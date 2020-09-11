2020年PC產業走向

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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受COVID-19疫情影響，全球PC市場此消彼長，筆記型電腦2020年需求暢旺， Q2至少有兩位數成長；而桌上型電腦則是出貨衰退明顯擴大。就今年整年度看來，PC市場整體規模可達2.5億台，與去年持平，商用、教育、娛樂將是今年最重要的三項應用。

根據MIC統計，2020年全球PC市場規模達2.5億台，約與2019年出貨量持平。資策會產業情報研究所（MIC）產業分析師徐文華指出，2020年受COVID-19疫情影響，筆電需求大幅提升，下半年出貨仍有上修的可能性；然而桌機因攜帶及使用便利性較弱，消費者轉而購買筆電，故2020年桌機出貨衰幅明顯擴大。在筆電與桌機一增一減下，2020年全球PC產業出貨持平。

圖一、2020年全球PC出貨預測 （資料來源：MIC，2020年8月）

商用、教育、娛樂是2020重點應用

徐文華指出，歷經這次疫情，未來幾年全球政府、企業以及學校都會加速建置遠距作業環境，這對筆電市場發展尤其有利。其中，輕薄、高效能、高續航力、連線能力佳的筆電，最受使用者青睞；加上遠距情境使資訊安全備受重視，AI技術有助提升防護力、優化使用者體驗。

另一方面，將幼稚園、小學和中學教育合在一起的K12商機爆發，造成教育筆電需求大增，其中Chromebook出貨攀升最顯著，2020年可望上看2,000萬台。教育型的筆電具備耐用性、高續航力，可滿足一般影視娛樂需求；較高階的Chromebook亦可作為商務之用。同時，NB業者也提供遠距教學解決方案，以爭取客戶採用。

疫情除了使人們活動受限，加上各國振興款項陸續發出，都是宅經濟的重要推力，也帶動消費型PC的銷售。由於電競筆電效能漸與桌機匹敵，高效能、高畫質、高音質、散熱佳為要點。以往部分開發者與影音創作人士將電競PC用於工作，隨著2D/3D媒體製作與工程需求提升、電競PC市場逐漸成熟飽和，Intel在2019年為創作者推出的「Creator PC」，強調色彩精確度與高畫質，可吸引電競PC與初階工作站用戶轉移至Creator產品線。

HP強化資安防護

新冠疫情爆發後，HP提供全球合作夥伴的救濟計畫，包括融資與租賃計畫、短期激勵措施，並強化相關產品及服務，搭上在家工作和遠距上課趨勢，疫情亦凸顯遠端連線能力與資安的重要性，根據HP統計，每天都有350,000個新的惡意軟體產生，要想防禦滴水不漏，最好使用最先進的安全防護措施應戰。傳統的防毒軟體無法百分之百辨識出新的惡意軟體。HP推出以AI為基礎的惡意軟體防護解決方案HP Sure Sense，使用深度學習模型來偵測惡意檔案，並預防惡意軟體、零日攻擊、勒索，一旦啟用「增強型威脅防護」，系統會監控所有運行程序的行為、預防惡意程式，正好可滿足此波疫情的遠距資安需求。

HP Sure Sense使用一個輕量的深度學習預測模型，它可以自動檢測網路威脅；並使用內容傳遞網路，為HP Sure Sense分發最新預測模型和軟體更新的系統。

圖二、HP Sure Sense 使用深度學習和神經網路來辨識惡意軟體。 （圖片來源：HP）

而HP的Elite電腦系列，即是以安全著稱，具有強化的安全功能，在作業系統的底層、內部和上層均具有硬體強制的安全功能和保護層，可主動防禦威脅並在發生漏洞時快速還原，並在網路攻擊事件發生前提供保護、檢測，並從攻擊中恢復作業系統。

Dell推出智慧商用PC產品

工業革命4.0將更快速的到來並幫助經濟復甦，而AI與自動化至關重要，Dell在2020年中的時候，發表全新商用PC產品：新一代 Latitude、Precision和OptiPlex產品系列；其中包括旗艦等級Latitude 9000 系列筆記型電腦、全球最小17吋行動工作站Precision 5750，以及OptiPlex輕巧桌上型電腦，透過全球最智能的商用 PC 提升生產力。

