從Scrum一案看美國商標訴訟如何取得暫時禁制令

【許慈真／北美智權報 專欄作家】

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在美國，欲聲請暫時禁制令（preliminary injunction）的當事人必須證明符合4項要件，本文以2020年7月16日Scrum一案裁決為例，詳述法院如何判斷暫時禁制令涉及之各項證據；礙於篇幅緣故，本篇先說明背景事實以及管轄權認定問題，要件部分則留待後篇處理。此外，本案耐人尋味之處在於兩造事業的淵源與關聯性，如何各立門戶經營且不踩踏侵權紅線，值得省思。

「Scrum」一詞意指「用以落實敏捷價值觀及原則之架構」，工作團隊可藉此快速有效地交付產品及服務，屬於敏捷（agile）軟體開發的方法學之一。Ken Schwaber與Jeff Sutherland整合先前文獻論述，於1995年聯合發表論文並首度提出Scrum開發方法，兩人隨後於2001年與其他15名軟體開發者共同發布「敏捷軟體開發宣言」。

2002年，Schwaber與人共同成立非營利組織Scrum Alliance，並且制定Certified Scrum認證系列，只不過，Schwaber於2009年下半年離開Scrum Alliance，另成立Scrum.org後推出Professional Scrum認證系列。2009年，Schwaber與Sutherland合作撰寫《The Scrum Guide》，根據該指南，Scrum團隊包括三種角色，亦即Product Owner（產品負責人）、Scrum Master及Development Team（開發團隊）。Schwaber則於2006年成立Scrum Inc.，目前提供Licensed Scrum認證系列；於2018年推出Scrum@Scale架構，並展開與Scrum Alliance的合作夥伴關係。

本案概述

原告Scrum Alliance, Inc.與被告Scrum, Inc.同為提供Scrum架構培訓及認證的廠商。原告認證計畫擁有3項核心商標（如下表所示）且均已取得「不可對抗」（15 U.S. Code § 1065）之地位，迄今大約已認證上百萬實務人士。至於被告，則於2019年下半年推出全新Scrum認證計畫，惟原告指稱該認證計畫名稱實質上與原告相同（如下表所示），並且皆內含培訓課程以及提供證書（該證書亦與原告幾無區別）。

原告認為被告係刻意選用系爭侵權標識，有意混淆消費者並竊用原告商標之聲譽及價值，故於2020年3月18日提起訴訟，指控被告違反蘭哈姆法多項規定（包括聯邦商標侵權、服務標章侵權、不實從屬關係、不實廣告及不正競爭）以及德州商標保護與不正競爭相關規範，並針對Jeff Sutherland與JJ Sutherland個人主張違約損害賠償，同時根據其商標／服務標章侵權主張，聲請暫時禁制令。

法院指出，原告若想取得暫時禁制令，必須證明符合四大要件：

勝訴之實質可能性

若不核發禁制令，原告極可能蒙受無法彌補之傷害

可能致生之傷害大過於被告因禁制令所受之損害（亦即，法院需權衡兩造受害輕重（balance of hardships））

禁制令不會危及公共利益

鑑於原告成功證明所有要件，法院最終裁定准予暫時禁制令，禁止被告及其代理人、僱員、員工、繼任人、受讓人、具利害關係之相關人等於訴訟審理期間，以任何方式或在任何商業情境之下直接或間接使用 原告商標 或 系爭侵權標識 。

聲請暫時禁制令之管轄權問題

對人管轄權之標準

德州長臂法（long-arm statute）規定，在合乎憲法規定之正當程序下得授予管轄權，因此，本案法院必須確認對人管轄權是否符合憲法保障要求。根據「正當程序條款」，若能證明不具居民身分的被告與法庭地有最低限度聯繫（minimum contact），法院便可行使對人管轄權且不致使訴訟違反公平及實質正義（fair play and substantial justice）之傳統概念。

本案原告聲稱法院對被告有特定（對人）管轄權，前提是，原告主張之訴因必須源自被告與法庭地的關聯所致。為行使此項管轄權，法院必須確定：

被告是否故意將營業活動帶入德州，或利用其在該地從事營業活動的特權。 原告主張之訴因是否源於被告與法庭的聯繫（forum-related contact）。 法院行使對人管轄權是否合乎公平且合理。

被告若是與其他州居民建立持續往來關係並負有義務，其行為後果自當受該州法律規範及制裁；然而，被告與法庭地的最低限度聯繫不能僅止於隨機、偶然、關係薄弱、或出自他人或第三人單方面行為。假使原告能證實上述前兩項條件，舉證責任便移轉至被告，由其證明行使對人管轄權係不公平或不合理，此時，法院需審查五項因素：(a)非居民被告的負擔（burden）；(b)法庭地的利益；(c)原告獲得救濟的利益；(d)州際司法系統在有效司法行政方面的利益；(e)數個州為促進基本社會政策的共同利益。





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