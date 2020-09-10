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2020上半年大陸遊戲行業觀察

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
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【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

2020年1～6月中國遊戲市場營收為人民幣1394.93億元、年成長率22.34%，雖然遊戲用戶成長有放緩現象，但疫情導致娛樂需求提高，尤其以行動遊戲成長最多，占比已高達中國遊戲市場總營收的七成五份額。伴隨中國極力推動5G技術普及，雲遊戲將是未來成長的新亮點，透過平台的雲遊戲技術和服務器資源讓玩家暢玩遊戲。

在7月底召開的「中國國際數字娛樂產業大會」中，中國音數協遊戲工委主任委員張毅君指出，面對疫情衝擊帶來的「宅經濟」，遊戲企業以變應變、順勢而為。今年第一季中國遊戲市場在穩定中成長，實際營銷收入為人民幣732.03億元，比2019年第四季成長人民幣147.43億元，年成長率為30%。第一季中國自主研發遊戲的海外市場營銷收入為37.81億美元，比去年同期成長40.56%，繼續保持快速成長。

中國遊戲市場今年上半年營收成長22％

由中國音數協遊戲工作委員會、中國遊戲產業研究院聯合發佈 的《2020年1-6月中國遊戲產業報告》指出，2020年1～6月中國遊戲市場營收為人民幣（下同）1394.93億元，年成長率22.34%，但隨著遊戲市場擴張，競爭更加激烈，人口紅利消失，遊戲用戶規模成長放緩，1～6月用戶規模年成長率1.97%，約為657萬人。而上半年受新冠疫情影響，娛樂需求逐月旺盛，促成中國遊戲用戶規模擴大，尤其以行動遊戲的營收成長最多，中國自主研發遊戲仍繼續保持領先地位。

圖一、中國遊戲市場實際銷售收入及成長率 （圖片來源：2020年1-6月中國遊戲產業報告）
圖一、中國遊戲市場實際銷售收入及成長率 （圖片來源：2020年1-6月中國遊戲產業報告）

圖二、中國遊戲用戶規模及成長率 （圖片來源：2020年1-6月中國遊戲產業報告）
圖二、中國遊戲用戶規模及成長率 （圖片來源：2020年1-6月中國遊戲產業報告）

進一步觀察中國自主研發行動遊戲出海類型，2020年1-6月出海的遊戲類型分佈中，策略類占比最高（38.98%）、射擊類18.14%、角色扮演類10.98%，多人在線戰術競技類3.17%。從海外營銷收入地區來看，美國是中國遊戲出海的主要目標市場，占比28.23%，其次是日本（23.26%）和韓國（9.97%）。數據顯示，這三大目標市場占比超過六成（61.46%）。

圖三、中國自主研發行動遊戲出海類型分佈 （圖片來源：2020年1-6月中國遊戲產業報告）
圖三、中國自主研發行動遊戲出海類型分佈 （圖片來源：2020年1-6月中國遊戲產業報告）

2020年1～6月中國市場總營收中，行動遊戲占比已經高達七成（75.04%）；客戶端遊戲占比為20.18%、網頁遊戲占比為2.87%，換句話說，行動遊戲營銷收入已佔據中國遊戲市場絕對份額， 今年上半年行動遊戲市場營收達人民幣1046.73億元、年成長率35.81%，營收比去年同期成長276億元。

圖四、中國遊戲產業細分市場收入占比 （圖片來源：2020年1-6月中國遊戲產業報告）
圖四、中國遊戲產業細分市場收入占比 （圖片來源：2020年1-6月中國遊戲產業報告）

根據該報告統計， 2020年上半年營收名列前100位的行動遊戲中，角色扮演類遊戲數量最多（30％）；其次為卡牌類（12％）和策略類（11％）；營收亦為角色扮演類遊戲貢獻最多（19.81%）。

中國遊戲行業主要專利申請人揭曉

根據近日發佈的《中國遊戲行業專利分析報告》統計，在中國專利申請排名前十的遊戲公司依次為：網易、騰訊、科樂美、微軟、索尼、阿魯策株式會社、OPPO、北京像素軟件、努比亞、金山網絡。值得注意的是網易和騰訊，這兩家的專利數量遠超其他公司，是目前中國遊戲行業的兩大巨頭。此外，前十大上榜的還有OPPO、努比兩家為手機公司，不是傳統意義上的遊戲廠商，可見近年來智慧手機的普及，對遊戲市場的繁榮帶來了巨大影響，部分手機廠商已經開始投入到遊戲技術的研發中。

圖五、中國遊戲行業主要專利申請人 （資料來源：IPRdaily，中國遊戲行業專利分析報告）
圖五、中國遊戲行業主要專利申請人 （資料來源：IPRdaily，中國遊戲行業專利分析報告）

根據《中國遊戲行業專利分析報告》，專利排名前兩大的網易和騰訊兩家公司，專利申請量都在2015年前後快速成長，與網易和騰訊2015年在手遊市場的發力有關，而這一時期專利申請排名第七和第九的的OPPO和努比亞，也趕上了中國行動遊戲發展的風口。

除了中國本土遊戲廠商之外，還有四家國外廠商榜上有名，分別是排名第三的日本科樂美（Konami）、排名第四到第六的美國微軟（Microsoft）、日本索尼（Sony）和日本阿魯策（ARUZE），這些國外廠商的加入也讓中國遊戲市場競爭更加激烈。其中，科樂美和阿魯策的專利申請量都在2008年以前較多，近年來則呈現逐漸降低的趨勢，反映出這兩間公司近年來在電子遊戲市場的淡出；微軟和索尼的申請量均一直處於小幅度緩慢波動狀態，近年來的專利申請量並未隨著行動客戶端遊戲的飛速發展而出現明顯上升，顯示微軟和索尼的中國市場重點不在行動遊戲方面。

隨著中國遊戲行業的發展，市場競爭也逐漸激烈，近年遊戲行業的訴訟主要集中在著作權案件、商標權案件和不正當競爭案件中，雖然尚未出現進入判決階段的專利訴訟案件，但隨著行業發展，遊戲行業的專利權也日益受到重視。

雲遊戲漸成新熱點

觀察2020年上半年中國遊戲市場各項數據可發現，雖然中國遊戲產業面對新冠疫情的嚴重衝擊，但仍在平穩基礎中求發展，必須注意的是雲遊戲將逐漸成為中國遊戲新熱點，今年上半年雲遊戲創造4.03億元營收，比去年大幅成長79.35%，伴隨5G技術迅速普及、寬頻環境日趨優化，中國雲遊戲可望迎來爆發式成長。


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