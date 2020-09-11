USPTO預定2020年10月2日調整專利規費

聯合新聞網 / 北美智權報

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

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USPTO發布2020年度專利規費調整公告，除例外項目，調整後的規費金額預定自2020年10月2日起生效。近期若有美國案計畫送件繳費，可考慮加快準備速度。

USPTO正式發布2020年度專利規費調整公告，除例外項目，調整後的規費金額預定自2020年10月2日起生效。綜觀公告內容，部分項目如寬限期補繳年費滯納金、設計申請案加速審查請求費、PGR/IPR程序請求費等，漲幅尤其顯著；其他項目的調整，主要反映2018年以來的物價波動成本，大致有5%上下的調幅。近期若有美國案計畫送件繳費，可以斟酌是否加快準備速度。

根據其公告說明，該局原以今明年度GDP各成長2.2%、2.1%為基礎編製2021年度預算，但在預算書發布後，USPTO支出先比原先預估只高不低，但規費收入低於先前預估，部分原因與當前疫情衝擊新案申請量有關，為顧及USPTO運作及財務需求，規費調整確有必要。惟考量現今美國經濟環境，原定4月公告並於7月漲價的計畫，延後至8月公告並於10月實施。

以下摘錄部分常用規費調整項目，並以大實體應繳金額（單位為美金）說明其變動：

大實體發明正式案基本規費

在新規費生效後，大實體申請人提交發明正式案新案，至少需額外花費美金100元，漲幅約6%。

由於領證費也將一併上調，若無需繳付其他額外規費即取得核准結果，則大實體美國發明專利基本規費總計將上漲美金300元，整體調整幅度約為11%。

大實體延期費

申請期間若依37 CFR 1.136(a)請求延期，各月延期費基本都有5%以上的調整。

大實體RCE及優先審查請求費

RCE無論是初次提出或再次提出，請求費皆調漲5%。Track I優先審查費，同樣將上漲5%。

大實體發明正式案年費

為有能力壓低前期申請費用，以鼓勵公眾申請專利、公開發明內容，USPTO通常會拉高後段領證費、年費等項目的收費，以維持其收支平衡。前次USPTO規費調整並未動到年費項目，但此次調整納入年費項目，且因技術推陳出新，部分產品的市場壽命縮短，繳清全期年費的比率下降，USPTO特意拉高第3.5年年費漲幅。此外，若未在規定期間繳交年費，依法可於接下來6個月的寬限期內補救，惟經此次調整，專利所有權人所需額外付出的補救代價將大幅調高。


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