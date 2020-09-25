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大開福利支票 就會讓社會變得更好？

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

美國原先預期在8月要實施新的紓困方案，這是為了因應美國在中國武漢肺炎疫情後的民間經濟與商業援助政策，但是這個政策在民主黨和共和黨爭論不休的辯論過程中，呈現持續僵持的局勢，紓困案起初僵持的原因在於，兩黨對於援助的金額規模差距太大。

民主黨新紓困案原因規劃的草案是3兆美元的規模，後來民主黨願意退讓至新紓困案規模高於2兆美元就好；但共和黨堅持新紓困規模為1兆美元，其他細節像是：民主黨規劃實施中國武漢肺炎測試和治療投放 規模是750億美元，共和黨規劃投入150億美元，民主黨規劃向美國各州、市政府投放9,150億美元；共和黨規劃投入1,500億美元，民主黨規劃投放鉅額補貼幫助學校重啟運作，但共和黨規劃投入1050億美元，民主黨規劃向食物、水、公用事業等投放更多資金，共和黨對此項規劃持保留態度，民主黨規劃給失業人民每週600美元的失業補貼，共和黨後來願意讓步提高至每週400美元。

美國民主黨參議員桑德斯對共和黨紓困預算案的諷刺
美國民主黨參議員桑德斯對共和黨紓困預算案的諷刺

經濟紓困方案內容，民主、共和兩黨不同調

共和黨議員占多數的參議院通過1兆美元新紓困方案後，民主黨參議員Bernie Sanders直接諷刺，共和黨的COVID-19法案，包括：20億美元的F-35s戰機、17.5億美元FBI華盛頓大樓、3.75億美元的裝甲車、3.6億美元的導彈防衛系統、2.83億美元的阿帕契直昇機，但是給數以百萬計付不起房租的人卻是0元（$0 for millions facing eviction），參眾議院的民主黨議員們，幾乎可以說是很明顯採取大政府紓困政策，共和黨則是很明顯的小政府政策。

川普（Donald Trump）總統後來的態度是：若國會談判中，共和黨持續與民主黨協商未果，那麼他將為美國民眾提供需要的救濟，包括延長失業補貼至今年年底、暫停徵收薪資所得稅至2020年12月、租屋客暫停驅逐等，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）直接表示，白宮幕僚長Mark Meadows和他都建議川普直接簽署行政命令，變相對美國民眾進行新一輪紓困，這樣比較有效率，不過行政命令有其爭議性，美國總統用行政命令繞過國會來執行法案，民主黨恐怕會大大不滿。

隨著談判僵持拖時間，原本美國社會預期可能會發生的現象，逐漸發展成跟原先預期的不一樣。例如，民主黨議員們和美國許多媒體原本強調，失去額外加發失業救濟金的數百萬人，可能出現財務危機，緊縮消費，受疫情持續延燒重創的經濟將進一步受損。那真實美國社會裡，8月份還沒有通過紓困案，失業者還沒有確保未來會領到救濟金的氣氛下，美國社會有變更混亂嗎？

顯然沒有，美國初領失業救濟金和續領失業救濟金的人數，反而維持減少的趨勢，8月份的非農業就業人口還增加137萬，失業人口沒有因為紓困案卡關而暴增。

圖1：2020年6月至今美國初領失業救濟金人數 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）
圖1：2020年6月至今美國初領失業救濟金人數 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

圖2：2020年6月至今美國續領失業救濟金人數 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）
圖2：2020年6月至今美國續領失業救濟金人數 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

圖3：近一年美國非農業就業人口每月增減數 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）
圖3：近一年美國非農業就業人口每月增減數 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

增發失業補助，可能不利於就業復甦

當國家對於失業人口給予失業補助，這本來是好事，但是如果失業補助相對高，因為疫情的關係，大幅提高失業補助，那勞工們會不會有這樣的誘因，失業領的錢比就業領的薪水還高，如果是這樣的結果，那機靈的勞工是不是選擇失業比較有利，如果紓困案是採用民主黨的版本，全面擴大許多項目的社會補助，那美國就業就一定比為紓困前的情況好嗎？有沒有可能就業成長反而變得更慢，因為失業的人可以領更多補助，如果我是自由業，例如計程車司機或在家工作的自由工作者，我會不會在工作的過程，同時又申請失業補助？反正疫情嚴重的特別時期，政府部門也未必能察覺到，失業就能領更多補助，這個誘因很可能讓很多勞工願意當失業人口。

那不紓困會怎樣？就跟8月份一樣，如果我是勞工，我領不到更多紓困金，那我會不會任命一點，乾脆回到職場上，就業領薪水，那樣比失業補助高，對我比較有利，所以整個8月份，美國就業人數反而不減反增，所以政府在計畫新政策時，必須要去考量人性心理面和市場機制，有社會補貼來減緩中低階層家庭的經濟負擔，那是好事，但是當社會補貼高到失業救濟金比就業薪水還高時，整個國家的生產力很可能不增反減。

圖4：2020年2月至今美國每日武漢肺炎新增案例 （資料來源：https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/）
圖4：2020年2月至今美國每日武漢肺炎新增案例 （資料來源：https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/）

從這個角度來看，共和黨認為不需要如此龐大的社會福利和補貼，對美國社會可能更有利，而且社會福利和補貼是需要燒錢的，羊毛出在羊身上，美國政府舉債來發社會福利和補貼，日後還是得對人民與企業加稅，才能把負債規模減緩下來，如果是擴大舉債來發未必需要的社會福利和補貼，那麼美國參眾議院的議員，其實可以觀察看看，沒有紓困案的8月份，美國社會到底是好是壞，如果美國的武漢肺炎新增病例已經進入下降趨勢，那麼紓困案的規模真的有必要那麼大嗎？


【詳細內容請見《北美智權報》269期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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