System Design Alliance (ESD Alliance) 電子系統設計產業聯盟、 FlexTech 軟性混合電子產業聯盟、 Fab Owners Alliance (FOA) 半導體晶圓製造商聯盟及 MEMS & Sensors Industry Group (MSIG) 微機電及感測器產業聯盟都是 SEMI 的策略性合作夥伴，也是 SEMI 內部專事特定技術的社群。SEMI 於班加羅爾、北京、柏林、布魯塞爾、格勒諾布爾、新竹、首爾、上海、矽谷(加州米爾皮塔斯)、新加坡、東京及美國華府均設有辦公據點。更多資訊請參考www.semi.org。


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