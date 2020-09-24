開學季配備電腦：蘋果、戴爾、華為、小米和聯想，大陸學生族怎麼選？

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

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在訊息發達的時代，電腦基本成為每個大學生的標準配備，而在日後的各種工作或是學習中，電腦也是所有人必不可少的一樣工具。

但是，面對各種不同類型的電腦往往也令很多學生不知道該如何挑選，到底該選擇入手哪款筆電電腦？

從某種程度上來說，學生族群選擇電腦也成為一件世紀難題。

那麼，對於各個不同需求的學生族群來說，有哪些電腦是值得推薦的？在選擇電腦時，又該關注哪些核心問題呢？

選擇一：輕辦公類學生族群，榮耀MagicBook、聯想小新Air14可以一試

對於很多的人來說，電腦的主要用途還是使用一些類似Word、Excel、PPT或是網頁等日常辦公軟體。

對於不玩大型網路遊戲以及從來不使用專業製圖軟體的用戶來說，輕薄型筆電優先級更高。

筆電筆電當前多數廠商都有相應的輕薄型筆電，而對於輕薄型筆電的價位也參差不齊。

其中，不乏價格比肩遊戲型筆電的輕薄型筆電，同時也有很多性價比非常高的輕薄型筆電。這就需要看各學生的預算以及對於電腦螢幕揚聲器或是電腦的一些功能上的需求。

當前比較高端的輕薄型筆電有華為MateBookX、蘋果MacBookair2020和戴爾的xps13-7390，這三款筆電定價均在人民幣（下同）8000元以上。

而性價比較高的輕薄型筆電有聯想小新Air14，小米RedmiBook14以及榮耀MagicBook14。這三款筆電定價則在5000元檔位。高價的輕薄型筆電更注重電腦的做工以及使用體驗。

例如在做工方面，戴爾採用了重量更輕的6000系航空鋁材料，MacBookAir與MateBookX均採用了鎂鋁合金材料。無論在重量還是手感上都是優於當前多數金屬外殼的筆電。

螢幕方面，三款電腦也做到了最好，其中戴爾像素密度達到了331ppi，色域為100%sRGB，華為MateBookX螢幕採用了3000*2000 3:2比例高色域LTPS螢幕，也是目前最好的3k螢幕。MacBookAir也改為了與MacBookPro相同的視網膜螢幕，新增原彩顯示。

而對於性價較高的幾款電腦則是在性能上不強，在做工以及質感就遠不如高價的輕薄型筆電。

電腦核心硬件CPU與顯卡上，聯想小新Air14、RedmiBook14以及榮耀MagicBook14不僅沒有縮水，相反配置還要高出商務輕薄型筆電一些，CPU上三款電腦全部採用十代英特爾酷睿處理器，其中聯想小新Air14CPU配有i5-1035g1與i7-1065g7，顯卡採用mx350獨顯。雖說顯卡屬入門級別，但也可以運行類似lol的一些輕量級網遊。

RedmiBook14CPU採用的是與聯想相同的CPU，顯卡也與聯想小新相同。榮耀MagicBook14的CPU採用相對更好一些的i5-10210U與i7-10510U，顯卡採用前一代的mx250獨顯。

這三款電腦在螢幕色域、性能散熱以及按鍵指紋解鎖上都做的比較完整，同樣可以作為輕辦公的首選。

選擇二：重遊戲類學生族群，首選想拯救者Y7000P和微星衝鋒坦克II GL65

當前對於多數學生來說，遊戲也成為大學必不可少的一項需求，如果選擇了輕薄型筆電就相當於自己幫自己戒了網癮。同時遊戲型筆電還可以學習完成很多3d設計軟體相關工作。而且你習慣外出背書包或者外出幾乎不攜帶電腦，那麼遊戲型筆電的優先級無疑更高。

不過遊戲型筆電的價位要更高一些，即使最便宜的一些遊戲型筆電也要動輒6000元。而高價位的價格甚至可以摸到16000元甚至更高。

在遊戲型筆電中，更多的也是需要看到CPU以及顯卡的參數，不同級別的CPU以及顯卡一般也對應著不同級別的網遊。同時遊戲型筆電的刷新率也是選擇的一項重要參數。

在遊戲型筆電價位中，6000-7000元價位可以考慮機械革命、聯想拯救者Y7000P和微星衝鋒坦克II GL65。而10000元價位則可以考慮ROG幻14以及惠普暗影精靈5PLIUS。

其中，機械革命AMD版本將性價比最高的GTX1660Ti升級為更強的RTX2060，同時採用144Hz螢幕刷新率。散熱採用5根銅管+四散熱口+雙風扇。基本可以運行當前各類大型網遊。

微星坦克衝鋒的CPU採用i9-9750H，顯卡採用GTX1660Ti。cpu在性能設定上PL1與PL2均為200w。僅靠溫度牆控制性能，顯卡為滿血GTX1660Ti，圖形性能測試同為80w GTX1660Ti與更高一級的RTX2060差距不大。螢幕採用120Hz高刷。散熱上採用7銅管雙風扇，在狂暴散熱模式下除去噪音明顯外可以從早上打到晚上。

拯救者Y7000P的CPU採用i7-10850H，顯卡採用RTX2060，螢幕刷新率為144Hz，散熱採用三熱管，雙金屬風扇導熱版連為一體，四出風口，散熱能力同樣非常出色。

ROG幻14CPU採用的是R7-4800HS 8核 7nm。顯卡採用RTX2060。在遊戲型筆電中算是最輕薄的版本。

惠普暗夜精靈cpu採用的是i7-10750H，顯卡採用的是RTX2080SMQ，顯卡採用的是RTX2080獨顯，算是性價比最高的2080筆電。但是重量也偏重。螢幕採用3000Hz高刷新率螢幕。

對於僅用於3D設計的話基本上述配置都能輕鬆應對，而對於遊戲體驗更注重的玩家顯然是需要更細緻的考慮電腦螢幕素質、螢幕刷新率、散熱、CPU以及顯卡性能。

當然如果預算有限的話，還是儘量以性價比為主，未必要過分追求品牌。





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