美國規則、全球適用 台灣供應鏈如何應對？

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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近日美國總統川普基於維護國家安全理由，透過行政命令制裁運營TikTok及WeChat母公司，這股趨勢讓赴美投資的企業不禁思考：美國政府的政策禁令，究竟會對全球供應鏈產生多深的影響？而這些禁令又將持續多久？

美國規則、全球適用的兩大法規武器

近期在「美國優先」的原則下，美國以OFAC經濟制裁、出口管制條例（EAR）為兩大監管手段，試圖建立美國新秩序。而美國強勢制定的遊戲規則中，「域外管轄」範圍涵蓋出口管制、對美投資、反托拉斯，金融及反貪腐等多個領域，並將美國國內法效力擴張至外國人。

圖一、美國新規則 （圖片來源：KPMG）

美國出口管制條例的由來

美國的出口管制措施，以1969年頒布的出口管理法（Export Administration Act，EAA）及後來接棒的出口管制改革法案（Export Control Reform Act，ECRA）為例，無論美國總統由誰在位，均一體適用於美國產品、技術等出口管制。

為了強化轉移美國敏感技術的審查密度，2018年8月，川普簽署了由美國參眾兩院通過的2019年度國防授權法（National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019，簡稱NDAA）。由於出口管制改革法要求美國商務部識別對於國家安全有關鍵影響的新興及基礎技術、建立新興及基礎技術的清單，並管制美國新興及基礎技術的出口、再出口或轉運，促成美國商務部修改出口管制條例：若物品或服務受EAR管轄，必須判斷出口、再出口是否要申請許可。

安侯法律事務所執行顧問翁士傑指出，美國商務部會定期更新實體清單（Entity List），一旦列名其上成為黑名單對象，在取得美國管制技術的產品及服務前，必須獲得美國商務部的許可。近期美國商務部進一步移除產品須由實體清單對象所設計研發的前提要件，對於台灣半導體設計產業而言，除非取得美國商務部的許可，否則包含美國管制技術的非客製化晶片，無法再銷售給實體清單上的公司，而美國商務部原則上都不會許可此類申請。

圖二、應注意美國出口管制條例之企業 （圖片來源：KPMG）

翁士傑提醒，一旦違反出口管制條例，將受到民事及刑事上的處罰，公司最高可處100萬美元的刑事罰款或產品總價的五倍；個人若違反EAR，有可能處最高100萬美元的刑事罰款，或是最高20年的有期徒刑。民事部分最高可處30萬美元罰款，或是交易總額的兩倍。而電子電腦產品及其供應鏈、供應鏈交易對象被美國列入管制清單之企業、產品含有美國零件、技術、軟體、或生產設備有依賴美國來源技術、軟體的企業，以及資訊與通信科技產業，都是受到美國出口管制條例影響的重點對象，必須格外注意相關法規。

OFAC經濟制裁

本次川普總統所簽署的TikTok及WeChat禁令，是基於美國國際緊急經濟權力法（International Emergency Economic Powers Act，簡稱IEEPA）授權總統實施的單邊制裁。美國經濟制裁的執行機構是美國財政部海外資產控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control，簡稱 OFAC），但被施以經濟制裁的對象，原則上是由美國總統依據維護美國國家安全、外交或經濟利益等需求來判斷，因此經濟制裁的範圍及執行力道，可能隨著執政團隊的更迭而有所差異。

翁士傑指出，OFAC的經濟制裁主要有三種方式，包括凍結特別指定名單（Specially Designated Nationals ，簡稱SDN）的資產、禁止公司在未獲OFAC許可的情況下與SDN進行交易，以及運輸公司應拒絕運載SDN的信件包裹。美國要求企業應對SDN進行篩選，不得與SDN進行業務往來或為SDN 的交易提供協助，並且在拒絕交易的10日內向OFAC申報；每年9月30日前，還要向OFAC提交年度交凍結財產的報告。目前美國針對伊朗、北韓、敘利亞、古巴、委內瑞拉等國家，採取全面性的禁運和封鎖。

圖三、OFAC二級制裁的類型 （圖片來源：KPMG）

美國出口管制短期內回不去

翁士傑認為，近期國際情勢及「美國至上」的政策走向，讓出口及技術管制只會日趨嚴格，並逐漸深根於美國政府的政策中，不論川普是否會成功連任，短期內均看不到改變跡象。台灣企業若欲在「美國新規則」下找到生存之道，應確保其提供給限制清單對象的產品，並未使用美國管制技術或用含美國技術的設備生產；同時亦應建置適當的公司內部檢查（screening）機制及合規程序，以避免因一時疏忽違反美國相關法令，除了遭受巨額懲罰外，萬一被美國列為禁運清單對象，商業上蒙受的損失將難以估計。





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