歐盟商標近似之整體印象判斷：2020年Sumol + Compal Marcas, SA v EUIPO案

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

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當商標圖案有主要部分與次要部分時，如何做整體的近似判斷與混淆誤認之虞判斷？歐洲普通法院於2020年9月9日，做出Sumol + Compal Marcas v EUIPO案，歐洲法院認為，當商標圖案中的部分元素識別性較低，縱使面積較大仍不屬於主要部分。最後判決認為，案件中的商標不構成近似而無混淆誤認之虞。

Jacob博士申請的系爭商標

本案事實如下，2015年2月16日，Mr Ludwig Manfred Jacob先生，向歐盟智財局申請註冊歐盟商標，商標圖案如下。

圖一、Jacob博士申請系爭商標 （圖片來源：T-879/19 - Sumol + Compal Marcas v EUIPO - Jacob (Dr. Jacob's essentials) , Judgment ECLI:EU:T:2020:401.）

其所指定的商品類別，乃尼斯公約第5類、29類、30類、32類等類別。其中第5類指定於藥物製劑；醫療用途之衛生製劑； 醫療用途之飲食製劑；營養補充物、非醫療用途之食物補充品等。歐盟商標局於2015年3月24日公告系爭商標，公告號為056/2015。

葡萄牙果汁製造商Sumol + Compal Marcas公司提出異議

在可提出異議程序的最後一天2015年6月24日，葡萄牙的果汁製造商Sumol + Compal Marcas公司（本案的異議申請人及上訴人），對該商標提出異議。其提出異議的理由是，系爭商標與之前已經存在的商標，構成近似，而有混淆誤認之虞。所據以異議之商標，包括下列幾個商標：

2005年7月18日所申請，國際註冊號860539號商標，商標的文字組成為「COMPAL ESSENCIAL」，並且將保護擴及於歐盟； 2008年2月29日所申請，葡萄牙註冊號426382號商標，於2009年3月31日申請國際註冊，註冊號為969360號，保護擴及於英國，商標圖案如下： 圖二、葡萄牙註冊號426382號商標 （圖片來源：T-879/19 - Sumol + Compal Marcas v EUIPO - Jacob (Dr. Jacob's essentials) , Judgment ECLI:EU:T:2020:401.） 2008年3月6日所申請，葡萄牙註冊號426383號商標，於2009年3月31日申請國際註冊，註冊號為970169號，保護擴及於英國，商標圖案入下： 圖三、葡萄牙註冊號426383號商標 （圖片來源：T-879/19 - Sumol + Compal Marcas v EUIPO - Jacob (Dr. Jacob's essentials) , Judgment ECLI:EU:T:2020:401.） 2014年11月10日申請，葡萄牙註冊號53005號商標，商標圖案如下： 圖四、葡萄牙註冊號53005號商標 （圖片來源：T-879/19 - Sumol + Compal Marcas v EUIPO - Jacob (Dr. Jacob's essentials) , Judgment ECLI:EU:T:2020:401.） 2014年8月6日申請，葡萄牙註冊號53007號商標，商標圖案如下： 圖五、葡萄牙註冊號53007號商標 （圖片來源：T-879/19 - Sumol + Compal Marcas v EUIPO - Jacob (Dr. Jacob's essentials) , Judgment ECLI:EU:T:2020:401.）

前三個商標所指定使用的商品，主要為第29類和第32類商品。而後二個商標指定使用之商品，則包括第5類、第29類、第32類。其中，第29類主要指定於果肉（液體果泥）、水果和蔬菜罐頭；第32類主要指定於酒精飲料；果汁飲料和果汁；糖漿和其他製備飲料的製劑。

異議被駁回

2016年9月12日，異議部門駁回該異議，認為系爭商標與據以異議商標之間，並沒有混淆誤認之虞。

2016年11月12日，申請人對異議結果不服，對歐盟智慧財產權提出上訴。2017年7月11日，歐盟智財局第五上訴庭（Fifth Board of Appeal of EUIPO）駁回該上訴。其認為，系爭商標與據以異議商標之間，有低度近似；但即便使用在相同物品上，商標圖案之間的差異，仍足以排除混淆誤認之虞。

歐洲普通法院第一次判決，認為商標顏色元素也很重要

2017年9月25日，Sumol + Compal Marcas公司向歐洲普通法院（General Court）提起上訴，要求廢棄歐盟智財局第五上訴庭之決定。其主張第五上訴庭在對商標作視覺比較時，沒有將系爭商標的顏色和據以異議商標的顏色，針對顏色差異所產生的影響納入考量。

歐洲普通法院在2019年2月7日做出第一次判決，認為第五上訴庭在做混淆誤認之虞判斷時，沒有考量據以異議商標的所有元素，尤其是顏色，因為其可能在近似性程度上會提高。因而認為第五上訴庭沒有完整地比較系爭商標，故判決廢棄第五上訴庭之決定。





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