快訊

台中計程車司機割喉案凶嫌落網 警6小時逮到人

影／北市松山區餐廳大火 未營業火勢已控制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

整合產官學關鍵能量 推動半導體下一個黃金50年

聯合新聞網 / 北美智權報

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

SEMICON Taiwan國際半導體展9月23日於南港展覽館一館正式登場，推出全新線上SEMICON Taiwan 2020 Hybrid平台，以虛實整合方式同步展出線上線下多場精彩活動。SEMI國際半導體產業協會於展前記者會中宣布將擴大半導體產業永續發展計劃，從政府、產業、人才三面向，打造更緊密強大的台灣半導體產業聚落。在計劃第一階段將聚焦人才培育主題，並由SEMI與104資訊科技簽署MOU合作交流備忘錄，期許未來一起共同孕育台灣半導體產學頂尖人才。

圖1：(從左至右)104資訊科技獵才招聘事業群資深副總經理晉麗明、台灣半導體產業協會常務理事盧超群、中華民國經濟部工業局局長呂正華、日月光半導體總經理暨執行長吳田玉、SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸 （圖片來源：SEMI Taiwan）
圖1：(從左至右)104資訊科技獵才招聘事業群資深副總經理晉麗明、台灣半導體產業協會常務理事盧超群、中華民國經濟部工業局局長呂正華、日月光半導體總經理暨執行長吳田玉、SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸 （圖片來源：SEMI Taiwan）

為推動台灣半導體產業以長遠、具體的方式策略性成長，活動中邀請到經濟部工業局局長呂正華、日月光半導體總經理暨執行長吳田玉、台灣半導體產業協會常務理事暨鈺創科技股份有限公司董事長暨執行長盧超群與104資訊科技獵才招聘事業群資深副總經理晉麗明等政府產業代表出席，凝聚產官學研力量，以國家之力打造台灣半導體全面升級，在5G、AI新時代中鞏固國際產業關鍵地位。

憑藉現有優勢，台灣半導體產業在世界站穩腳步

日月光半導體總經理暨執行長吳田玉表示：「台灣半導體產業相較其它世界強國，擁有相對完整的產業供應鏈，在此優勢下，面對後疫情時代的各種變數與挑戰，除了與時俱進的產業鏈發展、生產彈性及遠距溝通技術的加強，台灣也應持續推動相關政策調整與人才培育，以更加穩固自身半導體產業競爭力，持續走在全球競賽的前端，發展永續共赢的未來。」

圖2. 日月光半導體總經理暨執行長吳田玉 (左)、台灣半導體產業協會常務理事暨鈺創科技董事長暨執行長盧超群 (右) （攝影：李淑蓮）
圖2. 日月光半導體總經理暨執行長吳田玉 (左)、台灣半導體產業協會常務理事暨鈺創科技董事長暨執行長盧超群 (右) （攝影：李淑蓮）

台灣半導體產業協會常務理事暨鈺創科技董事長暨執行長盧超群也對台灣今年走過疫情的半導體市場表現表示讚賞：「因為疫情所帶動的零接觸經濟連帶促成了半導體產業的諸多商機。台灣受疫情影響小，又因在製程技術及IC設計的領先發展鞏固了國際產業關鍵地位，我們一方面仍應審慎以對，另一方面則要全力把握此等商機，快速投入資源，帶動整體產業技術提升，與世界各國加速合作！」

工業局局長呂正華對未來也展現信心：「半導體產業是台灣重要經濟命脈，政府各部門會積極偕同SEMI與產業代表一同整合各方資源並推動跨界合作，以打造台灣成為半導體先進製程中心做為核心目標。」

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出：「台灣半導體藉由不斷突破的技術能量以及強大採購動能，持續帶動整體產業成長，過去10年有高達7次是全球最大半導體設備投資區域，未來10年的投資動能也有望朝先進製程布局。若能掌握既有核心優勢訂定長遠發展計劃、佈建在地完整產業生態系，將有機會搶佔亞太半導體中心，推動國家經濟成長、提升台灣整體競爭力。」

人才為推動產業持續成長的關鍵 SEMI與104攜手強化產學人才培育

高科技的人才資源為推動技術研發的基礎要素，半導體產業卻面臨嚴峻的人才斷層危機。面對近幾年國家人才長期不足及外流的挑戰，SEMI於記者會上宣布與104資訊科技簽署合作備忘錄 (MOU)，期望攜手一同規劃長期人才培育發展合作方案，透過強化產學技術合作提升國家競爭力。104資訊科技獵才招聘事業群資深副總經理晉麗明提到：「104資訊科技與SEMI首次針對半導體人才共同出版《半導體產業與人才白皮書》，希望針對台灣半導體人才建立完整、有策略性的培育發展方向。」

