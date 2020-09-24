疫後經濟預測：K型復甦的世界即將來臨

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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經歷了2020年的動盪，2021年的經濟情況會更好還是更壞？這個問題的答案，得看你在哪個國家、哪個產業、哪個所得族群而定。在台灣，科技業可望持續暢旺，但其他製造業可能得努力振作；若你手握房產、股票，身價應該也能繼續水漲船高，但廣大工薪階層，就要再辛苦一陣子了。

2020年只剩下最後三個月，由於疫情的影響，今年的經濟表現注定不會好看，台灣各個研究機構無不把希望寄託在2021年，近期端出的明年度經濟預測數字，也大多為3%以上的成長率。例如行政院主計總處在八月底時，就樂觀認為2021年台灣的經濟成長率可以達到3.92%，而向來較保守的中央銀行，也在9月中的理監事會後，預測台灣明年的GDP成長率為3.28%（表1）。

表1：各主要研究機構近期對2021年台灣經濟成長率預測值 （資料來源：中央銀行）

2021年台灣經濟成長可望突破3%

雖說明年度可能出現的高成長，泰半必須歸因於今年因疫情造成的低基期，卻也是台灣經濟在美中貿易戰的衝擊之下，睽違三年再次出現3%以上的成長率，更是蔡英文總統任內，台灣經濟第一次有挑戰4%成長率的可能。

當然，除了低基期以外，經濟得以高成長還有其他原因，最重要的就是科技製造業因應世界各國進入5G時代而萌發的新需求。例如，當聯網裝置翻倍成長，又必須具備相當的運算和資料傳輸能力時，台灣龐大的半導體產業必然直接受惠。

這也是台灣今年經濟還能維持正成長的主要原因。根據經濟部統計，今年7月份的外銷訂單金額為456億美元，比起去年同期還有超過10%的正成長，而在訂單的組成結構中，佔比最高的資訊通信、電子產品，在今年前七個月也分別有8%、17%的金額成長。

問題是，除了資通訊產業，其他製造業在今年面臨的考驗可說是十分嚴峻。根據經濟部在9月初發布的109年第2季製造業投資及營運概況調查報告，今年上半年的全體製造業營收，比起去年同期衰退了4.9%，其中除了電子零組件業還能維持11.1%的營收成長外，其他六個產業的營收通通陷入衰退，尤其是被國際原油價格下跌所拖累的石油及煤製品業，營收衰退程度居然高達28%，連調查報告都指出是「開辦本項調查以來最大減幅」（圖1）。

因此，倘若全球疫情延燒至明年，各國也維持當前的邊境管制措施，則「電子獨強、傳產皆弱」的格局，恐怕將成為台灣產業的常態。

圖1：2020年上半年台灣製造業營業收入年增率（單位：%） （資料來源：經濟部統計處）

疫情後經濟將呈現緩慢復甦

另一方面，即使明年的經濟可望反彈，但長期來看，復甦的腳步也可能比預期更緩慢。許多經濟學家都指出，全球在上半年歷經空前的肺炎疫情打擊、以及隨之而來的強力救市政策後，經濟上開始出現K型復甦，也就是金融資產價格節節高升，但實體經濟仍然慘淡。

這個現象，從標普500指數（S&P 500）與美國失業狀況的對比最為清楚：從三月底開始，S&P 500從2200的低點一路狂漲，但同時間內美國的連續請領失業救濟金人數卻居高不下，直到七月中還有將近1千6百萬美國人靠著失業救濟金度日，這代表美國聯準會（FED）在三月中實行的超強勢貨幣政策，對於實體經濟的幫助非常有限。

圖2：美國金融市場與實體經濟呈K型復甦（人數單位：百萬人） （資料來源：中央銀行）

因應如此強勢的貨幣政策，FED也在8月底將通貨膨脹的目標放寬為2%，還附帶了「在相當期間內」的「平均值」等條件，間接暗示了FED自己也不認為短期內美元有辦法達到此一目標，當前的貨幣寬鬆政策更不可能調整。

既然如此，除非新冠肺炎疫情能夠突然終止，世界經濟運作迅速回到疫情前的常軌，否則我們只能靠當前孱弱的實體經濟，一點一點地吸收、消化超量的救市資金──而這將會是一條比預期更長、更難走的路。





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