全新智慧型的Latitude PC 與二合一筆電，主打可針對人們工作方式進行調適。專業人士可運用Dell Opitimizer，這是內建的人工智慧平台，以AI技術學習使用者的工作方式，並持續適應使用者的使用風格，建立更加智慧、更具個人化與更富有生產力的體驗，包括提升應用程式效能、電池壽命延長、兼顧安全、效率的快速登錄以及強化聲音品質。以聲音為例，透過調整聲音大小、環境噪音，提升會議視訊中的聲音體驗。此外，Latitude系列筆記型電腦還內建Intel Adaptix 技術，可針對您常用需求，調整效能等級，並由Intel Context Sensing 技術支援的 PC 近接感應器，可偵測使用者目前是否在位置上，並透過 IR 攝影機和 Windows Hello 功能立即喚醒電腦並登入，完全無須動用手指，當使用者離開時，電腦會立即鎖定，確保電腦的工作安全。

Dell Latitude 7310 為體積最小的 13 吋頂級商用筆電，專為平衡效能與便攜性而設計，適合需要最佳設計、電源續航力，以及連網功能的主管和時常在外的專業人士；另外還有15吋商用筆電Latitude 9510。Latitude 9510 為首款配備第 10 代Intel vPro 處理器13，並獲得 Project Athena認證的商用筆電，讓員工不受地點侷限隨時發揮生產力。Latitude7410與7310 則是體積小巧的14吋與13吋頂級商用筆電；可選標準翻蓋或二合一裝置；Latitude7410是高階商用筆電業界首款搭載 4K 低藍光螢幕，帶來更好的可讀性並提高閱讀的眼睛舒適度。

圖三、Latitude 7310 商務筆記型電腦具備 ExpressSign-In 功能、SafeScreen 防窺功能，以及首創的 Dell Optimizer 內建人工智慧，可配置為筆記型電腦或二合一電腦。 （圖片來源：Dell）

針對醫療與教育等依賴桌上型裝置的產業客戶，Dell推出全新設計的OptiPlex立式桌上型電腦，透過節省空間設計的靈活配置，並擴展一體機的產品陣容。

圖四、擁有智慧設計的 Dell OPTIPLEX 輕巧桌上型電腦 （圖片來源：Dell）

由於公司與政府更重視資安問題，Dell推出優化的商用PC產品，釋出SafeBIOS Events & Indicators of Attack （IoA）軟體，幫助使用者保護商用PC，並在商用PC內建置AI軟體，利用AI了解使用者的工作習慣，幫助使用者專注在任務上。

2020年全球PC市場可達2019年水準

徐文華認為，2020年全球PC市場在筆電的帶動下，可達2019年水準。在筆記型電腦方面，今年Q2、Q3受惠遠距上班上課需求，筆電出貨強勁，預期這兩季都將呈現雙位數年成長率。筆電作為重要生產工具，且效能已能匹敵桌機，使更多桌機用戶轉向購買，但仍須關注下半年相關元件的供應狀況。

桌上型電腦方面，今年Q2有庫存回補需求，衰幅較小；下半年則有AMD與NVIDAI之7nm製程顯示卡、AMD Ryzen 4000 CPU發售，但仍難抵擋PC需求轉移至筆電的趨勢，2020年全年衰幅將會較疫情前擴大。

由於疫情加速遠距上班上課環境建置，業者提供相關解決方案爭取客戶，各國網路建設程度不一，因此遠距環境建置會是長期目標，替換IT設備時，產品的網路連線能力、遠端管理、遠距教學等支援是重要考量。此外，資安議題廣受重視，導入AI技術不僅可增進防護能力，同時也優化使用體驗。

總結來說，下半年疫情未平息將刺激宅經濟發展，為消費型電腦機種銷售利多，電競仍是重要應用，高階電競筆電效能漸與桌機匹敵，持續吸引桌機用戶轉向；電競及創作者應用對效能與畫質要求高，而創作者PC與電競客群有所重疊，高色彩精確度、軟體輔助、精準觸控的訴求，對原本高階消費機種的專業用戶仍具有吸引力。\





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