圖3. 104資訊科技獵才招聘事業群資深副總經理晉麗明 (左)、SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸（右）堅持「人才永續」是維持國際競爭力的重要理念，於會上進行MOU儀式，攜手培育產學界人才。 （攝影：李淑蓮）
圖3. 104資訊科技獵才招聘事業群資深副總經理晉麗明 (左)、SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸（右）堅持「人才永續」是維持國際競爭力的重要理念，於會上進行MOU儀式，攜手培育產學界人才。 （攝影：李淑蓮）

此外， SEMICON Taiwan多年舉辦「人才培育特展」，在展會中除了多場主題論壇規劃外，另舉辦人才媒合、一對一面試等系列活動，助力學生在未來職涯道路上掌握先機。

串聯線上線下 SEMICON Taiwan 2020 Hybrid平台展出半導體智慧未來

SEMICON Taiwan 2020國際半導體展將於本月23日至25日在南港展覽館一館隆重登場。今年展會聚焦「先進製程」、「智慧製造」與「綠色製造」三大主題，展示半導體上下游產業鏈最尖端創新的技術。為了讓無法親自到場的海外觀眾一同參與年度半導體盛宴，全新虛實整合「SEMICON Taiwan 2020 Hybrid」平台，除了提供虛擬展館的參觀體驗外，部分熱門論壇與活動也開放線上直播觀看；另可透過1對1即時訊息與展商進行交流、創造更多合作機會，此平台預計於9月23日正式上線。

圖5. 由於疫情關係，許多論壇的國外講者，以及SEMI CEO及President Ajit Manocha都只能利用線上方式與與會者互動。 （攝影：李淑蓮）
圖5. 由於疫情關係，許多論壇的國外講者，以及SEMI CEO及President Ajit Manocha都只能利用線上方式與與會者互動。 （攝影：李淑蓮）

此外，每年眾所注目的大師論壇 (Master Forum)也邀請到台積電董事長劉德音、鴻海科技副董事長李傑、意法半導體總裁暨執行長Jean-Marc Chery等企業領袖，共同剖析AI及5G科技趨勢下的機會與挑戰。另外，展區亮點「高科技智慧製造特展」，結合智慧製造解決方案展出多元應用可能，為產業打造智慧製造與資安國際交流平台。針對引領產業前瞻技術的「異質整合」專區，則以實際應用角度展示遠傳5G多元應用、聯發科技IC設計以及日月光互動智慧城市SiP封裝解決方案平台等呈現技術解方；展區中的「化合物半導體創新應用館」將展示Jaguar新一代電動車I-PACE以及遠傳電信5G基地台，完整呈現化合物半導體製造產業鏈至系統應用端的樣貌。


【詳細內容請見《北美智權報》269期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

大陸手機性價比之戰：各類新品牌圍堵 誰能打敗小米？

「性價比」號稱是小米的三大鐵律，但是，在各類新品牌的圍追堵截下，誰更具性價比，可能就存疑了。

台灣社會民情並不適合亞洲金融中心

科技島和金融中心，各有其優點和缺點，很多台灣人抱怨高房價，但曾經身為亞洲金融中心的香港，比台灣更低的稅賦，房價可是比台灣還要高出一截，為了吸引大量國際資本前來投資，那樣的社會環境，未必會適合台灣人，走科技和製造業路線的台灣，改走金融中心路線，未必是更好的選擇。

整合產官學關鍵能量 推動半導體下一個黃金50年

SEMICON Taiwan國際半導體展9月23日於南港展覽館一館正式登場，推出全新線上SEMICON Taiwan 2020 Hybrid平台，以虛實整合方式同步展出線上線下多場精彩活動。SEMI國際半導體產業協會於展前記者會中宣布將擴大半導體產業永續發展計劃，從政府、產業、人才三面向，打造更緊密強大的台灣半導體產業聚落。在計劃第一階段將聚焦人才培育主題，並由SEMI與104資訊科技簽署MOU合作交流備忘錄，期許未來一起共同孕育台灣半導體產學頂尖人才。

SEMICON Taiwan國際半導體展盛大登場：全新虛實整合 搶攻5G及AI時代新興應用商機

由SEMI國際半導體協會主辦的年度最大半導體盛事SEMICON Taiwan 2020國際半導體展將於9月23日至25日於台北南港展覽館一館盛大登場。今年展覽亮點將聚焦於先進製程、智慧製造、綠色製造三大主題，展示最新半導體上下游產業鏈尖端技術。有鑑於全球疫情狀況不一，今年SEMICON Taiwan推出獨步全球之虛實整合展覽模式，讓無法親臨現場的參觀者，仍能夠身歷其境，體驗今年充滿商機與破壞式創新的展會氛圍。

