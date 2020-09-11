SEMICON Taiwan國際半導體展盛大登場：全新虛實整合 搶攻5G及AI時代新興應用商機

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

由SEMI國際半導體協會主辦的年度最大半導體盛事SEMICON Taiwan 2020國際半導體展將於9月23日至25日於台北南港展覽館一館盛大登場。今年展覽亮點將聚焦於先進製程、智慧製造、綠色製造三大主題，展示最新半導體上下游產業鏈尖端技術。有鑑於全球疫情狀況不一，今年SEMICON Taiwan推出獨步全球之虛實整合展覽模式，讓無法親臨現場的參觀者，仍能夠身歷其境，體驗今年充滿商機與破壞式創新的展會氛圍。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「今年首度推出的SEMICON Taiwan 2020 Hybrid虛實整合展覽將打破傳統線上觀展方式，跨過時間與空間限制，打造高度臨場感且貼近使用者需求的絕佳體驗。除了線上將同步直播重點論壇活動，參觀者亦能藉由虛擬平台與展商即時交流、進行主題討論交換產業意見，或戴上VR虛擬實境裝置體驗360度3D環景模擬技術，走入展覽活動現場。」

2020年受到新冠疫情與國際情勢變化影響，線上辦公、雲端服務與遠距醫療帶動的零接觸經濟刺激半導體市場持續成長，預估2021年設備支出增長率可望來到24%，達到677億美元的歷史新高。今年SEMICON Taiwan將聚焦全球經濟結構重組下，如何透過不斷突破的研發能量，確保產業穩健成長。開展亮點活動「大師論壇」特別邀請到來自台積電、鴻海科技、意法半導體、美光、遠傳電信與Lam Research等高科技產業意見領袖，一同探討AI及5G科技引導產業未來無限創新的可能。

除了技術論壇，SEMI也持續耕耘4大垂直應用市場，如智慧製造、智慧汽車、智慧數據、智慧醫療等。其中，年度展覽亮點「高科技智慧製造特展」，結合智慧製造解決方案業者、系統整合、軟硬體廠商及智慧製造需求端業者齊聚一堂，為產業打造智慧製造與資安國際交流平台。而展場中「智慧汽車國際高峰論壇」也邀請到IBM、瑞薩電子、恩智浦與意法半導體等產業專家重點分享車用電子市場趨勢；此外，「智慧醫療科技論壇」將由科技部、國立陽明大學數位醫學中心與力積電等代表親自剖析後疫情時代下的智慧醫療產業趨勢動態。

今年展覽期間共推出13大主題專區與19場國際論壇，同期同地舉辦的精彩活動包含「高科技智慧製造特展」、「策略材料高峰論壇」、睽違兩年重新登台的「第四屆國際測試研討會(亞洲)」、「系統級封測國際高峰論壇」與「軟性混合電子國際論壇暨展覽」等五大重點論壇活動。

2020年SEMICON Taiwan針對引領產業前瞻技術的「異質整合」與「化合物半導體」主題，推出一系列活動包括主題展區、國際論壇及創新館。前者以實際應用角度展示遠傳5G多元應用、聯發科技IC設計以及日月光互動智慧城市SiP封裝解決方案平台等異質整合技術，激發更多元技術創新可能。後者則由於5G通訊及電動車市場需求帶動下，使化合物半導體相關技術得到市場關注，展區中的化合物半導體創新應用館將展示Jaguar新一代電動車I-PACE以及遠傳電信5G基地台，更邀請到化合物半導體業者穩懋、漢磊、IQE與漢威等業者，完整呈現化合物半導體製造產業鏈至系統應用端的樣貌。

此外，人才永續是台灣維持國際競爭力的重要關鍵，今年「人才培育特展」擴大展出一系列人才專屬主題活動，除了精彩的「人才培育高峰論壇」、「科技女力論壇」與「明日領袖論壇」三大重點論壇外，也特別推出人才媒合相關活動讓學生在未來的職涯道路上掌握先機。與此同時，SEMI也首次攜手台灣科技新創基地(TTA）和台杉投資舉辦「高科技企業成長創新論壇」，探討高科技企業如何透過新創投資獲取外部動能，並邀請10多家半導體相關新創介紹橫跨眾多領域的創新技術。

今年適逢SEMI 50周年，除了推出了全新的SEMI 50官方網站，細數半導體產業在每個時代所建立的重要里程碑外，SEMI也在今年展覽期間推出相關慶祝活動，並針對學生族群打造專屬優惠價格，歡迎至SEMICON Taiwan 2020報名網站了解更多。

關於SEMI 國際半導體產業協會

SEMI 國際半導體產業協會連結全球 2,400 多家會員企業以及超過130 萬名專業人士，推動電子製造科學與商業發展。SEMI 會員致力創新材料、設計、設備、軟體、裝置及服務，促成更聰明、快速、功能強大且價格實惠的電子產品。Electronic System Design Alliance (ESD Alliance) 電子系統設計產業聯盟、 FlexTech 軟性混合電子產業聯盟、 Fab Owners Alliance (FOA) 半導體晶圓製造商聯盟及 MEMS & Sensors Industry Group (MSIG) 微機電及感測器產業聯盟都是 SEMI 的策略性合作夥伴，也是 SEMI 內部專事特定技術的社群。SEMI 於班加羅爾、北京、柏林、布魯塞爾、格勒諾布爾、新竹、首爾、上海、矽谷(加州米爾皮塔斯)、新加坡、東京及美國華府均設有辦公據點。更多資訊請參考www.semi.org。





【詳細內容請見《北美智權報》268期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】