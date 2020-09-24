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國知局《商標侵權判斷標準》解讀

聯合新聞網 / 北美智權報

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

中國國家知識產權局（國知局）於6月15日發布了《商標侵權判斷標準》（下稱《標準》），並函請大陸各省、自治區、直轄市知識產權局或知識產權管理部門遵照執行。《商標侵權判斷標準》是根據《深化黨和國家機構改革方案》要求及《國家知識產權局職能配置、內設機構和人員編制規定》，新編制的國知局負責對商標專利執法工作的業務指導。國知局表示，商標侵權判斷具有較強的專業性、法律性和複雜性，《商標法》對商標專用權保護的規定是原則性的，而實務上有大量商標侵權行為發生在民間，因此一線執法人員需要更具操作性的規定指引。制定《標準》不僅是因為基層一線有需求，社會各界也十分關注。隨著互聯網經濟的發展，商標侵權形式日趨多樣化、複雜化，通過制定《標準》，希望能有利於完善商標保護規則體系，解決執法中實際面臨的新情況、新問題，為執法部門依法行政提供具體的操作指引。

《標準》主要內容

《標準》共有三十八條，對商標的使用、同一種商品、類似商品、相同商標、近似商標、容易混淆、銷售免責、權利衝突、中止適用、權利人辨認等內容進行了細化規定。主要包括：

(1) 關於商標的使用。明確了商標的使用在一般情況下是判定商標侵權行為的前提要件；《標準》進一步細化了商標的使用定義，並列舉了商標的使用具體表現形式；明確了商標的使用判定原則。其中又分為使用於商品、服務、及廣告宣傳和展覽等三部分。（《標準》第三、四、五、六、七條）

《標準》明確了判斷侵犯商標專用權行為一般需要判斷涉嫌侵權行為是否構成商標法意義上商標的使用。《商標法》第五十七條規定的商標侵權行為中偽造、擅自製造商標標誌行為不涉及商標使用的判定，而《標準》採用了較「一般」的表述方式。與此同時，《標準》更進一步細化了商標的使用定義，增加了服務商標涉及的服務場所，並分別列舉了商標用於商品、服務、廣告及其他商業活動中的具體表現形式，尤其是針對互聯網時代特色，增加了網站、即時通訊工具、社交網路平台、應用程式、二維碼等新形態的表現形式。最後，《標準》規定了商標的使用判定原則，即判斷是否為商標的使用應當綜合考慮使用人的主觀意圖、使用方式、宣傳方式、行業慣例、以及消費者認知等因素。

(2) 關於同一種商品、類似商品。《標準》規定了同一種、類似商品的判定原則，並明確了《類似商品和服務區分表》（《區分表》）在商標行政執法中的應有作用。（《標準》第十二條）

《標準》將《區分表》作為商標行政執法判定商品類似的重要參考，主要是為了保持商標確權及執法保護標準的一致性、穩定性，強化商標確權的可預期性和可操作性。對於《區分表》中已明確類似群組的商品或者服務，執法部門在判定商品或者服務類似關係時應當予以參照；針對《區分表》中沒有包含或者新出現的商品或者服務，應當按照《標準》規定的相關原則進行綜合判定。

(3) 關於相同商標、近似商標。《標準》在傳統商標的基礎上，增加了立體商標、顏色組合商標、聲音商標等新型商標之相同、近似的判斷標準，同時，也進一步明晰了《商標審查及審理標準》在商標行政執法中的應有作用。（《標準》第十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九條）

相同商標包含以下情形：

(I) 文字商標文字構成、排列順序均相同；改變註冊商標的字體、字母大小寫、文字橫豎排列，但與註冊商標之間基本無差別；改變註冊商標的文字、字母、數位等之間的間距，但與註冊商標之間基本無差別；改變註冊商標顏色，但不影響體現註冊商標顯著特徵；在註冊商標上僅增加商品通用名稱、圖形、型號等缺乏顯著特徵內容，但不影響體現註冊商標顯著特徵。

(II) 圖形商標在構圖要素、表現形式等視覺上基本無差別。

(III) 文字圖形組合商標的文字構成、圖形外觀及其排列組合方式相同，商標在整體視覺上基本無差別。

(IV) 立體商標中的顯著三維標誌和顯著平面要素相同，或者基本無差別。

(V) 顏色組合商標中組合的顏色和排列的方式相同，或者基本無差別。

(VI) 聲音商標的聽覺感知和整體音樂形象相同，或者基本無差別。

(4) 關於容易混淆。2014年實施的新《商標法》中首次提出了容易混淆的規定，在研究行政規範性文件及司法解釋的基礎上，《標準》明確了容易混淆包含的兩種情形以及判定容易混淆需考慮的相關因素。（《標準》第二十、二十一條）

2014年實施的《商標法》中首次提出了容易導致混淆的規定，在研究、分析行政規範性文件及司法解釋的基礎上，《標準》規定了容易混淆包括以下兩種情形：（一）足以使相關公眾認為涉案商品或者服務是由註冊商標權利人生產或者提供的；（二）足以使相關公眾認為涉案商品或者服務的提供者與註冊商標權利人存在投資、許可、加盟或者合作等關係。

為進一步明確類似商品、近似商標、容易混淆之間的關係，《標準》將商品類似情況、商標近似情況作為判定容易混淆需考慮的因素，以期解決容易混淆的重複判定問題。容易混淆的判定需考慮多種因素，包括商標的近似情況、商品或者服務的類似情況、註冊商標的顯著性和知名度、商品或者服務的特點及商標使用的方式、相關公眾的注意和認知程度、以及其他相關因素。


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