2020年PC產業走向

受COVID-19疫情影響，全球PC市場此消彼長，筆記型電腦2020年需求暢旺， Q2至少有兩位數成長；而桌上型電腦則是出貨衰退明顯擴大。就今年整年度看來，PC市場整體規模可達2.5億台，與去年持平，商用、教育、娛樂將是今年最重要的三項應用。

日本特許廳AI專利申請分析：強化工業製造為業界布局優先重點

今年七月底時，日本特許廳（JPO）發布了人工智慧（AI）相關發明的專利申請趨勢分析，完整揭露了從1990年至今，日本產業界在AI技術上的演變與專利佈局發展。從中我們可以發現，日本產業界在人工智慧的核心技術領域上，已經進行連續五年的積極專利佈局，而且許多傳統的日本大型綜合機電業者也繼續扮演要角，顯示日本在下一波工業物聯網革命的雄厚實力。

英國最高法院判決對標準必要專利組合之全球範圍授權有管轄權

2018年英國Unwired Planet v Huawei案中，對標準必要專利之FRAND授權金的計算方式，受到全球關注。該案涉及多國專利之專利組合，法院認為採取全球範圍之授權，符合FRAND之合理授權條件。同時，2017年另一家專利管理公司Conversant，在對華為（Huawei）和中興（ZTE）提出授權要約被拒絕後，在英國提起訴訟，一樣也請求法院確認，全球範圍的授權屬於FRAND授權條件。這兩個案件，都上訴到英國最高法院，英國最高法院將二案合併審理後，於2020年8月26日做出判決，認為就涵蓋標準必要專利之多國專利組合之全球範圍授權，英國具有管轄權。

USPTO預定2020年10月2日調整專利規費

USPTO發布2020年度專利規費調整公告，除例外項目，調整後的規費金額預定自2020年10月2日起生效。近期若有美國案計畫送件繳費，可考慮加快準備速度。

ZERO可否註冊為飲料商標？從Royal Crown v. Coca-Cola談起

就法律保護而言，獨創性或任意性標識的識別性強，理當是商標首選。儘管如此，基於銷售需要，廠商往往偏愛暗示性、甚至是描述性標識，但這類標識卻極容易產生紛爭；例如，Royal Crown與Coca-Cola便曾於2018年在聯邦巡迴上訴法院（CAFC）爭執，將內含「ZERO」字樣的標識使用於飲料產品是否屬於通用性或描述性。本篇即是介紹該次判決發回重審後的再度上訴結果，以及意料之外的後續發展。

美國非OEM碰撞零件售後市場的歷史背景和發展現況

自從Ford公司向美國國際貿易委員會（ITC）提起設計專利侵權調查 後，使用設計專利防止碰撞零件的售後市場競爭已形成一種趨勢。本文介紹非OEM零件在美國使用的背景，解析State Farm效應及非OEM零件在AM市場的作用，說明近年原廠利用設計專利消除售後零件市場競爭的狀況，再討論獨立製造商尋求開放AM市場的可能性及應對方式。

從《商標法部分條文修正草案》之爭議看專利業務之執業管理

隨著商標協會正式成立，國內的商標業務發展又往前邁進一步，與此同時，商標法修法也是刻不容緩。今年8月13日，就在商標協會成立當天的下午，舉行了「商標代理人管理相關辦法座談會」。商標協會理事長賴文平指出，是次座談會主要目的是由於《商標代理人相關管理辦法草案》剛剛公布，商標協會會員對相關草案尚有疑義，因此，特別設定了重要議題由會員自由表示意見，再由官方列席代表就立法緣由作進一步說明。綜而觀之，制定商標代理人相關管理辦法是美事一樁，可以讓國內的商標業務邁向更專業、更嚴謹之「正軌」；然而，修正草案有一些爭議的地方，主管單位必須仔細研究，審慎處理，以免商標業務之執業管理像專利業務執業管理一樣，落得多頭馬車的下場。

Clarivate IP併購CPA Global背後有何盤算？

在大數據當道的時代，連法律、智財服務，都會跟數據分析沾上邊。實際上，法律科技（Legal Tech）已經是歐美當紅的創業題目，更是許多創投資金看好的新興領域。其中，台灣科技界也十分熟悉的CPA Global，也意外地成為這波風潮中的一份子。

熱門新聞

整合產官學關鍵能量 推動半導體下一個黃金50年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。