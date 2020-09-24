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從專利看各大廠智慧眼鏡的最新發展

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：pixabay.com）
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【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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截至目前，全球科技大廠都在致力於布局VR/AR领域，而智慧眼鏡正是VR/AR技術最重要的商業化產品應用。儘管蘋果和三星的智慧眼鏡都還沒有明確的產品問世計畫，但是近期不斷曝光的各項新專利，顯示智慧眼鏡的競爭激烈……

Apple Glass可能在2023年問世

蘋果一項新的專利申請中，描述了如何用眼睛控制蘋果眼鏡。根據專利申請資料，用戶可以透過混合眼動、眨眼和凝視來實現眼睛控制，還可以使用敲擊或滑動來接收用戶輸入，或是透過Siri來控制Apple Glass。國外媒體9to5網站也預測，在2022年將可看到一款以遊戲為中心的頭戴式耳機，並在2023年完成蘋果眼鏡的概念，目前蘋果公司已經將部分AR鏡頭試生產。

圖一、專利顯示蘋果眼鏡可用眼睛進行控制。 （圖片來源：USPTO ，US2020/0225747A1）
圖一、專利顯示蘋果眼鏡可用眼睛進行控制。 （圖片來源：USPTO ，US2020/0225747A1）

根據蘋果另一項專利顯示， Apple Glass有可能搭載自動對焦人眼的鏡片，蘋果設計一個以多個鏡片打造而成的系統，利用光學元件將iPhone 畫面直接置於用戶眼前，使用戶感覺螢幕展示的內容離實際距離更遠，甚至距離眼睛幾英吋之內也不失焦。除了光學組件外，專利還提到利用顯示器調整以滿足用戶的視覺需求，包括更改顯示器上圖像相對於其眼睛的位置、調整內容大小以保持一致性。

圖二、Apple Glass可能搭載自動調整度數的鏡片。 （圖片來源：USPTO，US 10,686,922B2）
圖二、Apple Glass可能搭載自動調整度數的鏡片。 （圖片來源：USPTO，US 10,686,922B2）

此外，為了增強顯示和虛擬現實系統運行時所需要的大量計算，蘋果另一項新專利是採用無線基地台提升智慧眼鏡的性能。為了讓AR眼鏡擁有更加完善的功能和體驗，蘋果採用無線設計的頭戴顯示器，由內置的電池組進行供電，數據計算則交由無線基地台處理。透過低延遲的無線傳輸將用戶的操作傳輸到基地台中，基地台再將運算後的的畫面從傳輸到眼鏡上，眼鏡本身只是一個中繼和顯示裝置。蘋果希望透過這樣的設計兼顧產品的性能與體積，並且讓產品運行更長的時間。這項專利除了加強信號的強度，保持畫面的穩定降低干擾，同時減少基地台運行所需的功率、增強信號的私密性。

三星智慧眼鏡採用Tizen操作系統

根據三星曝光的專利顯示，三星智慧眼鏡設計與自家的智慧手錶有關，因為這款眼鏡的界面看起來類似三星Galaxy Watch Active 2上的Tizen操作系統，也就是可通過觸摸眼鏡邊框來進行控制。因此，市場推測三星智慧眼鏡不會使用Android或Google的Wear 系統，而是使用自己的Tizen操作系統，其優勢在於可與三星的所有家用電器緊密結合，包括冰箱到電視、洗衣機和乾衣機，將與三星的物聯網市場和家庭自動化發展保持一致。

圖三、三星的智慧眼鏡可利用觸摸邊框進行控制。 （圖片來源：patentlyapple）
圖三、三星的智慧眼鏡可利用觸摸邊框進行控制。 （圖片來源：patentlyapple）

另外，根據WIPO在今年6月4日公佈的專利，三星正在研究如何將AR眼鏡連接到另一個設備，這項電子設備包括觸控螢幕、通訊模組以及至少一個處理器，並以投射虛擬顯示，在未來AR眼鏡可能成為智慧型手機的第二塊螢幕。

圖四、三星申請了可以連接到另一台設備的AR眼鏡專利。 （圖片來源：WO/2020/111594）
圖四、三星申請了可以連接到另一台設備的AR眼鏡專利。 （圖片來源：WO/2020/111594）

華為智慧眼鏡彈出式鏡頭設計

華為與Gentle Monster合作打造的Eyewear II智慧眼鏡剛在9月10日正式發售，大陸國家知識產權局最近批准了華為申請的 AR 智慧眼鏡專利。這項專利最特別之處在於採用了彈出式鏡頭設計，功能與智慧手機中彈出式鏡頭的功能相同，同時用戶可以通過應用程式控制相機鏡頭的旋轉，當不需要使用相機時可以輕鬆關閉相機電源。目前這一設計仍處於專利階段，尚不清楚華為是否會在未來的新品中用上這項設計。

圖五、華為智慧眼鏡及智慧眼鏡控制系統 （圖片來源：CNIPA，申請公佈號CN111367081A）
圖五、華為智慧眼鏡及智慧眼鏡控制系統 （圖片來源：CNIPA，申請公佈號CN111367081A）

OPPO在歐洲申請OPPO Glass商標

OPPO在今年上半年正式發佈智慧手錶OPPO Watch，在AR眼鏡產品上也有了新消息。2020年9月3日，OPPO向歐盟智慧財產局（EUIPO）申請了名稱為OPPO Glass的商標，這項商標申請規在第9類，可能應用在OPPO的首款AR眼鏡。

其實早在2019年底的未來科技大會上，OPPO就已經曝光過旗下智慧眼鏡的工程樣品，這款配備3D環繞技術的智慧眼鏡，擁有兩顆魚眼鏡頭，並內置了第三個鏡頭和一個ToF鏡頭來檢測距離，推測將成為AR遊戲的一個設備平臺。當時OPPO曾表示，OPPO AR Glass將在一年內上市，隨著OPPO在歐洲申請的商標文件曝光，可以期待OPPO有可能在歐洲市場率先亮相。

圖六、OPPO向歐盟智慧財產局申請OPPO Glass商標 （圖片來源：EUIPO，申請號018301204）
圖六、OPPO向歐盟智慧財產局申請OPPO Glass商標 （圖片來源：EUIPO，申請號018301204）


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